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  3. Норвегия: Первый дивизион
Скейд
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Стабек
0'
1:0
5' Гол
Будусон Джонни
13' Желтая карточка
Вангберг Симен
1:1
24' Пенальти
Геэльмуйден Херман
52'

Ход матча

5'
Будусон Джонни
(Erik Nordengen)
1:0
13'
 
Вангберг Симен
24'
1:1
Геэльмуйден Херман
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Стабек
3.86
3.84
2.02
Все Коэффициенты
1
Lars
Kvarekvaal
29
Боянг
Сулайман
4
Fredrik
Tobias
Berglie
15
Morten
Renaa
Olsen
17
Hayder
Altai
39
Bendik
Rise
6
Erik
Nordengen
7
Мельхиор
Маркус
5
Anders
Johansen
11
David
Hickson
9
Будусон
Джонни
12
Сандберг
Маркус
19
Вернерссон
Виктор
3
Несс Николай
4
Вангберг
Симен
5
Пигнатель-Енссен
Николас
14
Крогстад
Фредрик
8
Эдвардс
Кертис
15
Оттесен
Стурла
23
Эдвардсен
Оливер
10
Геэльмуйден
Херман
11
Хансен
Корнелиус
Скейд
4-2-3-1
Стабек
4-3-3

История личных встреч

Скейд
Стабек

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

ТМК
2:4
ТМК
1:2

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2
Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1 Скейд - Вард Хёугесунн 5:0 Оддс Баллклубб-2 - Скейд 1:0 Скейд - Эгерсунд 2:3 Скейд - Лиллестрём 1:2 Скейд - Эйгарден 2:1
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0
Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Геэльмуйден Херман из команды Стабек забивает с точки!
  • Желтая карточка
    13'
    Вангберг Симен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Будусон Джонни бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Скейд
Ничья
Стабек
3.86
3.84
2.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Скейд 1:1 Стабек онлайн

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