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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уфа
 
Позже

Стадион:
Краснодар
Прогнозы 45
Уфа 8.9% (4)
X 37.8% (17)
Краснодар 53.3% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Краснодар
2.50
3.28
3.32
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Уфа
Краснодар

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
125%
3 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агаларов Гамид 13 (3) 0.62
Иванов Олег 2 (2) 0.1
Журавлёв Юрий 1 0.05
Никитин Алексей 1 0.05
Камилов Владислав 1 0.05
Йокич Боян 0 0
Кротов Вячеслав 0 0
Мрзляк Филип 0 0
Голубев Артём 0 0
Плиев Константин 0 0
Касинтура Эгаш 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 (1) 0.3
Сперцян Эдуард 6 (2) 0.3
Кабелла Реми 4 0.2
Крыховяк Гжегож 4 (3) 0.2
Ильин Владимир 4 0.2
Классон Виктор 3 (1) 0.15
Де Вильена Тонни 2 0.1
Ионов Алексей 1 0.05
Газинский Юрий 1 0.05
Спайич Урош 1 0.05
Черников Александр 1 0.05
Манелов Ираклий 0 0

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мрзляк Филип 8 0
Фищенко Руслан 4 2
Камилов Владислав 7 0
Касинтура Эгаш 5 1
Кротов Вячеслав 3 1
Журавлёв Юрий 3 1
Агаларов Гамид 4 0
Ботака-Иобома Эрвинг 3 0
Кабутов Дмитрий 1 1
Иванов Олег 2 0
Йокич Боян 2 0
Никитин Алексей 2 0
Алиев Азер 2 0
Тьягу Родригеш 2 0
Голубев Артём 2 0
Плиев Константин 2 0
Урунов Остон 2 0
Беленов Александр 1 0
Бауэр Мориц 1 0
Милетич Неманья 1 0
Саплинов Александр 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Черников Александр 10 1
Крыховяк Гжегож 1 2
Де Вильена Тонни 4 0
Рамирес Кристиан 4 0
Сперцян Эдуард 4 0
Кабелла Реми 3 0
Газинский Юрий 3 0
Классон Виктор 3 0
Сорокин Егор 3 0
Спайич Урош 1 1
Кордоба Джон 2 0
Ильин Владимир 2 0
Петров Сергей 1 0
Мартынович Александр 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Апеков Руслан 1 0
Корнюшин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
21
2 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
3
14%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
3
25%
2
10%
46-60
4
33%
5
24%
61-75
3
25%
6
29%
76-90

Пропущено

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
4
36%
4
33%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
9%
2
17%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 14
2
29%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
3
43%
2
15%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

18
7
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 6
2
11%
2
29%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
1
6%
2
29%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
4
22%
1
14%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Забито

19
34
5 В 1-м тайме 16
14 Во 2-м тайме 18
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 5
2
11%
5
15%
1-15
1
5%
7
21%
16-30
2
11%
4
12%
31-45
6
32%
4
12%
46-60
5
26%
7
21%
61-75
3
16%
7
21%
76-90

Пропущено

29
19
13 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 13
3
10%
4
21%
1-15
5
17%
1
5%
16-30
5
17%
6
32%
31-45
4
14%
2
11%
46-60
5
17%
3
16%
61-75
7
24%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Уфа - Нижний Новгород 0:0 Зенит - Уфа 2:0 Ахмат - Уфа 2:1 Уфа - Балтика 2:1
Уфа - Торпедо Москва 0:0 Уфа - Пахтакор 1:1 Уфа - Пролетер Нови-Сад 3:2 Уфа - Оренбург 4:1 Уфа - Пакш 0:2 Локомотив Москва - Уфа 2:0 Динамо Москва - Уфа 2:0 Уфа - Спартак Москва 1:1 Ростов - Уфа 2:2 ЦСКА Москва - Уфа 3:1 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Уфа - Ахмат 1:0 Алания - Уфа 2:0 Уфа - Рубин 1:1 Краснодар - Уфа 1:1 Уфа - Урал 0:1
Краснодар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Спартак Москва - Краснодар 1:2 Краснодар - Урал 2:1 Краснодар - Ростов 2:2 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3
Краснодар - Мальмё 2:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Волеренга - Краснодар 0:1 Краснодар - Жилина 3:2 Легия - Краснодар 2:1 Краснодар - Нижний Новгород 0:0 Сочи - Краснодар 1:2 Химки - Краснодар 3:3 Краснодар - Спартак Москва 2:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 ФК Кубань - Краснодар 3:0 Нижний Новгород - Краснодар 1:4 Краснодар - Уфа 1:1 Краснодар - Рубин 2:1 ЦСКА Москва - Краснодар 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
10. Рубин Заявка 21 7 4 10 28 - 33 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
14. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
7. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
9. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
10. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
11. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
12. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 1 час 3 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Уфа 8.9% (4)
    X 37.8% (17)
    Краснодар 53.3% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Краснодар
    2.50
    3.28
    3.32
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Уфа - Краснодар

    Исход игры
    Уфа
    8.9% (4)
    Ничья
    37.8% (17)
    Краснодар
    53.3% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    82.22% (37)
    Нет
    17.78% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    42.2% (19)
    1:1 Ничья
    31.1% (14)
    0:1 Краснодар
    8.9% (4)
    2:1 Уфа
    6.7% (3)
    0:0 Ничья
    4.4% (2)
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