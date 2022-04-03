Швейцария: Суперлига 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Свисспорарена Зрители: 15113
0:1
38' ГолЦелар Жан
50' Желтая карточкаЦелар Жан
50' Желтая карточкаСимани Денис
53' Желтая карточкаФрыдек Мартин
0:2
56' ГолЦелар Жан
1:2
59' ГолУгриниц Филип
83' Желтая карточкаВерманн Йорди
85' Желтая карточкаAmir Saipi
2:2
86' ГолКвасина Марко
90' Желтая карточкаТашар Варол
90' Желтая карточкаЛаванши Нума
Ход матча
38'
0:1
50'
50'
53'
56'
0:2
59'
1:2
83'
85'
86'
2:2
90'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 7
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 5
-
1 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 15
-
60 Владение мячом, % 40
46
Бурч
Марко
31
Эмини
Лорик
20
Чумич
Никола
26
Amir
Saipi
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
27
Рюэгг
Кевин
19
Целар
Жан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Бурч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Эмини ЛорикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Чумич НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
17 Гретер СимонЗащитник
-
16 Ташар ВаролПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
71 Luca Jaquez
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
-
26 Amir SaipiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
-
27 Рюэгг КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Целар ЖанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Yuri VIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
29 Hadj Mahmoud
-
Главный тренер: Mattia Croci-Torti
История личных встреч
Люцерн
Лугано
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
94.1%
17.6%
16 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 6 побед
32 матча
43.8%
15.6%
40.6%
14 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
25%
31.3%
43.7%
8 побед 10 ничьих 14 побед
Второй тайм
50%
31.3%
18.7%
16 побед 10 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угриниц Филип
|5
|0.18
|Чумич Никола
|3
|0.11
|Ндиайе Ибраима
|3
|0.11
|Соргич Деян
|3 (1)
|0.11
|Дрэгер Мохамед
|2
|0.07
|Сидлер Сильван
|2
|0.07
|Бурч Марко
|2
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|2
|0.07
|Квасина Марко
|2
|0.07
|Шульц Марвин
|1 (1)
|0.04
|Ташар Варол
|1
|0.04
|Верманн Йорди
|1
|0.04
|Эмини Лорик
|1 (1)
|0.04
|Кампо Самуэле
|0
|0
|Гентнер Кристиан
|0
|0
|Фрыдек Мартин
|0
|0
|Домгени Давид
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Целар Жан
|8 (2)
|0.29
|Боттани Маттиа
|6
|0.21
|Абубакар-Анкра Асума
|6
|0.21
|Циглер Рето
|4 (2)
|0.14
|Лаванши Нума
|3
|0.11
|Ловрич Санди
|2
|0.07
|Фаччинетти Микаэль
|2
|0.07
|Алиседа Игнасио
|2
|0.07
|Эль-Амин Амура Мохамед
|2
|0.07
|Саббатини Хонатан
|1
|0.04
|Кустодио Оливье
|1
|0.04
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.04
|Kreshnik Hajrizi
|1
|0.04
|Марич Мият
|1 (1)
|0.04
|Hadj Mahmoud
|1
|0.04
|Рюэгг Кевин
|0
|0
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|Yuri VI
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шульц Марвин
|9
|2
|Угриниц Филип
|7
|0
|Ташар Варол
|4
|1
|Чумич Никола
|3
|1
|Ндиайе Ибраима
|4
|0
|Верманн Йорди
|4
|0
|Яшари Ардон
|4
|0
|Соргич Деян
|3
|0
|Симани Денис
|3
|0
|Фаркаш Патрик
|3
|0
|Эмини Лорик
|3
|0
|Бурч Марко
|3
|0
|Гентнер Кристиан
|2
|0
|Фрыдек Мартин
|2
|0
|Мюллер Мариус
|2
|0
|Кампо Самуэле
|2
|0
|Сидлер Сильван
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Гретер Симон
|1
|0
|Дрэгер Мохамед
|1
|0
|Абубакар-Анкра Асума
|1
|0
|Домгени Давид
|1
|0
|Алунга Иван
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кустодио Оливье
|10
|0
|Дапрела Фабио
|8
|0
|Саббатини Хонатан
|6
|0
|Kreshnik Hajrizi
|6
|0
|Лаванши Нума
|5
|0
|Боттани Маттиа
|5
|0
|Марич Мият
|4
|0
|Циглер Рето
|3
|0
