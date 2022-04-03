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Швейцария: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Лозанна-Спорт
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 6045
Серветт
0'
0:0
16' Не забитый пенальти
Роделен Ронни
36' Желтая карточка
Диалло Мусса
1:0
38' Пенальти
Zeki Amdouni
59' Желтая карточка
Антунес Алексис
2:0
62' Гол
Zeki Amdouni
3:0
67' Гол
Zeki Amdouni
69' Желтая карточка
Сассо Венсан
4:0
72' Гол
Саншеш Алвин
76' Желтая карточка
Диао Мори
4:1
76' Гол
Роделен Ронни
90'+3

Ход матча

16'
0:0
Роделен Ронни
36'
 
Диалло Мусса
38'
Zeki Amdouni
1:0
43'
Rodrigo Pollero
Сузуки Тоити
 
46'
 
Бауэр Мориц
Диалло Мусса
59'
 
Антунес Алексис
60'
 
Оберлин Димитри
Sidiki Camara
60'
 
Бедья Крис
Антунес Алексис
62'
Zeki Amdouni
(Кукурузович Степан)
2:0
67'
Zeki Amdouni
3:0
69'
 
Сассо Венсан
72'
Саншеш Алвин
(Маю Хишам)
4:0
76'
Диао Мори
 
76'
4:1
Роделен Ронни
(Бауэр Мориц)
82'
Уаттара Брахима
Zeki Amdouni
 
82'
Karim Sow
Саншеш Алвин
 
89'
Шафик Фуад
Маю Хишам
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 48 Владение мячом, % 52
40
Диао
Мори
24
Зохури
Армель
51
Anel
Husic
29
Пундже
Максим
30
Требель
Адриен
23
Алакуш
Софьян
28
Сузуки
Тоити
7
Кукурузович
Степан
20
Маю
Хишам
80
Саншеш
Алвин
9
Zeki
Amdouni
32
Фрик
Джереми
7
Диалло
Мусса
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
3
Клиши
Гаэль
42
Sidiki
Camara
8
Конья
Тимоте
15
Валь
Тео
9
Стеванович
Мирослав
12
Роделен
Ронни
27
Антунес
Алексис
Лозанна-Спорт
3-1-4-2
Серветт
4-1-2-3

История личных встреч

Лозанна-Спорт
Серветт

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

20 матчей

25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед

История матчей

С
1:0
С
0:3
С
1:1
С
1:4
С
3:1
С
1:1
С
2:1
ТМК
3:2
ЧЛ
3:1
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
4:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:3
ЧЛ
2:1
КШ
0:1
С
3:0
С
1:0
С
0:1
С
5:1
С
0:0
С
3:1
С
0:0
С
4:2
ТМС
1:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:3
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна-Спорт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zeki Amdouni 9 (1) 0.32
Кукурузович Степан 6 (5) 0.21
Маю Хишам 2 0.07
Уаттара Брахима 2 0.07
Пуэртас Кэмерон 2 (1) 0.07
Anel Husic 1 0.04
Саншеш Алвин 1 0.04
Монтейру Элтон 1 0.04
Rodrigo Pollero 1 0.04
Койл Трей 1 0.04
Зохури Армель 0 0
Шафик Фуад 0 0
Алакуш Софьян 0 0
Сузуки Тоити 0 0
Барес Габриэль 0 0
Kouadio Jean 0 0
Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имери Кастриот 10 (2) 0.36
Киэ Грежон 6 0.21
Конья Тимоте 5 0.18
Стеванович Мирослав 4 (1) 0.14
Роделен Ронни 4 0.14
Схалк Алекс 3 0.11
Руй Стив 3 0.11
Антунес Алексис 2 0.07
Валь Тео 1 (1) 0.04
Сотье Антони 1 0.04
Сассо Венсан 1 0.04
Бедья Крис 1 0.04
Вуйоз Николя 1 0.04
Клиши Гаэль 0 0
Бауэр Мориц 0 0
Сеспедес Борис 0 0
Оберлин Димитри 0 0
Диалло Мусса 0 0

