Первый тайм

8' Неплохой удар нанёс Антон Зиньковский, но в воротах играет Сослан Джанаев, поэтому, гола, конечно, нет.

6' Да, виден запал гостей. Только хватит ли его на всю игру?

5' Классно ворвался в штрафную Ежов, после чего упал. Никакого пенальти нет.

4' Стоит отметить отличный прессинг двух команд. Видно, что тренеры много времени уделяют этому на тренировках.

3' Скучновато пока что смотрится игра, но ещё впереди целая игра!

2' Напоминаем, что у обеих команд присутствуют отличные амбиции, поэтому хотят одержать победу!