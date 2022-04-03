Швейцария: Суперлига 2021-2022
4:1
Конец матча
Стадион: Stade de la Tuiliere Зрители: 6045
0:0
16' Не забитый пенальтиРоделен Ронни
36' Желтая карточкаДиалло Мусса
1:0
38' ПенальтиZeki Amdouni
59' Желтая карточкаАнтунес Алексис
2:0
62' ГолZeki Amdouni
3:0
67' ГолZeki Amdouni
69' Желтая карточкаСассо Венсан
4:0
72' ГолСаншеш Алвин
76' Желтая карточкаДиао Мори
4:1
76' ГолРоделен Ронни
Ход матча
16'
0:0
36'
38'
1:0
59'
62'
67'
3:0
69'
72'
4:0
76'
76'
4:1
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 8
-
8 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
48 Владение мячом, % 52
40
Диао
Мори
51
Anel
Husic
28
Сузуки
Тоити
20
Маю
Хишам
80
Саншеш
Алвин
32
Фрик
Джереми
33
Вуйоз
Николя
23
Сассо
Венсан
15
Валь
Тео
- Основной состав
-
40 Диао МориВратарь
- Защитник
-
51 Anel HusicЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Сузуки ТоитиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Маю ХишамПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
98 Койл ТрейПолузащитник
-
26 Шафик ФуадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
71 Karim Sow
-
-
Главный тренер: Казанова Ален
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
33 Вуйоз НиколяЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Валь ТеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
26 Бауэр МорицЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Бедья КрисНападающий
-
-
Главный тренер: Гейгер Ален
История личных встреч
Лозанна-Спорт
Серветт
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.9%
53.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
38.5%
7.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
20 матчей
25%
75%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
33 матча
33.3%
21.2%
45.5%
11 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
30.3%
39.4%
30.3%
10 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
21.2%
39.4%
39.4%
7 побед 13 ничьих 13 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zeki Amdouni
|9 (1)
|0.32
|Кукурузович Степан
|6 (5)
|0.21
|Маю Хишам
|2
|0.07
|Уаттара Брахима
|2
|0.07
|Пуэртас Кэмерон
|2 (1)
|0.07
|Anel Husic
|1
|0.04
|Саншеш Алвин
|1
|0.04
|Монтейру Элтон
|1
|0.04
|Rodrigo Pollero
|1
|0.04
|Койл Трей
|1
|0.04
|Зохури Армель
|0
|0
|Шафик Фуад
|0
|0
|Алакуш Софьян
|0
|0
|Сузуки Тоити
|0
|0
|Барес Габриэль
|0
|0
|Kouadio Jean
|0
|0
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имери Кастриот
|10 (2)
|0.36
|Киэ Грежон
|6
|0.21
|Конья Тимоте
|5
|0.18
|Стеванович Мирослав
|4 (1)
|0.14
|Роделен Ронни
|4
|0.14
|Схалк Алекс
|3
|0.11
|Руй Стив
|3
|0.11
|Антунес Алексис
|2
|0.07
|Валь Тео
|1 (1)
|0.04
|Сотье Антони
|1
|0.04
|Сассо Венсан
|1
|0.04
|Бедья Крис
|1
|0.04
|Вуйоз Николя
|1
|0.04
|Клиши Гаэль
|0
|0
|Бауэр Мориц
|0
|0
|Сеспедес Борис
|0
|0
|Оберлин Димитри
|0
|0
|Диалло Мусса
|0
|0
Карточки
Лозанна-Спорт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сузуки Тоити
|8
|0
|Anel Husic
|7
|0
|Зохури Армель
|7
|0
|Пуэртас Кэмерон
|5
|1
|Томас Тразье
|5
|1
|Шафик Фуад
|4
|1
|Диао Мори
|5
|0
|Kouadio Jean
|3
|1
|Гриппо Симоне
|4
|0
|Маю Хишам
|4
|0
|Zeki Amdouni
|4
|0
|Karim Sow
|4
|0
|Требель Адриен
|2
|1
|Кукурузович Степан
|3
|0
|Монтейру Элтон
|3
|0
|Пундже Максим
|2
|0
|Rodrigo Pollero
|2
|0
|Койл Трей
|2
|0
|Барес Габриэль
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Уаттара Брахима
|2
|0
|Коне Ламин
|1
|0
|Джордж Майрон
|1
|0
|Шпильман Марвин
|1
|0
|Алакуш Софьян
|1
|0
|Mohamed Amdouni
|1
|0
|Нанизаямо Микаэль
|1
|0
|Nassim Zoukit
|1
|0
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сассо Венсан
|9
|1
|Клиши Гаэль
|5
|1
|Диалло Мусса
|4
|1
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Фрик Джереми
|3
|1
|Сотье Антони
|4
|0
|Дулин Давид
|4
|0
|Киэ Грежон
|4
|0
|Руй Стив
|3
|0
|Имери Кастриот
|3
|0
|Вуйоз Николя
|3
|0
|Роделен Ронни
|2
|0
|Валь Тео
|2
|0
|Севрен Йоан
|2
|0
|Антунес Алексис
