РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: BetBoom Арена
История личных встреч
Уфа
Краснодар
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агаларов Гамид
|13 (3)
|0.62
|Иванов Олег
|2 (2)
|0.1
|Журавлёв Юрий
|1
|0.05
|Никитин Алексей
|1
|0.05
|Камилов Владислав
|1
|0.05
|Йокич Боян
|0
|0
|Кротов Вячеслав
|0
|0
|Мрзляк Филип
|0
|0
|Голубев Артём
|0
|0
|Плиев Константин
|0
|0
|Касинтура Эгаш
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6 (1)
|0.3
|Сперцян Эдуард
|6 (2)
|0.3
|Кабелла Реми
|4
|0.2
|Крыховяк Гжегож
|4 (3)
|0.2
|Ильин Владимир
|4
|0.2
|Классон Виктор
|3 (1)
|0.15
|Де Вильена Тонни
|2
|0.1
|Ионов Алексей
|1
|0.05
|Газинский Юрий
|1
|0.05
|Спайич Урош
|1
|0.05
|Черников Александр
|1
|0.05
|Манелов Ираклий
|0
|0
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мрзляк Филип
|8
|0
|Фищенко Руслан
|4
|2
|Камилов Владислав
|7
|0
|Касинтура Эгаш
|5
|1
|Кротов Вячеслав
|3
|1
|Журавлёв Юрий
|3
|1
|Агаларов Гамид
|4
|0
|Ботака-Иобома Эрвинг
|3
|0
|Кабутов Дмитрий
|1
|1
|Иванов Олег
|2
|0
|Йокич Боян
|2
|0
|Никитин Алексей
|2
|0
|Алиев Азер
|2
|0
|Тьягу Родригеш
|2
|0
|Голубев Артём
|2
|0
|Плиев Константин
|2
|0
|Урунов Остон
|2
|0
|Беленов Александр
|1
|0
|Бауэр Мориц
|1
|0
|Милетич Неманья
|1
|0
|Саплинов Александр
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Черников Александр
|10
|1
|Крыховяк Гжегож
|1
|2
|Де Вильена Тонни
|4
|0
|Рамирес Кристиан
|4
|0
|Сперцян Эдуард
|4
|0
|Кабелла Реми
|3
|0
|Газинский Юрий
|3
|0
|Классон Виктор
|3
|0
|Сорокин Егор
|3
|0
|Спайич Урош
|1
|1
|Кордоба Джон
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Петров Сергей
|1
|0
|Мартынович Александр
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Апеков Руслан
|1
|0
|Корнюшин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
21
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
4
33%
5
24%
61-75
3
25%
6
29%
76-90
Пропущено
11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
4
36%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
18
7
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90
Забито
19
34
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
11%
5
15%
1-15
1
5%
7
21%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
6
32%
4
12%
46-60
5
26%
7
21%
61-75
3
16%
7
21%
76-90
Пропущено
29
19
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
3
10%
4
21%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
5
17%
6
32%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
7
24%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1
Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3
Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|21
|13
|6
|2
|50 - 23
|45
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|21
|12
|3
|6
|26 - 17
|39
|4.
|Сочи
|Заявка
|21
|12
|2
|7
|33 - 21
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|33 - 20
|35
|6.
|Ахмат
|Заявка
|21
|10
|1
|10
|27 - 27
|31
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|20
|8
|7
|5
|28 - 23
|31
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|20
|8
|5
|7
|25 - 21
|29
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|23 - 30
|26
|10.
|Рубин
|Заявка
|21
|7
|4
|10
|28 - 33
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|21
|6
|5
|10
|19 - 31
|23
|12.
|Ростов
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|32 - 37
|21
|13.
|Урал
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|13 - 21
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|24 - 43
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|21
|3
|8
|10
|18 - 30
|17
|16.
|Химки
|Заявка
|21
|2
|9
|10
|18 - 37
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|33 - 13
|28
|2.
|Сочи
|Заявка
|10
|7
|0
|3
|22 - 9
|21
|3.
|Ахмат
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|18 - 12
|21
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|5.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|11 - 5
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|10
|1
|6
|3
|5 - 8
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|20 - 13
|18
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Ростов
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|8.
|Локомотив Москва
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|10 - 10
|12
|9.
|Рубин
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|13 - 20
|11
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|11.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 28
|7
|15.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
|16.
|Химки
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|8 - 23
|5
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
- — Вылет в ФНЛ
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Краснодар
Исход игры
Уфа
8.9% (4)
Ничья
37.8% (17)
Краснодар
53.3% (24)
Тотал 2.5
Больше
53.33% (24)
Меньше
46.67% (21)
Обе команды забьют
Да
82.22% (37)
Нет
17.78% (8)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
42.2% (19)
1:1 Ничья
31.1% (14)
0:1 Краснодар
8.9% (4)
2:1 Уфа
6.7% (3)
0:0 Ничья
4.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!