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  3. Швеция: Аллсвенскан
Юргорден
3:1
Конец матча

Стадион:
Дегерфорс
0'
1:0
11' Гол
Хакшабанович Сеад
14' Желтая карточка
Гайаю Джозеф-Клод
31' Желтая карточка
Юханссон Петр
45' Желтая карточка
Эрквист Расмус
2:0
53' Гол
Эдвардсен Виктор
2:1
66' Гол
Саиди Абдельрахман
77' Желтая карточка
Джурджич Никола
86' Желтая карточка
Шуллер Расмус
3:1
88' Гол
Эдвардсен Виктор
90'+7
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
19
Бенгтссон
Пьер
7
Эрикссон
Магнус
6
Шуллер
Расмус
13
Финнделл
Хампус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
99
Хакшабанович
Сеад
1
Уайтмэн
Элфи
2
Гранат
Густав
4
Сабеткар
Шон
7
Ольссон
Себастьян
II
16
Эрквист
Расмус
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
5
Гайаю
Джозеф-Клод
9
Бертильссон
Юхан
10
Вукоевич
Диян
8
Diego
Campos2
Юргорден
4-3-3
Дегерфорс
3-4-3

История личных встреч

Юргорден
Дегерфорс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

А
3:2
ТМК
2:2
А
2:0
ТМК
3:2
К
6:0
К
1:2

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1
Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3
Дегерфорс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6
Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Эрквист Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Юханссон Петр получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    14'
    Гайаю Джозеф-Клод получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Хакшабанович Сеад бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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