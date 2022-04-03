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Германия: Бундеслига 2 2021-2022

2021-2022
Хайденхайм
3:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 10673
Нюрнберг
0'
1:0
3' Гол
Кляйндинст Тим
2:0
36' Гол
Мэлоун Морис
74' Желтая карточка
Нюрнбергер Фабиан
3:0
84' Гол
Кляйндинст Тим
3:1
88' Гол
Шаффлер Мануэль
90'+5
1
Мюллер
Кевин
6
Майнка
Патрик
5
Хюсинг
Оливер
30
Тоеркауф
Норман
8
Гейпль
Андреас
16
Сесса
Кевин
20
Бурнич
Дженис
3
Шёппнер
Ян
29
Мор
Тобиас
10
Кляйндинст
Тим
15
Мэлоун
Морис
26
Матения
Кристиан
2
Фишер
Килиан
16
Шиндлер
Кристофер
4
Сёренсен
Асгер
29
Хандверкер
Тим
6
Темпельман
Лино
15
Нюрнбергер
Фабиан
8
Думан
Тайлан
24
Дели
Матс
Мёллер
36
Шлаймер
Лукас
20
Кёпке
Паскаль
Хайденхайм
3-1-4-2
Нюрнберг
4-2-3-1

История личных встреч

Хайденхайм
Нюрнберг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

30.8%
23.1%
46.1%
4 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
4:0
Б2
3:1
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
3:2
Б2
1:0
Б2
2:3
Б2
1:1
Б2
0:3
Б2
3:2
Б2
0:1
Б2
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 9 0.32
Мор Тобиас 7 (2) 0.25
Лайпертц Роберт 6 0.21
Кюльветтер Кристиан 4 0.14
Шиммер Штефан 3 0.11
Майнка Патрик 2 0.07
Хюсинг Оливер 2 0.07
Шмидт Патрик II 2 0.07
Шёппнер Ян 1 0.04
Мэлоун Морис 1 0.04
Тоеркауф Норман 0 0
Томалла Денис 0 0
Буш Марнон 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Нюрнберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуранов Эрик 6 0.21
Доведан Никола 5 0.18
Темпельман Лино 4 0.14
Шаффлер Мануэль 4 0.14
Дели Матс Мёллер 3 0.11
Кёпке Паскаль 3 0.11
Нюрнбергер Фабиан 3 0.11
Гайс Йоханнес 3 0.11
Краусс Том 2 0.07
Думан Тайлан 2 0.07
Валентини Энрико 2 (2) 0.07
Хандверкер Тим 1 0.04
Шлаймер Лукас 1 0.04
Шиндлер Кристофер 1 0.04
Борковски Деннис 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кляйндинст Тим 6 0
Буш Марнон 4 1
Кюльветтер Кристиан 5 0
Тоеркауф Норман 4 0
Гейпль Андреас 4 0
Бурнич Дженис 4 0
Шёппнер Ян 4 0
Лайпертц Роберт 3 0
Фёренбах Йонас 3 0
Мор Тобиас 3 0
Майнка Патрик 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Мэлоун Морис 2 0
Мюллер Кевин 1 0
Сесса Кевин 1 0
Нюрнберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Темпельман Лино 10 0
Доведан Никола 5 1
Нюрнбергер Фабиан 5 0
Гайс Йоханнес 4 0
Сёренсен Асгер 4 0
Шаффлер Мануэль 2 1
Шиндлер Кристофер 3 0
Матения Кристиан 3 0
Думан Тайлан 3 0
Валентини Энрико 2 0
Дели Матс Мёллер 2 0
Шлаймер Лукас 2 0
Хюбнер Флориан 1 0
Кёпке Паскаль 1 0
Хандверкер Тим 1 0
Краусс Том 1 0
Фишер Килиан 1 0
Шуранов Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
23
11 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
17%
2
9%
1-15
3
13%
6
26%
16-30
4
17%
1
4%
31-45
2
9%
5
22%
46-60
2
9%
2
9%
61-75
8
35%
7
30%
76-90

Пропущено

14
19
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
2
14%
4
21%
31-45
6
43%
3
16%
46-60
0
0%
1
5%
61-75
4
29%
6
32%
76-90

Забито

15
19
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 9
19 Не забивали 17
2
13%
3
16%
1-15
1
7%
2
11%
16-30
1
7%
2
11%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
6
40%
4
21%
61-75
4
27%
2
11%
76-90

Пропущено

21
17
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
1
5%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
19%
4
24%
31-45
7
33%
1
6%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
5
24%
6
35%
76-90

Забито

38
42
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 26
17 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
6
16%
5
12%
1-15
4
11%
8
19%
16-30
5
13%
3
7%
31-45
3
8%
11
26%
46-60
8
21%
6
14%
61-75
12
32%
9
21%
76-90

