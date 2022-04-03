Германия: Бундеслига 2 2021-2022
2:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Войт-Арена
1:0
3' ГолКляйндинст Тим
2:0
36' ГолМэлоун Морис
Ход матча
3'
1:0
36'
2:0
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
0 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
41 Владение мячом, % 59
16
Сесса
Кевин
29
Мор
Тобиас
15
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Сесса КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
- Нападающий
-
15 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Клаус КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Краусс ТомПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Шуранов ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Robert Klauss
История личных встреч
Хайденхайм
Нюрнберг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|8
|0.29
|Мор Тобиас
|7 (2)
|0.25
|Лайпертц Роберт
|6
|0.21
|Кюльветтер Кристиан
|4
|0.14
|Шиммер Штефан
|3
|0.11
|Майнка Патрик
|2
|0.07
|Хюсинг Оливер
|2
|0.07
|Шмидт Патрик II
|2
|0.07
|Шёппнер Ян
|1
|0.04
|Мэлоун Морис
|1
|0.04
|Тоеркауф Норман
|0
|0
|Томалла Денис
|0
|0
|Буш Марнон
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуранов Эрик
|6
|0.21
|Доведан Никола
|5
|0.18
|Темпельман Лино
|4
|0.14
|Дели Матс Мёллер
|3
|0.11
|Кёпке Паскаль
|3
|0.11
|Нюрнбергер Фабиан
|3
|0.11
|Гайс Йоханнес
|3
|0.11
|Шаффлер Мануэль
|3
|0.11
|Краусс Том
|2
|0.07
|Думан Тайлан
|2
|0.07
|Валентини Энрико
|2 (2)
|0.07
|Хандверкер Тим
|1
|0.04
|Шлаймер Лукас
|1
|0.04
|Шиндлер Кристофер
|1
|0.04
|Борковски Деннис
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кляйндинст Тим
|6
|0
|Буш Марнон
|4
|1
|Кюльветтер Кристиан
|5
|0
|Тоеркауф Норман
|4
|0
|Гейпль Андреас
|4
|0
|Бурнич Дженис
|4
|0
|Шёппнер Ян
|4
|0
|Лайпертц Роберт
|3
|0
|Фёренбах Йонас
|3
|0
|Мор Тобиас
|3
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Мэлоун Морис
|2
|0
|Мюллер Кевин
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
Нюрнберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Темпельман Лино
|10
|0
|Доведан Никола
|5
|1
|Гайс Йоханнес
|4
|0
|Сёренсен Асгер
|4
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|4
|0
|Шаффлер Мануэль
|2
|1
|Шиндлер Кристофер
|3
|0
|Матения Кристиан
|3
|0
|Думан Тайлан
|3
|0
|Валентини Энрико
|2
|0
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|Шлаймер Лукас
|2
|0
|Хюбнер Флориан
|1
|0
|Кёпке Паскаль
|1
|0
|Хандверкер Тим
|1
|0
|Краусс Том
|1
|0
|Фишер Килиан
|1
|0
|Шуранов Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
22
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
3
15%
2
9%
1-15
3
15%
6
27%
16-30
3
15%
1
5%
31-45
2
10%
5
23%
46-60
2
10%
2
9%
61-75
7
35%
6
27%
76-90
Пропущено
13
16
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
3
19%
31-45
6
46%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90
Забито
15
19
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
18 Не забивали 16
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
6
40%
4
21%
61-75
4
27%
2
11%
76-90
Пропущено
21
17
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
5
24%
6
35%
76-90
Забито
35
41
13 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 25
16 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
5
14%
5
12%
1-15
4
11%
8
20%
16-30
4
11%
3
7%
31-45
3
9%
11
27%
46-60
8
23%
6
15%
61-75
11
31%
8
20%
76-90
Пропущено
34
33
9 В 1-м тайме 16
25 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 7
21 Не пропускали 17
2
6%
5
15%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
6
18%
7
21%
31-45
13
38%
4
12%
46-60
4
12%
2
6%
61-75
8
24%
11
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2
Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1
Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Вердер
|0:0 Заявка
|28
|15
|7
|6
|51 - 36
|52
|2.
|Дармштадт
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|56 - 35
|51
|3.
|Санкт-Паули
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|53 - 38
|51
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|28
|15
|5
|8
|56 - 34
|50
|5.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|28
|13
|7
|8
|40 - 36
|46
|6.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|28
|13
|6
|9
|36 - 35
|45
|7.
|Гамбург
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|47 - 29
|42
|8.
|Падерборн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|48 - 39
|40
|9.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|28
|9
|10
|9
|46 - 42
|37
|10.
|Ганза
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|36 - 43
|37
|11.
|Ян
|Заявка
|28
|10
|7
|11
|45 - 40
|37
|12.
|Фортуна
|2:0 Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 34
|35
|13.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|28
|9
|7
|12
|37 - 48
|34
|14.
|Ганновер 96
|Заявка
|28
|8
|8
|12
|26 - 41
|32
|15.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|28
|7
|10
|11
|30 - 44
|31
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|28
|7
|7
|14
|27 - 38
|28
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|27
|4
|7
|16
|26 - 54
|19
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|28
|4
|6
|18
|25 - 54
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Санкт-Паули
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|32 - 13
|32
|2.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|14
|9
|4
|1
|23 - 12
|31
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|31 - 18
|27
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|33 - 21
|26
|5.
|Вердер
|0:0 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 12
|26
|6.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|14
|7
|3
|4
|20 - 16
|24
|7.
|Гамбург
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|27 - 16
|24
|8.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|15
|5
|6
|4
|26 - 22
|21
|9.
|Ян
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|28 - 22
|21
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|18 - 22
|20
|11.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|12.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|11 - 17
|17
|13.
|Фортуна
|2:0 Заявка
|14
|4
|5
|5
|21 - 18
|17
|14.
|Ганза
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|14 - 21
|15
|15.
|Падерборн
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|19 - 22
|12
|16.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|17.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 24
|10
|18.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Падерборн
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|2.
|Вердер
|0:0 Заявка
|14
|8
|2
|4
|28 - 24
|26
|3.
|Дармштадт
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|25 - 17
|24
|4.
|Шальке 04
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|23 - 13
|24
|5.
|Нюрнберг
|0:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|20 - 20
|22
|6.
|Ганза
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|22 - 22
|22
|7.
|Зандхаузен
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 20
|21
|8.
|Санкт-Паули
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|21 - 25
|19
|9.
|Гамбург
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|20 - 13
|18
|10.
|Фортуна
|2:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 16
|18
|11.
|Карлсруэ
|0:2 Заявка
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Ян
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|17 - 18
|16
|13.
|Ганновер 96
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 24
|15
|14.
|Хайденхайм
|2:0 Заявка
|14
|4
|2
|8
|13 - 23
|14
|15.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 26
|14
|16.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|10 - 22
|10
|17.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|15 - 28
|8
|18.
|Ингольштадт
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|13 - 30
|8