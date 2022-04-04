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  3. Швеция: Аллсвенскан
Эльфсборг
0:2
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
39' Желтая карточка
Седерберг Ноа
0:1
55' Гол
Моро Мамудо
0:2
66' Гол
Лёфквист Дэвид
71' Желтая карточка
Лёфквист Дэвид
77' Желтая карточка
Видесхейм-Пауль Расмус
81' Желтая карточка
Лагербильке Густав
86' Желтая карточка
Фрик Пер
86' Желтая карточка
Грасия Карлос
90'+6
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
5
Мауду
15
Вяйсянен
Лео
29
Занден
Оливер
28
Седерберг
Ноа
10
Ольссон
Симон
6
Рёмер
Андре
7
Ондрейка
Якоб
17
Фрик
Пер
19
Оккельс
Йеппе
35
Бролин
Самуэль
4
Эйле
Ноа
17
Грасия
Карлос
15
Кричак
Иван
11
Штоль
Адам
22
Густавссон
Йеспер
7
Густафссон
Виктор
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
10
Моро
Мамудо
12
Лёфквист
Дэвид
Эльфсборг
4-3-3
Мьельбю
3-5-2

История личных встреч

Эльфсборг
Мьельбю

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

14 матчей

50%
21.4%
28.6%
7 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

А
4:0
А
1:0
А
2:2
А
0:5
А
1:0
А
3:1
А
2:2
А
2:1
А
2:3
А
0:0
А
2:1
А
4:0
А
2:0
А
2:0

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1
Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Эльфсборг - АИК 2:4 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Варберг БоИС 0:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эльфсборг - Сириус 3:0 Юргорден - Эльфсборг 0:3 Интер Стокгольм - Эльфсборг 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1
Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Сириус 2:3 Мьельбю - Хаммарбю 2:0 Норрчёпинг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Гётеборг 1:3 Мьельбю - Кальмар 4:0 Мальмё - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Эльфсборг 4:0 Мьельбю - Хальмстад 0:0 Хеккен - Мьельбю 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Седерберг Ноа получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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