Карточки

Лозанна-Спорт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сузуки Тоити 8 0
Anel Husic 7 0
Зохури Армель 7 0
Пуэртас Кэмерон 5 1
Томас Тразье 5 1
Шафик Фуад 4 1
Диао Мори 5 0
Kouadio Jean 3 1
Гриппо Симоне 4 0
Маю Хишам 4 0
Zeki Amdouni 4 0
Karim Sow 4 0
Требель Адриен 2 1
Кукурузович Степан 3 0
Монтейру Элтон 3 0
Пундже Максим 2 0
Rodrigo Pollero 2 0
Койл Трей 2 0
Барес Габриэль 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Уаттара Брахима 2 0
Коне Ламин 1 0
Джордж Майрон 1 0
Шпильман Марвин 1 0
Алакуш Софьян 1 0
Mohamed Amdouni 1 0
Нанизаямо Микаэль 1 0
Nassim Zoukit 1 0
Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сассо Венсан 9 1
Клиши Гаэль 5 1
Диалло Мусса 4 1
Сеспедес Борис 5 0
Фрик Джереми 3 1
Сотье Антони 4 0
Дулин Давид 4 0
Киэ Грежон 4 0
Руй Стив 3 0
Имери Кастриот 3 0
Вуйоз Николя 3 0
Роделен Ронни 2 0
Валь Тео 2 0
Севрен Йоан 2 0
Антунес Алексис 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Бедья Крис 1 0
Конья Тимоте 1 0
Мендеш Папу 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
22%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
6
33%
7
32%
76-90

Пропущено

35
29
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
11%
3
10%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
4
11%
6
21%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
9
26%
7
24%
61-75
9
26%
6
21%
76-90

Забито

9
22
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
6
27%
16-30
2
22%
5
23%
31-45
1
11%
4
18%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
2
9%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
2
10%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
21%
6
29%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
8
33%
4
19%
76-90

Забито

27
44
12 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 4
5
19%
4
9%
1-15
1
4%
8
18%
16-30
6
22%
9
20%
31-45
1
4%
7
16%
46-60
6
22%
7
16%
61-75
8
30%
30%
9
20%
76-90

Пропущено

59
50
21 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 23
8
14%
5
10%
1-15
4
7%
4
8%
16-30
9
15%
12
24%
31-45
8
14%
9
18%
46-60
13
22%
10
20%
61-75
17
29%
10
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна-Спорт
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1
Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0
Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 28 19 6 3 62 - 35 63
2. Базель 28 13 12 3 62 - 35 51
3. Янг Бойз 28 12 10 6 62 - 38 46
4. Лугано 28 14 4 10 39 - 37 46
5. Санкт-Галлен 28 11 7 10 51 - 49 40
6. Серветт 28 11 5 12 43 - 51 38
7. Сьон 28 8 6 14 34 - 52 30
8. Грасcхоппер 28 6 10 12 43 - 47 28
9. Люцерн 28 4 11 13 32 - 52 23
10. Лозанна-Спорт 28 3 7 18 27 - 59 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 10 3 1 34 - 16 33
2. Янг Бойз 14 8 4 2 29 - 17 28
3. Лугано 14 8 2 4 20 - 18 26
4. Базель 14 6 7 1 33 - 16 25
5. Санкт-Галлен 14 5 6 3 26 - 23 21
6. Серветт 13 6 3 4 22 - 21 21
7. Сьон 14 6 2 6 16 - 18 20
8. Грасcхоппер 14 3 5 6 25 - 28 14
9. Люцерн 14 3 3 8 15 - 25 12
10. Лозанна-Спорт 15 2 4 9 18 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Цюрих 14 9 3 2 28 - 19 30
2. Базель 14 7 5 2 29 - 19 26
3. Лугано 14 6 2 6 19 - 19 20
4. Санкт-Галлен 14 6 1 7 25 - 26 19
5. Янг Бойз 14 4 6 4 33 - 21 18
6. Серветт 15 5 2 8 21 - 30 17
7. Грасcхоппер 14 3 5 6 18 - 19 14
8. Люцерн 14 1 8 5 17 - 27 11
9. Сьон 14 2 4 8 18 - 34 10
10. Лозанна-Спорт 13 1 3 9 9 - 24 6
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Сузуки Тоити уходит с поля. Rodrigo Pollero выходит вместо него
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Zeki Amdouni из команды Лозанна-Спорт забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Диалло Мусса получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Роделен Ронни пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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