Тьягу справа со штрафного навесил к воротам, где Газинский выбил мяч за пределы поля.

Тьягу от углового флага навесил к воротам. Мяч выбит на Фищенко, который с семнадцати метров пробил выше ворот.

Чернов слева навесил в центр штрафной площади, где Газинский с трудом дотянулся головой до мяча и не смог его направить в сторону ворот.

Сперцян слева в штрафной площади получил пас от Ионова, но мяч у Эдуарда выбил Плиев.

30' Сперцян на фланге сбил Кротова.

28' Мрзляк вывел слева к воротам Йокича, который низом пробил в дальний угол. Сафонов успел сложиться и забрать мяч в руки.

27' Агаларов забрался в офсайд.

26' Ильин в центральном круге сбил Никитина.

25' Ортис у чужих ворот пробил выше ворот и в верховой борьбе нарушил правила.

24' Черников у центрального круга сбил Ортиса.

23' Небольшой активный отрезок выдала "Уфа", а затем отошла на свою половину поля.

22' Тьягу перехватил вынос Сафонова перед штрафной площадью сместился влево и прострелил в соперника.

20' Агаларов по центру прошёл вперёд, а его удар с линии штрафной площади заблокировал Петров.

19' Йокич исполнил первый угловой удар в матче. Мяч после подачи Бояна в центр штрафной площади выбил Кривцов.

18' Сперцян слева прострелил в руки Беленову.

16' Агаларов в центре поля в столкновении с Мартыновичем получил повреждение.

15' Гости комбинируют в центре поля без продвижения вперёд.

13' "Краснодар" постепенно играет активнее в центре поля, но вперёд не продвигается.

12' Петров справа навесил в руки Беленову.

11' Йокич на фланге выбил мяч у Газинского.

10' Кротов на фланге сбил Чернова.

9' Длинными неточными забросами вперёд обмениваются команды.

8' Сорокин в центре поля сбил Ортиса.

7' Ионов попытался по центру вывести к воротам Ильина, но два защитника "Уфы" не позволили сыграть Владимиру.

6' "Уфа" больше времени проводит на чужой половине поля, но обострять игру хозяева не торопятся.

5' Йокич сыграл на подборе, но сам заброс в штрафную площадь исполнил сильно и неудачно.

4' Ортис у чужой штрафной площади придержал руками Черникова.

3' "Уфа" активно прессингует соперника на чужой половине поля.

2' "Уфа" играет в фиолетовой форме, "Краснодар" - в бирюзовой.