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  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Краснодар
0' 36'
31
Беленов
Александр
3
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
15
Ботака-Иобома
Эрвинг
57
Кротов
Вячеслав
6
Фищенко
Руслан
24
Мрзляк
Филип
5
Йокич
Боян
20
Тьягу
Родригеш
99
Ортис
Дилан
9
Агаларов
Гамид
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
4
Мартынович
Александр
2
Сорокин
Егор
18
Чернов
Евгений
88
Кривцов
Никита
53
Черников
Александр
8
Газинский
Юрий
11
Ионов
Алексей
29
Ильин
Владимир
74
Сперцян
Эдуард
Уфа
3-4-1-2
Краснодар
4-3-3

История личных встреч

Уфа
Краснодар

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.59
Иванов Олег 2 (2) 0.09
Журавлёв Юрий 1 0.05
Никитин Алексей 1 0.05
Камилов Владислав 1 0.05
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.29
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.29
Кабелла Реми 4 0.19
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.19
Ильин Владимир 4 0.19
Классон Виктор 3 (1) 0.14
Де Вильена Тонни 2 0.1
Ионов Алексей 1 0.05
Газинский Юрий 1 0.05
Спайич Урош 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Манелов Ираклий 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 8 0
Фищенко Руслан 4 2
Камилов Владислав 7 0
Касинтура Эгаш 5 1
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Агаларов Гамид 4 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 10 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Сорокин Егор 3 0
Спайич Урош 1 1
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
21
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
4
33%
5
24%
61-75
3
25%
6
29%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
4
36%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

18
7
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Забито

19
34
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
11%
5
15%
1-15
1
5%
7
21%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
6
32%
4
12%
46-60
5
26%
7
21%
61-75
3
16%
7
21%
76-90

Пропущено

29
19
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
3
10%
4
21%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
5
17%
6
32%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
7
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1
Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3
Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва 4:0 Заявка 22 13 3 6 30 - 17 42
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар 0:0 Заявка 21 10 6 5 33 - 20 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин 0:4 Заявка 22 7 4 11 28 - 37 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа 0:0 Заявка 22 3 9 10 18 - 30 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва 4:0 Заявка 11 7 2 2 15 - 5 23
3. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
4. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
5. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар 0:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин 0:4 Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа 0:0 Заявка 11 2 6 3 11 - 12 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва 4:0 Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар 0:0 Заявка 12 5 4 3 20 - 13 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
8. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
9. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
10. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
11. Рубин 0:4 Заявка 12 3 2 7 13 - 24 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа 0:0 Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 35'
    Сперцян слева в штрафной площади получил пас от Ионова, но мяч у Эдуарда выбил Плиев.
  • 34'
    Чернов слева навесил в центр штрафной площади, где Газинский с трудом дотянулся головой до мяча и не смог его направить в сторону ворот.
  • 33'
    Ортис справа с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    32'
    Тьягу от углового флага навесил к воротам. Мяч выбит на Фищенко, который с семнадцати метров пробил выше ворот.
  • 31'
    Тьягу справа со штрафного навесил к воротам, где Газинский выбил мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    30'
    Сперцян на фланге сбил Кротова.
  • Опасный момент
    28'
    Мрзляк вывел слева к воротам Йокича, который низом пробил в дальний угол. Сафонов успел сложиться и забрать мяч в руки.
  • Офсайд
    27'
    Агаларов забрался в офсайд.
  • Фол, нарушение
    26'
    Ильин в центральном круге сбил Никитина.
  • Фол, нарушение
    25'
    Ортис у чужих ворот пробил выше ворот и в верховой борьбе нарушил правила.
  • Фол, нарушение
    24'
    Черников у центрального круга сбил Ортиса.
  • 23'
    Небольшой активный отрезок выдала "Уфа", а затем отошла на свою половину поля.
  • 22'
    Тьягу перехватил вынос Сафонова перед штрафной площадью сместился влево и прострелил в соперника.
  • 20'
    Агаларов по центру прошёл вперёд, а его удар с линии штрафной площади заблокировал Петров.
  • Угловой
    19'
    Йокич исполнил первый угловой удар в матче. Мяч после подачи Бояна в центр штрафной площади выбил Кривцов.
  • 18'
    Сперцян слева прострелил в руки Беленову.
  • Травма, повреждение
    16'
    Агаларов в центре поля в столкновении с Мартыновичем получил повреждение.
  • 15'
    Гости комбинируют в центре поля без продвижения вперёд.
  • 13'
    "Краснодар" постепенно играет активнее в центре поля, но вперёд не продвигается.
  • 12'
    Петров справа навесил в руки Беленову.
  • 11'
    Йокич на фланге выбил мяч у Газинского.
  • Фол, нарушение
    10'
    Кротов на фланге сбил Чернова.
  • 9'
    Длинными неточными забросами вперёд обмениваются команды.
  • Фол, нарушение
    8'
    Сорокин в центре поля сбил Ортиса.
  • 7'
    Ионов попытался по центру вывести к воротам Ильина, но два защитника "Уфы" не позволили сыграть Владимиру.
  • 6'
    "Уфа" больше времени проводит на чужой половине поля, но обострять игру хозяева не торопятся.
  • 5'
    Йокич сыграл на подборе, но сам заброс в штрафную площадь исполнил сильно и неудачно.
  • Фол, нарушение
    4'
    Ортис у чужой штрафной площади придержал руками Черникова.
  • 3'
    "Уфа" активно прессингует соперника на чужой половине поля.
  • 2'
    "Уфа" играет в фиолетовой форме, "Краснодар" - в бирюзовой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на Центральном стадионе города Уфы!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Уфа 0:0 Краснодар

Исход игры
Уфа
15.4% (20)
Ничья
33.8% (44)
Краснодар
50.8% (66)
Тотал 2.5
Больше
39.82% (45)
Меньше
60.18% (68)
Обе команды забьют
Да
71.68% (81)
Нет
28.32% (32)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.5% (37)
1:2 Краснодар
27.7% (36)
0:1 Краснодар
11.5% (15)
1:0 Уфа
6.2% (8)
2:1 Уфа
3.1% (4)
0:2 Краснодар
3.1% (4)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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