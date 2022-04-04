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  3. Норвегия: Первый дивизион
Мьёндален
1:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Конгсвингер
0'
1:0
15' Гол
Овенстад Мартин
39'

Ход матча

15'
Овенстад Мартин
(Ольсен Мейнхард)
1:0
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Конгсвингер
2.09
3.56
3.72
Все Коэффициенты
23
Thomas
Kinn
2
Эриксен
Сивер
Скаар
4
Хансен
Адриан
Александер
3
Бектеши
Леотрим
6
Сольберг
Йоаким
14
Matias
Belli
Moldskred
20
Тум
Исаак
10
Скистад
Эрик
Ставас
11
Ольсен
Мейнхард
9
Стокке
Беньямин
7
Овенстад
Мартин
1
Стрёмберг
Август
2
Trace
Murray
16
Стейринг
Пер-Магнус
5
Холме
Фредрик
3
Victor
Grodaas
23
Martin
Tangen
Vinjor
17
Mathias
Berg
Gjerstroem
20
Jesper
Grundt
8
Martin
Hoel
Andersen
14
Brage
Pedersen
7
Mahmoud
Al
Laham
Мьёндален
4-3-3
Конгсвингер
4-3-1-2

История личных встреч

Мьёндален
Конгсвингер

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

52.9%
5.9%
41.2%
9 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

47.1%
5.9%
47%
8 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
4:1
К
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
5:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:1
А
2:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
ТМС
3:0

Результаты последних матчей

Мьёндален
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3
Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0 Тромсё - Мьёндален 1:0 Хёугесунн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Бранн 1:1 Русенборг - Мьёндален 3:1 Старт - Мьёндален 4:2 Мьёндален - Саннефьёрд 1:1 Мольде - Мьёндален 4:0 Мьёндален - Лиллестрём 1:2 Стабек - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Русенборг 1:2 Мьёндален - Тромсё 2:3 Нутодден - Мьёндален 0:3
Конгсвингер
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Конгсвингер - Викинг 0:2 Конгсвингер - Тромсдален 1:3 Аскер - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Берум 4:0
Флёя - Конгсвингер 0:3 Конгсвингер - Аскер 3:1 Конгсвингер - Квик-Халден 7:0 Браттвог - Конгсвингер 0:4 Флорё - Конгсвингер 0:5 Конгсвингер - Эйдсвольд 6:0 Конгсвингер - Флеккерёй 4:1 Конгсвингер - Сенья 5:0 Хёдд - Конгсвингер 0:0 Конгсвингер - Волеренга-2 2:0 Альта - Конгсвингер 2:3 Конгсвингер - Мосс 5:1 Волеренга-2 - Конгсвингер 2:3 Мосс - Конгсвингер 0:4 Конгсвингер - Хёдд 1:0 Конгсвингер - Стрёммен 3:0
Лучшие коэффициенты
Мьёндален
Ничья
Конгсвингер
2.09
3.56
3.72
Все Коэффициенты
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