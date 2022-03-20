Зайнутдинов из центр поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Обляков оказался в небольшом офсайде.

Кварацхелия получил по ногам в центре поля от Дивеева. Игроки "Рубина" не смогли быстро разыграть стандарт.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Рубина" против Кучаева.

Бакаев совершил рывок вперёд практически по центру, затем Солтмурад пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч был направлен под правый угол ворот, но удар был на исполнение, в итоге Акинфеев выловил его без особого труда.

33' Щенников с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Самошников не дал Фернандесу зацепиться за мяч.

32' Со стандарта с правого фланга последовал заброс на левый угол штрафной площади ЦСКА, никто из игроков "Рубина" не смог зацепиться за мяч.

31' Можно сказать, что с победителем этого матча уже давно всё ясно, но "Рубину" нужно стараться как-то бороться за свой престиж.

30' Пока каждый удар в створ ворот "Рубина" заканчивается голом, что-то совсем не так с командой Леонида Слуцкого.

29' Г-О-О-О-О-Л! 4:0!!! Карраскаль!!! Карраскаль немного сместился в центр с левого фланга и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Языджи в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч, но отскок был обратно в пользу Хорхе, в итоге Карраскаль из-за пределов штрафной площади очень хорошо пробил под левую штангу, Дюпин не смог спасти свою команду.

28' Защитник "Рубина" Сильвие Бегич получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

27' Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Медина!!! Гбамин из центра поля выполнил отличный заброс к линии штрафной площади на ход Медине по центру, Хесус спокойно зацепился за мяч и уверенно отправил мяч в левый угол ворот мимо Дюпина.

26' Зотов пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч в створ не пошёл.

25' Полузащитник "Рубина" Александр Ломовицкий получил отложенную жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Ломовицкий схватил за футболку Гбамина.

24' Зотов в центре поля нарушил правила против Облякова. Игроки ЦСКА достаточно быстро разыграл стандарт.

23' Кварацхелия прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади от лицевой линии, Онугха в борьбе с Бийолом оказался на газоне, но Кирилл Левников сразу же показал, что никакого пенальти не будет.

22' Первый гол ЦСКА даже после повторов остаётся спорным, в момент подачи Облякова кажется, что Языджи действительно был в офсайде, но теперь уже об этом говорить смысла нет.

21' Мусаев в центре поля нарушил правила против Зайнтудинова. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча.

20' Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади ЦСКА, Фернандес за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч.

19' Языджи в центре поля нарушил правила против Мусаева. Игроки "Рубина" быстро разыграли стандарт.

18' На этот раз с углового последовала подача на ближний угол вратарской, после небольшой борьбы игроки ЦСКА смогли перехватить мяч.

17' Ломовицкий с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дивеев в борьбе с Бегичем вновь выбил мяч на угловой.

16' Ломовицкий со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Дивеев не стад рисковать и выбил мяч на угловой.

15' Фланговый защитник ЦСКА Георгий Щенников получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Онугха.

14' На повторе было хорошо видно, что Медина в момент скидки сыграл рукой после отскока мяча от собственного бедра, в итоге этот момент был расписан в пользу атаки.

13' Теперь уже Кирилл Левников слушает судей из комнаты VAR на предмет игры рукой у Медины в момент передачи.

12' Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Гбамин!!! Языджи со стандарта закрутил мяч к дальней штанге, Дюпин не смог перехватить мяч, при этом далее Медина сбросил мяч на Гбамина, который уже отправил его в сетку.

11' Мусаев в борьбе за мяч с Фернандесом на правом фланге у своей штрафной площади подыграл рукой, Кирилл Левников всё видел и дал свисток в пользу ЦСКА.

10' Угловой у ворот ЦСКА. Кварацхелия выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, после борьбы у одного из игроков "Рубина" был зафиксирован офсайд.

9' Очень хорошее начало матча получается для ЦСКА, но впереди ещё конечно же очень много времени.

8' Кирилл Левников послушал судей из комнаты VAR, разбирался гол на предмет офсайда, но в итоге было установлено, что Языджи был в правильной позиции в момент передачи.

7' Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Языджи!!! Фернандес с правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, оттуда мяч был выбит к радиусу штрафной площади, Габин пробил по воротам и попал в Зотова, далее после отскока мяч на левый угол штрафной площади отскочил на Карраскаля, Хорхе в свою очередь отправил мяч на левый угол штрафной, оттуда передачу к линии вратарской в центр выполнил Обляков, а Языджи головой отправил мяч в правый угол ворот.

6' Фернандес теперь уже сам совершил рывок вперёд по правому флангу и затем Марио выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

5' Бийол из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Фернандес на этот раз забрался в небольшой офсайд.

4' Кварацхелия со стандарта выполнил неудачный заброс на правый угол вратарской, Акинфеев дал мячу уйти за лицевую линию поля.

3' Зайнутдинов на левом фланге нарушил правила против Ломовицкого. Игроки "Рубина" тщательно готовятся к стандарту.

2' Гбамин сразу же выполнил заброс на правый угол штрафной площади "Рубина", мяч полетел слишком сильно, Фернандес не смог сохранить его в игре.