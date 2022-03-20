РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
4:0
Первый тайм: 36'
Стадион: ВЭБ Арена
1:0
5' ГолЯзыджи Юсуф
2:0
11' ГолГбамин Жан-Филипп
15' Желтая карточкаЩенников Георгий
23' Желтая карточкаЛомовицкий Александр
3:0
24' ГолМедина Хесус
26' Желтая карточкаБегич Сильвие
4:0
26' ГолКарраскаль Хорхе
34' Желтая карточкаОбляков Иван
|1 000 руб.
|5 000 руб.
|1 000 руб.
Ход матча
5'
1:0
11'
15'
24'
26'
26'
4:0
34'
78
Дивеев
Игорь
29
Бийол
Яка
98
Обляков
Иван
28
Медина
Хесус
97
Языджи
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
-
28 Медина ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
97 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Боков ДанилаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Березуцкий Алексей
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
История личных встреч
ЦСКА Москва
Рубин
20 матчей
80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
34 матча
47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
32.4%
55.9%
11.7%
11 побед 19 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|5 (1)
|0.23
|Эджуке Чидера
|4
|0.18
|Языджи Юсуф
|4
|0.18
|Чалов Фёдор
|3
|0.14
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.14
|Ахметов Ильзат
|1 (1)
|0.05
|Бийол Яка
|1
|0.05
|Фернандес Марио
|1
|0.05
|Гбамин Жан-Филипп
|1
|0.05
|Бохинен Эмиль
|1
|0.05
|Бистрович Кристиян
|1
|0.05
|Дивеев Игорь
|1
|0.05
|Марадишвили Константин
|1
|0.05
|Яковлев Владислав
|1
|0.05
|Дзагоев Алан
|0
|0
|Обляков Иван
|0
|0
|Влашич Никола
|0
|0
|Медина Хесус
|0
|0
Рубин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дрейер Андерс
|8 (1)
|0.36
|Лисакович Виталий
|3
|0.14
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.09
|Ин-Бом Хван
|2
|0.09
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.09
|Хакшабанович Сеад
|1
|0.05
|Костюков Михаил
|1
|0.05
|Деспотович Джордже
|1 (1)
|0.05
|Йевтич Дарко
|1
|0.05
|Самошников Илья
|1
|0.05
|Онугха Герман
|1
|0.05
|Абильдгор Оливер
|1
|0.05
|Кучаев Константин
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухин Максим
|7
|0
|Заболотный Антон
|2
|1
|Дзагоев Алан
|3
|0
|Фернандес Марио
|3
|0
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0
|Обляков Иван
|3
|0
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|Дивеев Игорь
|2
|0
|Карраскаль Хорхе
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Марадишвили Константин
|2
|0
|Фукс Бруно
|0
|1
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Щенников Георгий
|1
|0
|Гбамин Жан-Филипп
|1
|0
|Ахметов Ильзат
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Языджи Юсуф
|1
|0
|Тикнизян Наир
|1
|0
|Бийол Яка
|1
|0
|Яковлев Владислав
|1
|0
Рубин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абильдгор Оливер
|6
|1
|Зотов Георгий
|6
|0
|Уремович Филип
|6
|0
|Кварацхелия Хвича
|6
|0
|Зуев Александр
|4
|0
|Самошников Илья
|4
|0
|Ин-Бом Хван
|4
|0
|Мусаев Леон
|2
|1
|Онугха Герман
|3
|0
|Бакаев Солтмурад
|3
|0
|Деспотович Джордже
|2
|0
|Лисакович Виталий
|0
|1
|Шатов Олег
|1
|0
|Дюпин Юрий
|1
|0
|Йевтич Дарко
|1
|0
|Костюков Михаил
|1
|0
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|Игнатьев Иван
|1
|0
|Тальби Монтассар
|1
|0
|Нижегородов Константин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90
Пропущено
5
21
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 10
1
20%
3
14%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
1
20%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
20%
3
14%
76-90
Забито
15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
3
20%
4
31%
76-90
Пропущено
12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Забито
26
25
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
6
23%
5
20%
61-75
8
31%
6
24%
76-90
Пропущено
17
36
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 18
3
18%
5
14%
1-15
3
18%
6
17%
16-30
2
12%
6
17%
31-45
3
18%
7
19%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
4
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1
Рубин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2
Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|4:0 Заявка
|22
|13
|3
|6
|30 - 17
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|21
|10
|6
|5
|33 - 20
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 21
|29
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|0:4 Заявка
|22
|7
|4
|11
|28 - 37
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|32 - 37
|21
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 46
|20
|15.
|Уфа
|0:0 Заявка
|22
|3
|9
|10
|18 - 30
|18
|16.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|4:0 Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 5
|23
|3.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|4.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|0:4 Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|4:0 Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 13
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Ростов
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|11.
|Рубин
|0:4 Заявка
|12
|3
|2
|7
|13 - 24
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
|16.
|Уфа
|0:0 Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 4:0 Рубин
Исход игры
ЦСКА Москва
82.7% (124)
Ничья
8.7% (13)
Рубин
8.7% (13)
Тотал 2.5
Больше
48.74% (58)
Меньше
51.26% (61)
Обе команды забьют
Да
53.78% (64)
Нет
46.22% (55)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
31.3% (47)
1:0 ЦСКА Москва
20% (30)
2:0 ЦСКА Москва
15.3% (23)
1:1 Ничья
5.3% (8)
3:1 ЦСКА Москва
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
3:0 ЦСКА Москва
1.3% (2)
1:2 Рубин
1.3% (2)
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