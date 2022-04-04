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  3. Швеция: Суперэттан
Ландскруна
1:3
Конец матча
Эстер
0'
0:1
24' Гол
Рочестер Соренсен Марк
35' Желтая карточка
Сильверхолт Оливер
1:1
61' Гол
Перссон Эрик
70' Желтая карточка
Магнуссон Исак
70' Желтая карточка
Перссон Эрик
1:2
79' Гол
Магнуссон Исак
1:3
90' Гол
Косица Дзенис
90'+5
1
Каддура
Амр
3
Линнер
Альбин
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
7
Ткач
Александр
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
10
Хейер
Мелкер
8
Дзабич
Робин
14
Перссон
Эрик
9
Олссон
Линус
25
Нилльсон
Маттиас
33
Варманен
Тату
3
Карлссон
Монц
4
Стенберг
Джон
14
Сильверхолт
Оливер
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
11
Ahmed
Bonnah
9
Рочестер
Соренсен
Марк
23
Родич
Владимир
10
Вестермарк
Йеспер
Ландскруна
4-3-3
Эстер
4-2-3-1

История личных встреч

Ландскруна
Эстер

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 9 побед

19 матчей

26.3%
21.1%
52.6%
5 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

15.8%
57.9%
26.3%
3 победы 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:4
С
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0
С
2:3
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
2:3
С
4:0
С
2:0

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0
Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5 Треллеборг - Ландскруна 2:2 Фалькенберг - Ландскруна 2:1 Ландскруна - Норрбю 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:0 Ландскруна - ГАИС 2:1 Браге - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хельсинборг 0:1 Вернаму - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Вестерос 1:0
Эстер
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1
Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2 Браге - Эстер 2:2 Сирианска Эскильстуна - Эстер 1:1 Эстер - Хельсинборг 2:1 Фалькенберг - Эстер 0:2 Эстер - Вернаму 2:0 Эстер - Вестерос 1:1 Треллеборг - Эстер 1:0 Эстер - Эргрюте 0:0 Хускварна - Эстер 0:3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Сильверхолт Оливер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Рочестер Соренсен Марк бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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