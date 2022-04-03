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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Базель
2:2
Конец матча

Стадион:
Янг Бойз
0'
1:0
41' Гол
Джака Таулант
49' Желтая карточка
Ланг Михаэль
57' Желтая карточка
Сьерро Венсан
1:1
61' Гол
Фернандес Эдимилсон
65' Желтая карточка
Мамбимби Феликс
2:1
71' Гол
Эспозито Себастьяно
2:2
78' Гол
Канга Вилфрид
84' Желтая карточка
Аменда Орель
90' Желтая карточка
Касами Пайтим
90' Желтая карточка
Пельмар Анди
90'+5
1
Линднер
Хайнц
5
Ланг
Михаэль
20
Фрай
Фабиан
21
Пельмар
Анди
30
Тавареш
Томаш
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
9
Эспозито
Себастьяно
17
Миллар
Лиам
99
Чалов
Фёдор
26
Фон
Балльмоос
Давид
27
Lewin
Blum
28
Лустенбергер
Фабиан
5
Зесигер
Седрик
21
Гарсия
Улиссес
11
Фернандес
Эдимилсон
30
Лаупер
Сандро
19
Мамбимби
Феликс
8
Сьерро
Венсан
15
Элиа
Мешак
17
Сибачо
Жордан
Базель
4-2-3-1
Янг Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Базель
Янг Бойз

28 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
22 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

67.9%
35.7%
19 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
35.7%
21 победа 10 ничьих 0 побед

33 матча

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

42.4%
57.6%
0 побед 14 ничьих 18 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа

61 матч

36.1%
24.6%
39.3%
22 победы 15 ничьих 24 победы

Первый тайм

31.1%
39.3%
29.6%
19 побед 24 ничьи 18 побед

Второй тайм

34.4%
31.1%
34.5%
21 победа 19 ничьих 21 победа

История матчей

С
3:1
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
К
1:2
С
3:2
С
2:0
С
3:0
С
1:1
С
3:1
С
2:2
С
1:3
С
7:1
С
5:1
С
2:2
К
2:0
С
1:1
С
2:0
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
3:0
С
2:3
С
2:0
С
1:0
С
4:3
С
0:0
С
4:2
С
0:1
С
3:1
С
3:1
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
3:0
С
2:0
С
1:1
С
1:2
С
2:2
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:3
С
3:1
С
2:2
С
0:2
С
4:0
С
2:0
С
1:2
С
0:3
К
0:0
С
3:2
С
1:2
С
1:2
С
2:0
С
2:0
С
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 14 (2) 0.5
Миллар Лиам 6 0.21
Эспозито Себастьяно 5 (1) 0.18
Штокер Валентин 4 0.14
Ланг Михаэль 4 0.14
Салаи Адам 4 0.14
Касами Пайтим 3 0.11
Ндой Дан 3 0.11
Чалов Фёдор 3 0.11
Фрай Фабиан 3 (1) 0.11
Жегрова Эдон 2 0.07
Малес Дариан 2 0.07
Лопес Серхио 2 0.07
Паласиос Матиас 1 0.04
Каттербах Ноа 1 0.04
Петретта Рауль 1 0.04
Джака Таулант 1 0.04
Джюмарт Эрай 1 0.04
Чипперфилд Лиам 1 0.04
Фернандеш Желсон II 0 0
Тавареш Томаш 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сибачо Жордан 17 (3) 0.61
Фасснахт Кристиан 9 0.32
Канга Вилфрид 9 0.32
Элиа Мешак 6 0.21
Нгамале Муми 4 (2) 0.14
Мамбимби Феликс 3 0.11
Ридер Фабиан 2 0.07
Эбишер Мишель 2 0.07
Гарсия Улиссес 2 0.07
Сьерро Венсан 2 0.07
Сулеймани Миралем 1 0.04
Хефти Сильван 1 0.04
Фернандес Эдимилсон 1 0.04
Али Мохамед 1 0.04
Мартинс Кристофер 0 0
Lewin Blum 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрай Фабиан 8 0
Бургер Ваутер 6 1
Джака Таулант 6 0
Касами Пайтим 4 0
Петретта Рауль 4 0
Пельмар Анди 4 0
Паласиос Матиас 4 0
Штокер Валентин 3 0
Ланг Михаэль 3 0
Лопес Серхио 3 0
Тавареш Томаш 3 0
Ндой Дан 3 0
Кабрал Артур 3 0
Джюмарт Эрай 1 1
Эспозито Себастьяно 1 1
Кинтилья Хорди 2 0
Чалов Фёдор 2 0
Миллар Лиам 2 0
Каттербах Ноа 2 0
Павлович Страхиня 1 0
Фернандеш Желсон II 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинс Кристофер 4 2
Сьерро Венсан 7 0
Лаупер Сандро 7 0
Зесигер Седрик 7 0
Гарсия Улиссес 4 1
Нгамале Муми 5 0
Али Мохамед 5 0
Эбишер Мишель 4 0
Ридер Фабиан 4 0
Масейрас Кентен 2 1
Лефор Жордан 2 0
Элиа Мешак 2 0
Мамбимби Феликс 2 0
Лустенбергер Фабиан 1 0
Сулеймани Миралем 1 0
Фернандес Эдимилсон 1 0
Фон Балльмоос Давид 1 0
Фасснахт Кристиан 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Бюрги Николас 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Аменда Орель 1 0

