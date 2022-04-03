Швейцария: Суперлига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 65'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
1:0
41' ГолДжака Таулант
49' Желтая карточкаЛанг Михаэль
57' Желтая карточкаСьерро Венсан
1:1
61' ГолФернандес Эдимилсон
Ход матча
41'
1:0
49'
57'
61'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 16
-
56 Владение мячом, % 44
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
27
Ндой
Дан
17
Миллар
Лиам
99
Чалов
Фёдор
27
Lewin
Blum
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Фрай ФабианЗащитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Миллар ЛиамПолузащитник
-
99 Чалов ФёдорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Салаи АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Абаскал Гильермо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Lewin BlumЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Аменда ОрельЗащитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
13 Нгамале МумиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Майер НикоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Matteo Vanetta
История личных встреч
Базель
Янг Бойз
28 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
67.9%
35.7%
19 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
35.7%
21 победа 10 ничьих 0 побед
33 матча
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа
61 матч
36.1%
24.6%
39.3%
22 победы 15 ничьих 24 победы
Первый тайм
31.1%
39.3%
29.6%
19 побед 24 ничьи 18 побед
Второй тайм
34.4%
31.1%
34.5%
21 победа 19 ничьих 21 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|14 (2)
|0.5
|Миллар Лиам
|6
|0.21
|Штокер Валентин
|4
|0.14
|Эспозито Себастьяно
|4 (1)
|0.14
|Ланг Михаэль
|4
|0.14
|Салаи Адам
|4
|0.14
|Касами Пайтим
|3
|0.11
|Ндой Дан
|3
|0.11
|Чалов Фёдор
|3
|0.11
|Фрай Фабиан
|3 (1)
|0.11
|Жегрова Эдон
|2
|0.07
|Малес Дариан
|2
|0.07
|Лопес Серхио
|2
|0.07
|Паласиос Матиас
|1
|0.04
|Каттербах Ноа
|1
|0.04
|Петретта Рауль
|1
|0.04
|Джака Таулант
|1
|0.04
|Джюмарт Эрай
|1
|0.04
|Чипперфилд Лиам
|1
|0.04
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сибачо Жордан
|17 (3)
|0.61
|Фасснахт Кристиан
|9
|0.32
|Канга Вилфрид
|8
|0.29
|Элиа Мешак
|6
|0.21
|Нгамале Муми
|4 (2)
|0.14
|Мамбимби Феликс
|3
|0.11
|Ридер Фабиан
|2
|0.07
|Эбишер Мишель
|2
|0.07
|Гарсия Улиссес
|2
|0.07
|Сьерро Венсан
|2
|0.07
|Сулеймани Миралем
|1
|0.04
|Хефти Сильван
|1
|0.04
|Али Мохамед
|1
|0.04
|Фернандес Эдимилсон
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Lewin Blum
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрай Фабиан
|8
|0
|Бургер Ваутер
|6
|1
|Джака Таулант
|6
|0
|Петретта Рауль
|4
|0
|Паласиос Матиас
|4
|0
|Штокер Валентин
|3
|0
|Касами Пайтим
|3
|0
|Лопес Серхио
|3
|0
|Пельмар Анди
|3
|0
|Тавареш Томаш
|3
|0
|Ндой Дан
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Джюмарт Эрай
|1
|1
|Эспозито Себастьяно
|1
|1
|Ланг Михаэль
|2
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Чалов Фёдор
|2
|0
|Миллар Лиам
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Павлович Страхиня
|1
|0
|Фернандеш Желсон II
|1
|0
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинс Кристофер
|4
|2
|Лаупер Сандро
|7
|0
|Зесигер Седрик
|7
|0
|Сьерро Венсан
|6
|0
|Гарсия Улиссес
|4
|1
|Нгамале Муми
|5
|0
|Али Мохамед
|5
|0
|Эбишер Мишель
|4
|0
|Ридер Фабиан
|4
|0
|Масейрас Кентен
|2
|1
|Лефор Жордан
|2
|0
|Элиа Мешак
|2
|0
|Лустенбергер Фабиан
|1
|0
|Сулеймани Миралем
|1
|0
|Фернандес Эдимилсон
|1
|0
|Фон Балльмоос Давид
|1
|0
|Фасснахт Кристиан
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Бюрги Николас
|1
|0
|Мамбимби Феликс
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
31
13 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 21
8 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
10%
2
6%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
7
23%
4
13%
31-45
6
19%
9
29%
29%
46-60
6
19%
5
16%
61-75
6
19%
7
23%
76-90
Пропущено
14
19
4 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
1
7%
2
11%
1-15
3
21%
3
16%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
2
14%
3
16%
46-60
1
7%
2
11%
61-75
7
50%
7
37%
76-90
Забито
29
28
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
13 Не забивали 14
3
10%
5
18%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
7
24%
3
11%
46-60
2
7%
7
25%
61-75
8
28%
9
32%
76-90
Пропущено
19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
4
21%
5
28%
76-90
Забито
60
59
25 В 1-м тайме 19
35 Во 2-м тайме 40
17 Забивали первыми 14
1 Не забивали 4
6
10%
7
12%
1-15
7
12%
6
10%
16-30
12
20%
6
10%
31-45
13
22%
12
20%
46-60
8
13%
12
20%
61-75
14
23%
16
27%
76-90
Пропущено
33
37
12 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 22
3
9%
3
8%
1-15
7
21%
8
22%
16-30
2
6%
5
14%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
11
33%
12
32%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0
Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0
Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|28
|19
|6
|3
|62 - 35
|63
|2.
|Базель
|1:1
|28
|13
|12
|3
|61 - 34
|51
|3.
|Янг Бойз
|1:1
|28
|12
|10
|6
|61 - 37
|46
|4.
|Лугано
|28
|14
|4
|10
|39 - 37
|46
|5.
|Санкт-Галлен
|28
|11
|7
|10
|51 - 49
|40
|6.
|Серветт
|0:1
|28
|11
|5
|12
|42 - 48
|38
|7.
|Сьон
|28
|8
|6
|14
|34 - 52
|30
|8.
|Грасcхоппер
|28
|6
|10
|12
|43 - 47
|28
|9.
|Люцерн
|28
|4
|11
|13
|32 - 52
|23
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|28
|3
|7
|18
|24 - 58
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|10
|3
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Янг Бойз
|1:1
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Базель
|1:1
|14
|6
|7
|1
|32 - 15
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Серветт
|0:1
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Сьон
|14
|6
|2
|6
|16 - 18
|20
|8.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|25 - 28
|14
|9.
|Люцерн
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|15
|2
|4
|9
|15 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|1:1
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|3.
|Лугано
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|14
|6
|1
|7
|25 - 26
|19
|5.
|Янг Бойз
|1:1
|14
|4
|6
|4
|32 - 20
|18
|6.
|Серветт
|0:1
|15
|5
|2
|8
|20 - 27
|17
|7.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|18 - 19
|14
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|1:0
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6