1:0
8' Гол в свои воротаАндрессон Аксель
2:0
12' ГолПерссон Хоаким
3:0
23' ГолЗеттерстрём Александр
34' Желтая карточкаГуставссон Даниэль
34' Желтая карточкаЯсин Ахмед
34' Желтая карточкаЗеттерстрём Александр
62' Желтая карточкаСёдерберг Никлас
74' Желтая карточкаФродиг Виктор
90' Желтая карточкаLucas Shlimon
Ход матча
8'
1:0
12'
2:0
23'
34'
62'
74'
90'
11
Лундин
Антон
24
Али
Хусейн
29
Экани
Виктор
11
Хамад
Илоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лундин АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хамад ИлоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лейон ГуставВратарь
- Защитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Samuel Dahl
-
Главный тренер: Marcus Lantz
История личных встреч
Браге
Эребру
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сириус - Браге 3:3 Браге - Броммапойкарна 1:2 Хальмстад - Браге 0:1 Юргорден - Браге 1:0
Фалькенберг - Браге 1:2 Браге - Вернаму 3:1 Браге - Акрополис 2:0 Хельсинборг - Браге 3:0 Браге - Сундсвалль 0:0 Норрбю - Браге 2:3 Браге - Эстер 2:2 Браге - Васалунд 3:0 Йёнчёпинг - Браге 0:0 Браге - ГАИС 1:4 Треллеборг - Браге 3:1 Браге - Ландскруна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Браге 2:1 Браге - Вестерос 3:3 Арамеиска-Сюрьянска - Браге 0:1 Эргрюте - Браге 1:1
Эребру
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0
Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1 Хальмстад - Эребру 1:1 Эребру - Дегерфорс 1:2 Гётеборг - Эребру 2:0 Эребру - Хеккен 1:2 Мальмё - Эребру 5:1 Эребру - Эстерсунд 2:0 Норрчёпинг - Эребру 3:0 Эребру - Варберг БоИС 0:3 Сандвикен - Эребру 0:1