|Ловрич Санди
|3
|0
|Целар Жан
|3
|0
|Amir Saipi
|3
|0
|Yuri VI
|2
|0
|Luis Phelipe
|2
|0
|Монцьяло Кевин
|2
|0
|Фаччинетти Микаэль
|1
|0
|Осигве Себастьян
|1
|0
|Рюэгг Кевин
|1
|0
|Эль-Амин Амура Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
17
6 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 18
2
17%
1
6%
1-15
3
25%
2
12%
16-30
1
8%
5
29%
29%
31-45
3
25%
4
24%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
1
8%
4
24%
76-90
Пропущено
24
17
11 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
17%
2
12%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
7
41%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Забито
17
19
7 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
14 Не забивали 18
4
24%
1
5%
1-15
1
6%
4
21%
16-30
2
12%
7
37%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
8
47%
5
26%
76-90
Пропущено
27
19
20 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
10
37%
5
26%
1-15
5
19%
3
16%
16-30
5
19%
3
16%
31-45
2
7%
3
16%
46-60
2
7%
2
11%
61-75
3
11%
3
16%
76-90
Забито
29
36
13 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 15
6 Не забивали 9
6
21%
2
6%
1-15
4
14%
6
17%
16-30
3
10%
12
33%
31-45
3
10%
5
14%
46-60
4
14%
2
6%
61-75
9
31%
9
25%
76-90
Пропущено
51
36
31 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 20
20 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 20
14
27%
7
19%
1-15
8
16%
4
11%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
7
14%
3
8%
46-60
6
12%
9
25%
61-75
7
14%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Люцерн - Шаффхаузен 4:1 Санкт-Галлен - Люцерн 3:2 Люцерн - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Люцерн 2:2
Люцерн - Цюрих 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Серветт - Люцерн 1:1 Люцерн - Сьон 1:0 Biel/Bienne - Люцерн 0:5 Лугано - Люцерн 2:1 Люцерн - Базель 0:3 Люцерн - Альтах 2:2 Люцерн - Винтертур 0:1 Кринс - Люцерн 2:1 Люцерн - Серветт 0:2 Грасcхоппер - Люцерн 1:1 Цюрих - Люцерн 4:0 Люцерн - Базель 1:3 Лугано - Люцерн 3:1 Люцерн - Сьон 0:1
Лугано
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Сьон - Лугано 0:3 Лугано - Базель 0:2 Грасcхоппер - Лугано 1:2
Лугано - Серветт 2:0 Лугано - Санкт-Галлен 0:2 Цюрих - Лугано 3:0 Тун - Лугано 3:4 Лугано - Люцерн 2:1 Янг Бойз - Лугано 1:0 Лугано - Кьяссо 1:0 Вадуц - Лугано 0:3 Лугано - Базель 1:2 Лугано - Янг Бойз 0:5 Санкт-Галлен - Лугано 1:1 Лугано - Сьон 2:0 Янг Бойз - Лугано 3:1 Грасcхоппер - Лугано 0:1 Лугано - Люцерн 3:1 Коллина д'Оро - Лугано 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|28
|19
|6
|3
|62 - 35
|63
|2.
|Базель
|27
|13
|11
|3
|60 - 33
|50
|3.
|Лугано
|28
|14
|4
|10
|39 - 37
|46
|4.
|Янг Бойз
|27
|12
|9
|6
|60 - 36
|45
|5.
|Санкт-Галлен
|28
|11
|7
|10
|51 - 49
|40
|6.
|Серветт
|27
|11
|5
|11
|42 - 47
|38
|7.
|Сьон
|28
|8
|6
|14
|34 - 52
|30
|8.
|Грасcхоппер
|28
|6
|10
|12
|43 - 47
|28
|9.
|Люцерн
|28
|4
|11
|13
|32 - 52
|23
|10.
|Лозанна-Спорт
|27
|2
|7
|18
|23 - 58
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|10
|3
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Янг Бойз
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Базель
|13
|6
|6
|1
|31 - 14
|24
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Серветт
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Сьон
|14
|6
|2
|6
|16 - 18
|20
|8.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|25 - 28
|14
|9.
|Люцерн
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|14
|1
|4
|9
|14 - 34
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|3.
|Лугано
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|14
|6
|1
|7
|25 - 26
|19
|5.
|Серветт
|14
|5
|2
|7
|20 - 26
|17
|6.
|Янг Бойз
|13
|4
|5
|4
|31 - 19
|17
|7.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|18 - 19
|14
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6