Пропущено

35
36
9 В 1-м тайме 18
26 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 8
22 Не пропускали 18
2
6%
6
17%
1-15
1
3%
4
11%
16-30
6
17%
8
22%
31-45
13
37%
4
11%
46-60
4
11%
2
6%
61-75
9
26%
12
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Санкт-Паули - Хайденхайм 1:0 Хайденхайм - Вердер 2:1 Дармштадт - Хайденхайм 3:2
Хайденхайм - Зандхаузен 1:1 Динамо Дрезден - Хайденхайм 1:1 Гамбург - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Ганновер 96 3:1 Ганза - Хайденхайм 0:0 Хайденхайм - Ингольштадт 2:1 Хайденхайм - АХ Лёвен 3:1 Хайденхайм - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Падерборн - Хайденхайм 1:2 Карлсруэ - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - Ян 3:0 Фортуна - Хайденхайм 0:1 Хайденхайм - Хольштайн Киль 2:1 Эрцгебирге Ауэ - Хайденхайм 2:0 Хайденхайм - Шальке 04 1:0 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0
Нюрнберг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Айнтрахт Фр - Нюрнберг 1:1 Нюрнберг - Динамо Дрезден 1:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 0:3 Нюрнберг - Гамбург 2:1
Ганза - Нюрнберг 0:2 Нюрнберг - Ян 2:0 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Ингольштадт 0:5 Фортуна - Нюрнберг 0:1 Нюрнберг - Падерборн 1:2 Эрцгебирге Ауэ - Нюрнберг 1:3 Шальке 04 - Нюрнберг 4:1 Нюрнберг - Хольштайн Киль 2:1 Нюрнберг - Санкт-Паули 2:3 Зандхаузен - Нюрнберг 1:2 Нюрнберг - Альтах 2:0 Нюрнберг - Вердер 1:2 Дармштадт - Нюрнберг 2:0 Нюрнберг - Гамбург 1:1 Нюрнберг - Хайденхайм 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Вердер Заявка 28 15 7 6 52 - 37 52
2. Дармштадт Заявка 28 15 6 7 56 - 35 51
3. Санкт-Паули Заявка 28 15 6 7 53 - 38 51
4. Шальке 04 Заявка 28 15 5 8 56 - 34 50
5. Нюрнберг Заявка 28 13 7 8 41 - 37 46
6. Хайденхайм Заявка 28 13 6 9 37 - 36 45
7. Гамбург Заявка 27 10 12 5 47 - 29 42
8. Падерборн Заявка 28 10 10 8 48 - 39 40
9. Карлсруэ Заявка 28 9 11 8 48 - 42 38
10. Ганза Заявка 28 10 7 11 36 - 43 37
11. Ян Заявка 28 10 7 11 45 - 40 37
12. Хольштайн Киль Заявка 28 9 7 12 37 - 48 34
13. Фортуна Заявка 28 8 9 11 35 - 36 33
14. Ганновер 96 Заявка 28 8 8 12 26 - 41 32
15. Зандхаузен Заявка 28 7 10 11 31 - 45 31
16. Динамо Дрезден Заявка 28 7 7 14 27 - 38 28
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 27 4 7 16 26 - 54 19
18. Ингольштадт Заявка 28 4 6 18 25 - 54 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Санкт-Паули Заявка 13 10 2 1 32 - 13 32
2. Хайденхайм Заявка 14 9 4 1 24 - 13 31
3. Дармштадт Заявка 14 8 3 3 31 - 18 27
4. Шальке 04 Заявка 14 8 2 4 33 - 21 26
5. Вердер Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
6. Нюрнберг Заявка 14 7 3 4 20 - 16 24
7. Гамбург Заявка 14 6 6 2 27 - 16 24
8. Карлсруэ Заявка 15 5 7 3 28 - 22 22
9. Ян Заявка 14 6 3 5 28 - 22 21
10. Хольштайн Киль Заявка 14 6 2 6 18 - 22 20
11. Динамо Дрезден Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
12. Ганновер 96 Заявка 14 4 5 5 11 - 17 17
13. Фортуна Заявка 14 4 5 5 21 - 18 17
14. Ганза Заявка 14 4 3 7 14 - 21 15
15. Падерборн Заявка 14 2 6 6 19 - 22 12
16. Эрцгебирге Ауэ Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
17. Ингольштадт Заявка 14 2 4 8 12 - 24 10
18. Зандхаузен Заявка 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Падерборн Заявка 14 8 4 2 29 - 17 28
2. Вердер Заявка 14 8 2 4 28 - 24 26
3. Дармштадт Заявка 14 7 3 4 25 - 17 24
4. Шальке 04 Заявка 14 7 3 4 23 - 13 24
5. Нюрнберг Заявка 14 6 4 4 21 - 21 22
6. Ганза Заявка 14 6 4 4 22 - 22 22
7. Зандхаузен Заявка 15 5 6 4 19 - 21 21
8. Санкт-Паули Заявка 15 5 4 6 21 - 25 19
9. Гамбург Заявка 13 4 6 3 20 - 13 18
10. Фортуна Заявка 14 4 4 6 14 - 18 16
11. Карлсруэ Заявка 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Ян Заявка 14 4 4 6 17 - 18 16
13. Ганновер 96 Заявка 14 4 3 7 15 - 24 15
14. Хайденхайм Заявка 14 4 2 8 13 - 23 14
15. Хольштайн Киль Заявка 14 3 5 6 19 - 26 14
16. Динамо Дрезден Заявка 14 2 4 8 10 - 22 10
17. Эрцгебирге Ауэ Заявка 13 1 5 7 15 - 28 8
18. Ингольштадт Заявка 14 2 2 10 13 - 30 8
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Мэлоун Морис бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Кляйндинст Тим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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