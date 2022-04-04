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  3. Швеция: Суперэттан
Браге
3:0
Конец матча
Эребру
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Андрессон Аксель
2:0
12' Гол
Перссон Хоаким
3:0
23' Гол
Зеттерстрём Александр
34' Желтая карточка
Густавссон Даниэль
34' Желтая карточка
Ясин Ахмед
34' Желтая карточка
Зеттерстрём Александр
62' Желтая карточка
Сёдерберг Никлас
74' Желтая карточка
Фродиг Виктор
90' Желтая карточка
Lucas Shlimon
90'+9
1
Фродиг
Виктор
22
Тамими
Джонатан
2
Зеттерстрём
Александр
5
Редин
Понтус
23
Christopher
Redenstrand
11
Лундин
Антон
21
Henry
Sletsjoee
8
Хеллберг
Сет
7
Перссон
Хоаким
10
Сёдерберг
Никлас
9
Карлберг
Дуглас
1
Эскелинен
Виллиам
24
Али
Хусейн
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
6
Хьертстранд
Бенджамин
90
Густавссон
Даниэль
29
Экани
Виктор
22
Lucas
Shlimon
9
Бьорндал
Эрик
11
Хамад
Илоан
7
Ясин
Ахмед
Браге
4-4-2
Эребру
4-4-2

История личных встреч

Браге
Эребру

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
К
3:3
С
1:1
С
0:1

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0
Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1
Эребру
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0
Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1
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