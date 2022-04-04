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  3. Норвегия: Первый дивизион
Согндаль
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 1186
Рёуфосс
0'
7' Желтая карточка
Arnar Thor Gudjonsson
8' Желтая карточка
Матисен Ульрик
26' Желтая карточка
Kristoffer Hoven
1:0
29' Гол
Andreas van der Spa
46' Желтая карточка
Ole Kristian Gjefle Lauvli
2:0
47' Пенальти
Kristoffer Hoven
90'+5
1
Фей
Рензе
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
13
Фло
Пер-Эгиль
11
Ховен
Андреас
19
Матисен
Ульрик
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
27
Sondre
Oerjasaeter
18
Kristoffer
Hoven
15
Kristoffer
Nessoe
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
27
Хауген
Херман
11
Nicolai
Fremstad
5
Arnar
Thor
Gudjonsson
4
Sivert
Westerlund
8
Markus
Johnsgaard
7
Emile
Dadjo
6
Haakon
Butli
Hammer
26
Браттбакк
Филип
10
Teodor
Berg
Haltvik
21
Magnus
Fagernes
Согндаль
4-4-2
Рёуфосс
4-3-3

История личных встреч

Согндаль
Рёуфосс

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:3
К
0:2
ТМК
1:1

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0
КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2 Согндаль - Хам-Кам 1:1 Олесунн - Согндаль 3:0 Согндаль - Дьерв 1:1 Осане - Согндаль 1:0 Согндаль - Брюне 0:0 Согндаль - Осане 0:2 Гроруд - Согндаль 1:2 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Согндаль 2:1
Рёуфосс
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Русенборг - Рёуфосс 0:3 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0
Рёуфосс - Стрёммен 4:2 Хам-Кам - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Брюне - Рёуфосс 3:1 Рёуфосс - Стйордалс Блинк 5:2 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Фредрикстад - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Старт 1:3 Улленсакер-Киса - Рёуфосс 0:2 Хам-Кам - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - КФУМ 5:1 Согндаль - Рёуфосс 2:1 Рёуфосс - Санднес 1:0 Олесунн - Рёуфосс 4:2 Рёуфосс - Улленсакер-Киса 0:2 Стйордалс Блинк - Рёуфосс 0:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Andreas van der Spa бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Kristoffer Hoven получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Матисен Ульрик получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Arnar Thor Gudjonsson получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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