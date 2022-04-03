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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Люцерн
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Лугано
0' 20'

Ход матча

9'
 
Валенсуэла Мильтон
Фаччинетти Микаэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лугано
2.41
3.34
3.00
Все Коэффициенты
32
Мюллер
Мариус
2
Дрэгер
Мохамед
46
Бурч
Марко
5
Симани
Денис
13
Фрыдек
Мартин
31
Эмини
Лорик
19
Угриниц
Филип
4
Гентнер
Кристиан
10
Кампо
Самуэле
21
Абубакар-Анкра
Асума
20
Чумич
Никола
26
Amir
Saipi
20
Кустодио
Оливье
30
Дапрела
Фабио
3
Циглер
Рето
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
27
Рюэгг
Кевин
7
Фаччинетти
Микаэль
14
Саббатини
Хонатан
10
Боттани
Маттиа
19
Целар
Жан
Люцерн
4-1-2-1-2
Лугано
3-4-2-1

История личных встреч

Люцерн
Лугано

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед

32 матча

43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед

Второй тайм

50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
3:1
С
2:3
С
1:2
К
1:2
С
2:3
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:0
С
0:3
С
1:4
С
4:2
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
0:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
2:1
К
1:2
С
2:2
С
0:1
ТМК
3:1
ПО
5:0
ПО
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угриниц Филип 4 0.14
Чумич Никола 3 0.11
Ндиайе Ибраима 3 0.11
Соргич Деян 3 (1) 0.11
Дрэгер Мохамед 2 0.07
Сидлер Сильван 2 0.07
Бурч Марко 2 0.07
Шюрпф Паскаль 2 0.07
Шульц Марвин 1 (1) 0.04
Квасина Марко 1 0.04
Ташар Варол 1 0.04
Верманн Йорди 1 0.04
Эмини Лорик 1 (1) 0.04
Кампо Самуэле 0 0
Гентнер Кристиан 0 0
Фрыдек Мартин 0 0
Домгени Давид 0 0
Яшари Ардон 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Целар Жан 6 (2) 0.21
Боттани Маттиа 6 0.21
Абубакар-Анкра Асума 6 0.21
Циглер Рето 4 (2) 0.14
Лаванши Нума 3 0.11
Ловрич Санди 2 0.07
Фаччинетти Микаэль 2 0.07
Алиседа Игнасио 2 0.07
Эль-Амин Амура Мохамед 2 0.07
Саббатини Хонатан 1 0.04
Кустодио Оливье 1 0.04
Хайле-Селассие Марен 1 0.04
Kreshnik Hajrizi 1 0.04
Марич Мият 1 (1) 0.04
Hadj Mahmoud 1 0.04
Валенсуэла Мильтон 0 0
Рюэгг Кевин 0 0
Yuri VI 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шульц Марвин 9 2
Угриниц Филип 7 0
Ташар Варол 4 1
Чумич Никола 3 1
Ндиайе Ибраима 4 0
Яшари Ардон 4 0
Соргич Деян 3 0
Фаркаш Патрик 3 0
Верманн Йорди 3 0
Эмини Лорик 3 0
Бурч Марко 3 0
Гентнер Кристиан 2 0
Симани Денис 2 0
Мюллер Мариус 2 0
Кампо Самуэле 2 0
Сидлер Сильван 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Фрыдек Мартин 1 0
Гретер Симон 1 0
Дрэгер Мохамед 1 0
Абубакар-Анкра Асума 1 0
Домгени Давид 1 0
Алунга Иван 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кустодио Оливье 10 0
Дапрела Фабио 8 0
Саббатини Хонатан 6 0
Kreshnik Hajrizi 6 0
Лаванши Нума 5 0
Боттани Маттиа 5 0
Марич Мият 4 0
Циглер Рето 3 0
Ловрич Санди 3 0
Целар Жан 2 0
Yuri VI 2 0
Amir Saipi 2 0
Luis Phelipe 2 0
Монцьяло Кевин 2 0
Фаччинетти Микаэль 1 0
Осигве Себастьян 1 0
Рюэгг Кевин 1 0
Эль-Амин Амура Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
17%
1
6%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Пропущено

24
17
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
7
41%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90

Забито

17
19
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
4
24%
1
5%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
2
12%
7
37%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
8
47%
5
26%
76-90

Пропущено

27
19
20 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
10
37%
5
26%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
3
11%
3
16%
76-90

Забито

29
36
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
6
21%
2
6%
1-15
4
14%
6
17%
16-30
3
10%
12
33%
31-45
3
10%
5
14%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
9
31%
9
25%
76-90

Пропущено

51
36
31 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
14
27%
7
19%
1-15
8
16%
4
11%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
7
14%
3
8%
46-60
6
12%
9
25%
61-75
7
14%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2
Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2
Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 28 19 6 3 62 - 35 63
2. Базель 27 13 11 3 60 - 33 50
3. Лугано 0:0 28 14 4 10 37 - 35 46
4. Янг Бойз 27 12 9 6 60 - 36 45
5. Санкт-Галлен 28 11 7 10 51 - 49 40
6. Серветт 27 11 5 11 42 - 47 38
7. Сьон 28 8 6 14 34 - 52 30
8. Грасcхоппер 28 6 10 12 43 - 47 28
9. Люцерн 0:0 28 4 11 13 30 - 50 23
10. Лозанна-Спорт 27 2 7 18 23 - 58 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 10 3 1 34 - 16 33
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Лугано 0:0 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 13 6 6 1 31 - 14 24
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Серветт 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Сьон 14 6 2 6 16 - 18 20
8. Грасcхоппер 14 3 5 6 25 - 28 14
9. Люцерн 0:0 14 3 3 8 13 - 23 12
10. Лозанна-Спорт 14 1 4 9 14 - 34 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Лугано 0:0 14 6 2 6 17 - 17 20
4. Санкт-Галлен 14 6 1 7 25 - 26 19
5. Серветт 14 5 2 7 20 - 26 17
6. Янг Бойз 13 4 5 4 31 - 19 17
7. Грасcхоппер 14 3 5 6 18 - 19 14
8. Люцерн 0:0 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 9 - 24 6
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Лугано
2.41
3.34
3.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:0 Лугано онлайн

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