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Бедья Крис
|1
|0
|Конья Тимоте
|1
|0
|Мендеш Папу
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
4
22%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
22%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
4
22%
4
18%
61-75
6
33%
7
32%
76-90
Пропущено
35
29
11 В 1-м тайме 12
24 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 12
4
11%
3
10%
1-15
3
9%
3
10%
16-30
4
11%
6
21%
31-45
6
17%
4
14%
46-60
9
26%
7
24%
61-75
9
26%
6
21%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 8
20 Не забивали 17
1
11%
2
9%
1-15
1
11%
6
27%
16-30
2
22%
5
23%
31-45
1
11%
4
18%
46-60
2
22%
3
14%
61-75
2
22%
2
9%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
4
17%
2
10%
1-15
1
4%
1
5%
16-30
5
21%
6
29%
31-45
2
8%
5
24%
46-60
4
17%
3
14%
61-75
8
33%
4
19%
76-90
Забито
27
44
12 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 23
9 Забивали первыми 17
9 Не забивали 4
5
19%
4
9%
1-15
1
4%
8
18%
16-30
6
22%
9
20%
31-45
1
4%
7
16%
46-60
6
22%
7
16%
61-75
8
30%
30%
9
20%
76-90
Пропущено
59
50
21 В 1-м тайме 21
38 Во 2-м тайме 29
19 Пропускали первыми 11
28 Не пропускали 23
8
14%
5
10%
1-15
4
7%
4
8%
16-30
9
15%
12
24%
31-45
8
14%
9
18%
46-60
13
22%
10
20%
61-75
17
29%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна-Спорт
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Лугано - Лозанна-Спорт 3:1 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Лозанна-Спорт - Цюрих 0:2 Сьон - Лозанна-Спорт 1:0
Лозанна-Спорт - Люцерн 1:2 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Грасcхоппер 0:2 Ивердон - Лозанна-Спорт 1:0 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Лозанна-Спорт - Санкт-Галлен 1:5 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 3:1 Базель - Лозанна-Спорт 3:0 Лозанна-Спорт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Сьон - Лозанна-Спорт 2:0 Лозанна-Спорт - Цюрих 1:3 Базель - Лозанна-Спорт 1:1 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Санкт-Галлен - Лозанна-Спорт 0:1 Лозанна-Спорт - Лугано 0:2 Лозанна-Спорт - Люцерн 1:1
Серветт
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Серветт - Сьон 2:1 Базель - Серветт 2:0 Грасcхоппер - Серветт 2:4 Серветт - Янг Бойз 1:0
Лугано - Серветт 2:0 Серветт - Люцерн 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 5:1 Серветт - Лозанна-Спорт 1:0 Цюрих - Серветт 1:0 Стад Лозанна-Уши - Серветт 0:0 Сьон - Серветт 0:2 Янг Бойз - Серветт 4:2 Люцерн - Серветт 0:2 Серветт - Базель 2:2 Янг Бойз - Серветт 1:2 Лозанна-Спорт - Серветт 0:3 Серветт - Грасcхоппер 3:2 Серветт - Цюрих 1:2 Лугано - Серветт 2:1 Тун - Серветт 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|28
|19
|6
|3
|62 - 35
|63
|2.
|Базель
|28
|13
|12
|3
|62 - 35
|51
|3.
|Янг Бойз
|28
|12
|10
|6
|62 - 38
|46
|4.
|Лугано
|28
|14
|4
|10
|39 - 37
|46
|5.
|Санкт-Галлен
|28
|11
|7
|10
|51 - 49
|40
|6.
|Серветт
|28
|11
|5
|12
|43 - 51
|38
|7.
|Сьон
|28
|8
|6
|14
|34 - 52
|30
|8.
|Грасcхоппер
|28
|6
|10
|12
|43 - 47
|28
|9.
|Люцерн
|28
|4
|11
|13
|32 - 52
|23
|10.
|Лозанна-Спорт
|28
|3
|7
|18
|27 - 59
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|10
|3
|1
|34 - 16
|33
|2.
|Янг Бойз
|14
|8
|4
|2
|29 - 17
|28
|3.
|Лугано
|14
|8
|2
|4
|20 - 18
|26
|4.
|Базель
|14
|6
|7
|1
|33 - 16
|25
|5.
|Санкт-Галлен
|14
|5
|6
|3
|26 - 23
|21
|6.
|Серветт
|13
|6
|3
|4
|22 - 21
|21
|7.
|Сьон
|14
|6
|2
|6
|16 - 18
|20
|8.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|25 - 28
|14
|9.
|Люцерн
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|10.
|Лозанна-Спорт
|15
|2
|4
|9
|18 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Цюрих
|14
|9
|3
|2
|28 - 19
|30
|2.
|Базель
|14
|7
|5
|2
|29 - 19
|26
|3.
|Лугано
|14
|6
|2
|6
|19 - 19
|20
|4.
|Санкт-Галлен
|14
|6
|1
|7
|25 - 26
|19
|5.
|Янг Бойз
|14
|4
|6
|4
|33 - 21
|18
|6.
|Серветт
|15
|5
|2
|8
|21 - 30
|17
|7.
|Грасcхоппер
|14
|3
|5
|6
|18 - 19
|14
|8.
|Люцерн
|14
|1
|8
|5
|17 - 27
|11
|9.
|Сьон
|14
|2
|4
|8
|18 - 34
|10
|10.
|Лозанна-Спорт
|13
|1
|3
|9
|9 - 24
|6