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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
4:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Рубин
0'
1:0
5' Гол
Языджи Юсуф
2:0
11' Гол
Гбамин Жан-Филипп
15' Желтая карточка
Щенников Георгий
23' Желтая карточка
Ломовицкий Александр
3:0
24' Гол
Медина Хесус
26' Желтая карточка
Бегич Сильвие
4:0
26' Гол
Карраскаль Хорхе
34' Желтая карточка
Обляков Иван
36'
4:0. Гол Хорхе Карраскаля (видео...
3:0. Гол Хесуса Медины (видео). ...
2:0. Гол Жана-Филиппа Гбамена (в...
1:0. Гол Юсуфа Языджи (видео). Т...

Ход матча

5'
Языджи Юсуф
(Обляков Иван)
1:0
11'
Гбамин Жан-Филипп
(Медина Хесус)
2:0
15'
Щенников Георгий
 
23'
 
Ломовицкий Александр
24'
Медина Хесус
(Гбамин Жан-Филипп)
3:0
26'
 
Бегич Сильвие
26'
Карраскаль Хорхе
4:0
34'
Обляков Иван
 
Прогнозы 150
ЦСКА Москва 82.7% (124)
X 8.7% (13)
Рубин 8.7% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Рубин
1.50
5.10
8.88
Все Коэффициенты
Новости
35
Акинфеев
Игорь
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
42
Щенников
Георгий
2
Фернандес
Марио
19
Зайнутдинов
Бактиёр
27
Гбамин
Жан-Филипп
98
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
8
Карраскаль
Хорхе
97
Языджи
Юсуф
22
Дюпин
Юрий
31
Зотов
Георгий
4
Бегич
Сильвие
3
Тальби
Монтассар
77
Самошников
Илья
38
Мусаев
Леон
7
Бакаев
Солтмурад
98
Кучаев
Константин
8
Ломовицкий
Александр
21
Кварацхелия
Хвича
10
Онугха
Герман
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Рубин
4-1-4-1

История личных встреч

ЦСКА Москва
Рубин

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
55.9%
11.7%
11 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 5 (1) 0.23
Эджуке Чидера 4 0.18
Языджи Юсуф 4 0.18
Чалов Фёдор 3 0.14
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.14
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.05
Бийол Яка 1 0.05
Фернандес Марио 1 0.05
Гбамин Жан-Филипп 1 0.05
Бохинен Эмиль 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Дивеев Игорь 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Яковлев Владислав 1 0.05
Дзагоев Алан 0 0
Обляков Иван 0 0
Влашич Никола 0 0
Медина Хесус 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.36
Лисакович Виталий 3 0.14
Кварацхелия Хвича 2 0.09
Ин-Бом Хван 2 0.09
Бакаев Солтмурад 2 0.09
Хакшабанович Сеад 1 0.05
Костюков Михаил 1 0.05
Деспотович Джордже 1 (1) 0.05
Йевтич Дарко 1 0.05
Самошников Илья 1 0.05
Онугха Герман 1 0.05
Абильдгор Оливер 1 0.05
Кучаев Константин 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Фернандес Марио 3 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Обляков Иван 3 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Щенников Георгий 1 0
Гбамин Жан-Филипп 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 4 0
Самошников Илья 4 0
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Пропущено

5
21
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 10
1
20%
3
14%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
1
20%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
20%
3
14%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Забито

26
25
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
6
23%
5
20%
61-75
8
31%
6
24%
76-90

