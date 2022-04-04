3:1
Конец матча
Стадион: Теле2 Арена
1:0
11' ГолХакшабанович Сеад
14' Желтая карточкаГайаю Джозеф-Клод
31' Желтая карточкаЮханссон Петр
45' Желтая карточкаЭрквист Расмус
2:0
53' ГолЭдвардсен Виктор
2:1
66' ГолСаиди Абдельрахман
77' Желтая карточкаДжурджич Никола
86' Желтая карточкаШуллер Расмус
3:1
88' ГолЭдвардсен Виктор
Ход матча
11'
1:0
31'
45'
53'
66'
77'
86'
88'
3:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 4
-
7 Нарушения правил 7
-
48 Владение мячом, % 52
18
Хиен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Защитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
История личных встреч
Юргорден
Дегерфорс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1
Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0 Хеккен - Юргорден 0:1 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Норрчёпинг - Юргорден 1:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Эребру - Юргорден 0:1 Гётеборг - Юргорден 3:0 Юргорден - Кальмар 3:2 Юргорден - Эльфсборг 0:3 АИК - Юргорден 1:0 Эстерсунд - Юргорден 0:3
Дегерфорс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6
Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4 Хеккен - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Гётеборг 0:1 Дегерфорс - Эльфсборг 1:2 Эребру - Дегерфорс 1:2 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Варберг БоИС - Дегерфорс 0:0 Дегерфорс - АИК 2:1 Юргорден - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Сириус 1:2