Голы по времени матча

Забито

33
33
14 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 17
3
9%
2
6%
1-15
3
9%
4
12%
16-30
8
24%
4
12%
31-45
6
18%
9
27%
46-60
7
21%
6
18%
61-75
6
18%
8
24%
76-90

Пропущено

16
21
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
1
6%
2
10%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
13%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
8
50%
7
33%
76-90

Забито

29
28
12 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 7
14 Не забивали 15
3
10%
5
18%
1-15
4
14%
2
7%
16-30
5
17%
2
7%
31-45
7
24%
3
11%
46-60
2
7%
7
25%
61-75
8
28%
9
32%
76-90

Пропущено

19
18
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
2
11%
1
6%
1-15
4
21%
5
28%
16-30
2
11%
3
17%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
3
16%
3
17%
61-75
4
21%
5
28%
76-90

Забито

62
61
26 В 1-м тайме 19
36 Во 2-м тайме 42
18 Забивали первыми 14
1 Не забивали 4
6
10%
7
11%
1-15
7
11%
6
10%
16-30
13
21%
6
10%
31-45
13
21%
12
20%
46-60
9
15%
13
21%
61-75
14
23%
17
28%
76-90

Пропущено

35
39
12 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 22
10 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 23
3
9%
3
8%
1-15
7
20%
8
21%
16-30
2
6%
6
15%
31-45
6
17%
4
10%
46-60
5
14%
6
15%
61-75
12
34%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0
Марсель - Базель 2:1 Лугано - Базель 0:2 Базель - Санкт-Галлен 2:2 Цюрих - Базель 4:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Янг Бойз - Базель 3:1 Базель - Сьон 3:3 Люцерн - Базель 0:3 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лугано - Базель 1:2 Базель - Зандхаузен 3:1 Базель - Грасcхоппер 2:2 Янг Бойз - Базель 1:1 Серветт - Базель 2:2 Базель - Карабах 3:0
Янг Бойз
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0
Янг Бойз - Сьон 3:1 Грасcхоппер - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Базель 3:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 3:3 Янг Бойз - Лугано 1:0 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Янг Бойз - Сьон 6:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 5:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Янг Бойз - Тун 6:1 Лугано - Янг Бойз 0:5 Янг Бойз - Базель 1:1 Янг Бойз - Сьон 4:3 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Серветт 1:2 Янг Бойз - Лугано 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 28 19 6 3 62 - 35 63
2. Базель 28 13 12 3 62 - 35 51
3. Янг Бойз 28 12 10 6 62 - 38 46
4. Лугано 28 14 4 10 39 - 37 46
5. Санкт-Галлен 28 11 7 10 51 - 49 40
6. Серветт 28 11 5 12 43 - 51 38
7. Сьон 28 8 6 14 34 - 52 30
8. Грасcхоппер 28 6 10 12 43 - 47 28
9. Люцерн 28 4 11 13 32 - 52 23
10. Лозанна-Спорт 28 3 7 18 27 - 59 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 10 3 1 34 - 16 33
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Лугано 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 14 6 7 1 33 - 16 25
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Серветт 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Сьон 14 6 2 6 16 - 18 20
8. Грасcхоппер 14 3 5 6 25 - 28 14
9. Люцерн 14 3 3 8 15 - 25 12
10. Лозанна-Спорт 15 2 4 9 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Лугано 14 6 2 6 19 - 19 20
4. Санкт-Галлен 14 6 1 7 25 - 26 19
5. Янг Бойз 14 4 6 4 33 - 21 18
6. Серветт 15 5 2 8 21 - 30 17
7. Грасcхоппер 14 3 5 6 18 - 19 14
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 9 - 24 6
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