РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Фишт
5
Родригао
27
Заика
Кирилл
23
Бейл
Гленн
44
Барач
Матео
11
Ежов
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 РодригаоЗащитник
- Защитник
-
27 Заика КириллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Защитник
-
44 Барач МатеоЗащитник
- Защитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
47 Божин СергейЗащитник
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
История личных встреч
Сочи
Крылья Советов
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касьерра Матео
|8
|0.38
|Нобоа Кристиан
|6 (4)
|0.29
|Юсупов Артур
|5 (2)
|0.24
|Попов Ивелин
|4
|0.19
|Жоаозиньо Рамос
|2
|0.1
|Барсов Максим
|2
|0.1
|Терехов Сергей
|1
|0.05
|Родригао
|1
|0.05
|Дуганджич Марко
|1
|0.05
|Юрганов Игорь
|1
|0.05
|Ангбан Викторьен
|1
|0.05
|Бурмистров Никита
|0
|0
|Цаллагов Ибрагим
|0
|0
|Заика Кирилл
|0
|0
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|0
|0
|Прохин Данила
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарвели Владислав
|7
|0.35
|Сергеев Иван
|6 (2)
|0.3
|Ежов Роман
|2
|0.1
|Глушенков Максим
|2
|0.1
|Зиньковский Антон
|1
|0.05
|Пиняев Сергей
|1
|0.05
|Чернов Никита
|1
|0.05
|Игнатьев Иван
|1
|0.05
|Бегич Сильвие
|1
|0.05
|Барач Матео
|1
|0.05
|Горшков Юрий
|0
|0
|Бейл Гленн
|0
|0
Карточки
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прохин Данила
|7
|0
|Заика Кирилл
|5
|0
|Нобоа Кристиан
|3
|1
|Терехов Сергей
|4
|0
|Родригао
|4
|0
|Барач Матео
|2
|1
|Бурмистров Никита
|3
|0
|Попов Ивелин
|3
|0
|Юсупов Артур
|3
|0
|Касьерра Матео
|3
|0
|Юрганов Игорь
|1
|1
|Джанаев Сослан
|2
|0
|Маргасов Тимофей
|2
|0
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0
|Дуганджич Марко
|1
|0
|Адамов Денис
|1
|0
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|Ангбан Викторьен
|1
|0
|Дркушич Ваня
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иванисеня Дмитрий
|5
|1
|Горшков Юрий
|4
|0
|Пруцев Данил
|4
|0
|Чернов Никита
|3
|0
|Ежов Роман
|1
|1
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Якуба Денис
|2
|0
|Зиньковский Антон
|2
|0
|Бейл Гленн
|2
|0
|Сергеев Иван
|2
|0
|Бегич Сильвие
|2
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Глушенков Максим
|2
|0
|Ломаев Иван
|2
|0
|Витюгов Максим
|2
|0
|Божин Сергей
|1
|0
|Цыпченко Дмитрий
|1
|0
|Костанза Фернандо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
8
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
23%
2
25%
1-15
6
27%
3
38%
16-30
2
9%
1
13%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90
Забито
11
15
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
5
33%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
4
33%
61-75
1
8%
2
17%
76-90
Забито
33
23
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
6
18%
2
9%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
3
9%
7
30%
46-60
7
21%
2
9%
61-75
8
24%
4
17%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
3
14%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Сочи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0
Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0
Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|Заявка
|21
|13
|3
|5
|40 - 23
|42
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|0:0 Заявка
|22
|12
|3
|7
|33 - 21
|39
|5.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|8.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|21
|8
|6
|7
|25 - 21
|30
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|29 - 39
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|32 - 37
|21
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 46
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 31
|18
|16.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Сочи
|0:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|22 - 9
|22
|4.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|5.
|Динамо Москва
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 10
|20
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|0:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Ростов
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 17
|13
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|10.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 11
|12
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сочи 0:0 Крылья Советов
Исход игры
Сочи
73.4% (102)
Ничья
12.9% (18)
Крылья Советов
13.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
49.56% (56)
Меньше
50.44% (57)
Обе команды забьют
Да
60.18% (68)
Нет
39.82% (45)
Популярный счёт
2:1 Сочи
33.1% (46)
1:0 Сочи
21.6% (30)
1:1 Ничья
9.4% (13)
2:0 Сочи
7.2% (10)
3:1 Сочи
3.6% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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