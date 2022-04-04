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  3. Норвегия: Первый дивизион
Фредрикстад
2:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 3000
Стйордалс Блинк
0'
0:1
4' Гол
Sondre Hopmark Stokke
1:1
7' Гол
Эбю Олав
20' Желтая карточка
Sjur Lothe
2:1
41' Гол
Ludvig Begby
44' Желтая карточка
Mads Nielsen II
50' Желтая карточка
Joergen Solli
52' Желтая карточка
Хаджич Аднан
2:2
72' Гол
Mats Lillebo
90'+4
1
Haavar
Jenssen
2
Хансен
Александер
II
26
Mads
Nielsen
II
18
Ludvig
Begby
19
Эбю
Олав
5
Хаджич
Аднан
7
Драге
Томас
10
Nicolay
Solberg
9
Хельсруд-Юхансен
Хенрик
24
Уильямс
Ноа
17
Tage
Johansen
1
Саннберг
Расмус
2
Mathusan
Sandrakumar
18
Haavard
Kleven
Lorentsen
24
Фооснес
Александер
29
Robin
Bjoernholm-Jatta
5
Sjur
Lothe
14
Morten
Strand
7
Холланд-Тёссе
Кьетил
10
Sondre
Hopmark
Stokke
9
Mats
Lillebo
22
Joergen
Solli
Фредрикстад
4-3-3
Стйордалс Блинк
4-3-3

История личных встреч

Фредрикстад
Стйордалс Блинк

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ПД
3:0
ПД
5:1
ВД
2:3
ВД
1:0

Результаты последних матчей

Фредрикстад
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3
Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Фредрикстад - Стрёммен 3:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Старт - Фредрикстад 2:6 Фредрикстад - Улленсакер-Киса 2:0 КФУМ - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1 Волеренга - Фредрикстад 2:3
Стйордалс Блинк
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Стйордалс Блинк - Хёдд 3:0 Хёдд - Стйордалс Блинк 3:2 Стйордалс Блинк - Олесунн 1:0 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2 Стйордалс Блинк - Улленсакер-Киса 0:0 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 КФУМ - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Фредрикстад 3:0 Санднес - Стйордалс Блинк 2:1 Ранхейм - Стйордалс Блинк 1:0 Стйордалс Блинк - Стрёммен 1:1 Гроруд - Стйордалс Блинк 1:2 Стйордалс Блинк - Брюне 2:1 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 5:1 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1 Нардо - Стйордалс Блинк 3:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Mads Nielsen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ludvig Begby бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Sjur Lothe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Эбю Олав бьет в цель!
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Sondre Hopmark Stokke бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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