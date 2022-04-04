1:1
Первый тайм: 40'
Стадион: Фредрикстад
0:1
5' ГолSondre Hopmark Stokke
1:1
7' ГолЭбю Олав
20' Желтая карточкаSjur Lothe
Ход матча
5'
7'
1:1
20'
18
Ludvig
Begby
19
Эбю
Олав
24
Уильямс
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyЗащитник
-
19 Эбю ОлавЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Уильямс НоаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Johansen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Lars RamstadЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Snorre Lillebo
История личных встреч
Фредрикстад
Стйордалс Блинк
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Фредрикстад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3
Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Старт - Фредрикстад 2:6 Фредрикстад - Улленсакер-Киса 2:0 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Волеренга - Фредрикстад 2:3
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0