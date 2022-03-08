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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
ЦСКА Москва
 
Позже

Стадион:
Рубин

История личных встреч

ЦСКА Москва
Рубин

20 матчей

80%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55%
45%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

34 матча

47.1%
23.5%
29.4%
16 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

32.4%
55.9%
11.7%
11 побед 19 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ТМК
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
С
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:2
К
0:1
С
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 5 (1) 0.24
Эджуке Чидера 4 0.19
Чалов Фёдор 3 0.14
Языджи Юсуф 3 0.14
Зайнутдинов Бактиёр 3 0.14
Ахметов Ильзат 1 (1) 0.05
Бийол Яка 1 0.05
Фернандес Марио 1 0.05
Бохинен Эмиль 1 0.05
Бистрович Кристиян 1 0.05
Дивеев Игорь 1 0.05
Марадишвили Константин 1 0.05
Яковлев Владислав 1 0.05
Дзагоев Алан 0 0
Влашич Никола 0 0
Обляков Иван 0 0
Рубин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрейер Андерс 8 (1) 0.38
Лисакович Виталий 3 0.14
Кварацхелия Хвича 2 0.1
Ин-Бом Хван 2 0.1
Бакаев Солтмурад 2 0.1
Хакшабанович Сеад 1 0.05
Костюков Михаил 1 0.05
Деспотович Джордже 1 (1) 0.05
Йевтич Дарко 1 0.05
Самошников Илья 1 0.05
Онугха Герман 1 0.05
Абильдгор Оливер 1 0.05
Кучаев Константин 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухин Максим 7 0
Заболотный Антон 2 1
Дзагоев Алан 3 0
Фернандес Марио 3 0
Зайнутдинов Бактиёр 3 0
Обляков Иван 3 0
Бохинен Эмиль 2 0
Дивеев Игорь 2 0
Карраскаль Хорхе 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Марадишвили Константин 2 0
Фукс Бруно 0 1
Набабкин Кирилл 1 0
Гбамин Жан-Филипп 1 0
Ахметов Ильзат 1 0
Кучаев Константин 1 0
Языджи Юсуф 1 0
Тикнизян Наир 1 0
Бийол Яка 1 0
Яковлев Владислав 1 0
Рубин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абильдгор Оливер 6 1
Зотов Георгий 6 0
Уремович Филип 6 0
Кварацхелия Хвича 6 0
Зуев Александр 4 0
Самошников Илья 4 0
Ин-Бом Хван 4 0
Мусаев Леон 2 1
Онугха Герман 3 0
Бакаев Солтмурад 3 0
Деспотович Джордже 2 0
Лисакович Виталий 0 1
Шатов Олег 1 0
Дюпин Юрий 1 0
Йевтич Дарко 1 0
Костюков Михаил 1 0
Хакшабанович Сеад 1 0
Ломовицкий Александр 1 0
Игнатьев Иван 1 0
Тальби Монтассар 1 0
Нижегородов Константин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
12
2 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
0
0%
1
8%
1-15
1
9%
2
17%
16-30
1
9%
4
33%
31-45
1
9%
1
8%
46-60
3
27%
2
17%
61-75
5
45%
2
17%
76-90

Пропущено

5
21
3 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 9
3 Не пропускали 10
1
20%
3
14%
1-15
1
20%
3
14%
16-30
1
20%
4
19%
31-45
1
20%
6
29%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
20%
3
14%
76-90

Забито

15
13
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 4
12 Не забивали 13
3
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
20%
1
8%
31-45
3
20%
3
23%
46-60
3
20%
3
23%
61-75
3
20%
4
31%
76-90

Пропущено

12
15
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
4
27%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Забито

26
25
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 15
14 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
3
12%
2
8%
1-15
1
4%
3
12%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
4
15%
4
16%
46-60
6
23%
5
20%
61-75
8
31%
6
24%
76-90

Пропущено

17
36
8 В 1-м тайме 17
9 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 18
3
18%
5
14%
1-15
3
18%
6
17%
16-30
2
12%
6
17%
31-45
3
18%
7
19%
46-60
2
12%
6
17%
61-75
4
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Локомотив Москва - ЦСКА Москва 1:2 ЦСКА Москва - Нижний Новгород 1:0 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва - ЦСКА Москва 0:2
ЦСКА Москва - Рубин 1:1 ЦСКА Москва - Мурсия 3:0 ЦСКА Москва - Люнгбю 3:2 ЦСКА Москва - Нордшелланн 1:0 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 ЦСКА Москва - Дюделанж 0:1 ЦСКА Москва - Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Зенит 0:2 ЦСКА Москва - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Металлург Липецк - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Урал - ЦСКА Москва 0:1
Рубин
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Рубин - Ростов 1:2 Ахмат - Рубин 1:2 Рубин - Ротор 2:1 Зенит - Рубин 3:2
Рубин - Тобол 2:0 ЦСКА Москва - Рубин 1:1 Рубин - Динамо Москва 2:2 Рубин - Крылья Советов 5:0 Рубин - Динамо Батуми 2:2 Химки - Рубин 0:0 Рубин - Висла Плоцк 0:0 Рубин - Факел 4:4 Крылья Советов - Рубин 2:0 Нижний Новгород - Рубин 2:1 Рубин - Динамо Москва 2:3 Сочи - Рубин 1:2 Ростов - Рубин 5:1 Рубин - ЦСКА Москва 1:0 Уфа - Рубин 1:1 Рубин - Локомотив Москва 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
10. Рубин Заявка 21 7 4 10 28 - 33 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
14. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
7. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
9. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
10. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
11. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
12. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин

Исход игры
ЦСКА Москва
82% (41)
Ничья
12% (6)
Рубин
6% (3)
Тотал 2.5
Больше
46.67% (21)
Меньше
53.33% (24)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
38% (19)
1:0 ЦСКА Москва
20% (10)
2:0 ЦСКА Москва
18% (9)
1:1 Ничья
10% (5)
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