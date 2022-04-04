2:3
Конец матча
Стадион: Nordre Aasen Зрители: 1247
1:0
5' ГолБудусон Джонни
13' Желтая карточкаВангберг Симен
1:1
24' ПенальтиГеэльмуйден Херман
55' Желтая карточкаМельхиор Маркус
1:2
66' ГолХансен Корнелиус
1:3
71' ПенальтиГеэльмуйден Херман
2:3
79' Гол в свои воротаВангберг Симен
Ход матча
5'
1:0
13'
24'
55'
66'
71'
79'
2:3
17
Hayder
Altai
39
Bendik
Rise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Hayder AltaiЗащитник
-
39 Bendik RiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Ulrich NessНападающий
- Нападающий
-
-
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-
-
-
Главный тренер: Gard Holme
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
13 Ланге ТорЗащитник
- Нападающий
-
-
-
21 Thomas Vold
-
-
Главный тренер: Eirik Kjoenoe
История личных встреч
Скейд
Стабек
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Скейд
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2
Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1 Эйгарден - Скейд 0:0 Скейд - Флеккерёй 2:0 Вард Хёугесунн - Скейд 0:1 Скейд - Вард Хёугесунн 5:0 Оддс Баллклубб-2 - Скейд 1:0 Скейд - Эгерсунд 2:3 Скейд - Лиллестрём 1:2 Скейд - Эйгарден 2:1
Стабек
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Саннефьёрд - Стабек 1:3 Волеренга - Стабек 3:0 Кристиансунд - Стабек 0:2 Лиллестрём - Стабек 2:0
Одд - Стабек 3:1 Стабек - Русенборг 1:3 Тромсё - Стабек 0:0 Стабек - Кристиансунд 3:0 Сарпсборг-08 - Стабек 4:1 Стабек - Хёугесунн 2:1 Лиллестрём - Стабек 3:0 Стабек - Мольде 0:3 Бранн - Стабек 1:1 Стабек - Будё-Глимт 0:3 Стабек - Стрёмсгодсет 0:0 Саннефьёрд - Стабек 0:3 Стрёмсгодсет - Стабек 5:1 Стабек - Викинг 1:3 Волеренга - Стабек 3:1 Стабек - Мьёндален 1:1