Пропущено

17
36
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 18
3
18%
5
14%
1-15
3
18%
6
17%
16-30
2
12%
6
17%
31-45
3
18%
7
19%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
4
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1
Рубин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2
Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва 4:0 Заявка 22 13 3 6 30 - 17 42
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар 0:0 Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин 0:4 Заявка 22 7 4 11 28 - 37 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа 0:0 Заявка 22 3 9 10 18 - 30 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва 4:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 5 23
3. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
4. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
5. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар 0:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин 0:4 Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа 0:0 Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва 4:0 Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар 0:0 Заявка 12 5 4 3 20 - 13 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
8. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
9. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
10. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Рубин 0:4 Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 38'
    Из-за перебора жёлтых карточек Иван Обляков пропустит следующий матч против "Урала". 
  • 37'
    Бакаев совершил рывок вперёд практически по центру, затем Солтмурад пробил по воротам от радиуса штрафной площади, мяч был направлен под правый угол ворот, но удар был на исполнение, в итоге Акинфеев выловил его без особого труда. 
  • Желтая карточка
    36'
    Полузащитник ЦСКА Иван Обляков получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Рубина" против Кучаева. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Кварацхелия получил по ногам в центре поля от Дивеева. Игроки "Рубина" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Офсайд
    34'
    Зайнутдинов из центр поля выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Обляков оказался в небольшом офсайде. 
  • 33'
    Щенников с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Самошников не дал Фернандесу зацепиться за мяч. 
  • 32'
    Со стандарта с правого фланга последовал заброс на левый угол штрафной площади ЦСКА, никто из игроков "Рубина" не смог зацепиться за мяч. 
  • 31'
    Можно сказать, что с победителем этого матча уже давно всё ясно, но "Рубину" нужно стараться как-то бороться за свой престиж. 
  • 30'
    Пока каждый удар в створ ворот "Рубина" заканчивается голом, что-то совсем не так с командой Леонида Слуцкого. 
  • Описание гола
    29'
    Г-О-О-О-О-Л! 4:0!!! Карраскаль!!! Карраскаль немного сместился в центр с левого фланга и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Языджи в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч, но отскок был обратно в пользу Хорхе, в итоге Карраскаль из-за пределов штрафной площади очень хорошо пробил под левую штангу, Дюпин не смог спасти свою команду. 
  • Желтая карточка
    28'
    Защитник "Рубина" Сильвие Бегич получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-О-Л! 3:0!!! Медина!!! Гбамин из центра поля выполнил отличный заброс к линии штрафной площади на ход Медине по центру, Хесус спокойно зацепился за мяч и уверенно отправил мяч в левый угол ворот мимо Дюпина. 
  • 26'
    Зотов пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади с правой половины поля, мяч в створ не пошёл. 
  • Желтая карточка
    25'
    Полузащитник "Рубина" Александр Ломовицкий получил отложенную жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Ломовицкий схватил за футболку Гбамина. 
  • Фол, нарушение
    24'
    Зотов в центре поля нарушил правила против Облякова. Игроки ЦСКА достаточно быстро разыграл стандарт. 
  • Судья
    23'
    Кварацхелия прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил передачу на левый угол штрафной площади от лицевой линии, Онугха в борьбе с Бийолом оказался на газоне, но Кирилл Левников сразу же показал, что никакого пенальти не будет. 
  • 22'
    Первый гол ЦСКА даже после повторов остаётся спорным, в момент подачи Облякова кажется, что Языджи действительно был в офсайде, но теперь уже об этом говорить смысла нет. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Мусаев в центре поля нарушил правила против Зайнтудинова. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 20'
    Из центра поля последовал заброс на левый угол штрафной площади ЦСКА, Фернандес за счёт грамотной позиции спокойно перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    19'
    Языджи в центре поля нарушил правила против Мусаева. Игроки "Рубина" быстро разыграли стандарт. 
  • Угловой
    18'
    На этот раз с углового последовала подача на ближний угол вратарской, после небольшой борьбы игроки ЦСКА смогли перехватить мяч. 
  • Угловой
    17'
    Ломовицкий с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Дивеев в борьбе с Бегичем вновь выбил мяч на угловой. 
  • 16'
    Ломовицкий со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Дивеев не стад рисковать и выбил мяч на угловой. 
  • Желтая карточка
    15'
    Фланговый защитник ЦСКА Георгий Щенников получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Онугха. 
  • Судья
    14'
    На повторе было хорошо видно, что Медина в момент скидки сыграл рукой после отскока мяча от собственного бедра, в итоге этот момент был расписан в пользу атаки. 
  • Видеоповтор
    13'
    Теперь уже Кирилл Левников слушает судей из комнаты VAR на предмет игры рукой у Медины в момент передачи. 
  • Описание гола
    12'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Гбамин!!! Языджи со стандарта закрутил мяч к дальней штанге, Дюпин не смог перехватить мяч, при этом далее Медина сбросил мяч на Гбамина, который уже отправил его в сетку. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Мусаев в борьбе за мяч с Фернандесом на правом фланге у своей штрафной площади подыграл рукой, Кирилл Левников всё видел и дал свисток в пользу ЦСКА.  
  • Угловой
    10'
    Угловой у ворот ЦСКА. Кварацхелия выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, после борьбы у одного из игроков "Рубина" был зафиксирован офсайд. 
  • 9'
    Очень хорошее начало матча получается для ЦСКА, но впереди ещё конечно же очень много времени. 
  • Видеоповтор
    8'
    Кирилл Левников послушал судей из комнаты VAR, разбирался гол на предмет офсайда, но в итоге было установлено, что Языджи был в правильной позиции в момент передачи. 
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Языджи!!! Фернандес с правого угла штрафной площади выполнил подачу в центр штрафной, оттуда мяч был выбит к радиусу штрафной площади, Габин пробил по воротам и попал в Зотова, далее после отскока мяч на левый угол штрафной площади отскочил на Карраскаля, Хорхе в свою очередь отправил мяч на левый угол штрафной, оттуда передачу к линии вратарской в центр выполнил Обляков, а Языджи головой отправил мяч в правый угол ворот. 
  • 6'
    Фернандес теперь уже сам совершил рывок вперёд по правому флангу и затем Марио выполнил прострел в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Офсайд
    5'
    Бийол из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, Фернандес на этот раз забрался в небольшой офсайд. 
  • 4'
    Кварацхелия со стандарта выполнил неудачный заброс на правый угол вратарской, Акинфеев дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Зайнутдинов на левом фланге нарушил правила против Ломовицкого. Игроки "Рубина" тщательно готовятся к стандарту. 
  • 2'
    Гбамин сразу же выполнил заброс на правый угол штрафной площади "Рубина", мяч полетел слишком сильно, Фернандес не смог сохранить его в игре. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня ЦСКА на своём поле должен переигрывать казанский "Рубин", который испытывает серьёзные проблемы с составом, но команда Леонида Слуцкого наверняка попытается дать хороший бой в Москве. 
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 4:0 Рубин

Исход игры
ЦСКА Москва
82.7% (124)
Ничья
8.7% (13)
Рубин
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
53.78% (64)
Нет
46.22% (55)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
31.3% (47)
1:0 ЦСКА Москва
20% (30)
2:0 ЦСКА Москва
15.3% (23)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 ЦСКА Москва
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 ЦСКА Москва
1.3% (2)
1:2 Рубин
1.3% (2)
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