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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Крылья Советов
0' 9'
35
Джанаев
Сослан
3
Дркушич
Ваня
5
Родригао
20
Юрганов
Игорь
27
Заика
Кирилл
15
Цаллагов
Ибрагим
19
Ангбан
Викторьен
13
Терехов
Сергей
18
Бурмистров
Никита
30
Касьерра
Матео
6
Юсупов
Артур
1
Ломаев
Иван
23
Бейл
Гленн
4
Солдатенков
Александр
44
Барач
Матео
5
Горшков
Юрий
11
Ежов
Роман
6
Якуба
Денис
22
Костанза
Фернандо
17
Зиньковский
Антон
15
Глушенков
Максим
10
Сарвели
Владислав
Сочи
3-4-3
Крылья Советов
4-4-2

История личных встреч

Сочи
Крылья Советов

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.38
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.29
Юсупов Артур 5 (2) 0.24
Попов Ивелин 4 0.19
Жоаозиньо Рамос 2 0.1
Барсов Максим 2 0.1
Терехов Сергей 1 0.05
Родригао 1 0.05
Дуганджич Марко 1 0.05
Юрганов Игорь 1 0.05
Ангбан Викторьен 1 0.05
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 7 0.35
Сергеев Иван 6 (2) 0.3
Ежов Роман 2 0.1
Глушенков Максим 2 0.1
Зиньковский Антон 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Чернов Никита 1 0.05
Игнатьев Иван 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Барач Матео 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Бейл Гленн 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Терехов Сергей 4 0
Родригао 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Попов Ивелин 3 0
Юсупов Артур 3 0
Касьерра Матео 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Ежов Роман 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Бейл Гленн 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Глушенков Максим 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Костанза Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
8
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
23%
2
25%
1-15
6
27%
3
38%
16-30
2
9%
1
13%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

11
15
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
5
33%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
4
33%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Забито

33
23
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
6
18%
2
9%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
3
9%
7
30%
46-60
7
21%
2
9%
61-75
8
24%
4
17%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0
Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0
Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи 0:0 Заявка 22 12 3 7 33 - 21 39
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
8. Крылья Советов 0:0 Заявка 21 8 6 7 25 - 21 30
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 22 7 4 11 29 - 39 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа Заявка 22 3 9 10 19 - 31 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Сочи 0:0 Заявка 11 7 1 3 22 - 9 22
4. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
5. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов 0:0 Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи 0:0 Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
8. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
9. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
10. Крылья Советов 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 11 12
11. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
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  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 8'
    Неплохой удар нанёс Антон Зиньковский, но в воротах играет Сослан Джанаев, поэтому, гола, конечно, нет.
  • 6'
    Да, виден запал гостей. Только хватит ли его на всю игру?
  • 5'
    Классно ворвался в штрафную Ежов, после чего упал. Никакого пенальти нет.
  • 4'
    Стоит отметить отличный прессинг двух команд. Видно, что тренеры много времени уделяют этому на тренировках.
  • 3'
    Скучновато пока что смотрится игра, но ещё впереди целая игра!
  • 2'
    Напоминаем, что у обеих команд присутствуют отличные амбиции, поэтому хотят одержать победу!
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Сочи 0:0 Крылья Советов

Исход игры
Сочи
73.4% (102)
Ничья
12.9% (18)
Крылья Советов
13.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Сочи
33.1% (46)
1:0 Сочи
21.6% (30)
1:1 Ничья
9.4% (13)
2:0 Сочи
7.2% (10)
3:1 Сочи
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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