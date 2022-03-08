  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2021-2022

РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Сочи
 
Позже

Стадион:
Крылья Советов
Прогнозы 42
Сочи 78.6% (33)
X 16.7% (7)
Крылья Советов 4.8% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сочи
Ничья
Крылья Советов
1.96
3.68
4.31
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сочи
Крылья Советов

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
1:0
ТМК
4:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касьерра Матео 8 0.38
Нобоа Кристиан 6 (4) 0.29
Юсупов Артур 5 (2) 0.24
Попов Ивелин 4 0.19
Жоаозиньо Рамос 2 0.1
Барсов Максим 2 0.1
Терехов Сергей 1 0.05
Родригао 1 0.05
Дуганджич Марко 1 0.05
Юрганов Игорь 1 0.05
Ангбан Викторьен 1 0.05
Бурмистров Никита 0 0
Цаллагов Ибрагим 0 0
Заика Кирилл 0 0
Маргасов Тимофей 0 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 0 0
Прохин Данила 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарвели Владислав 7 0.35
Сергеев Иван 6 (2) 0.3
Ежов Роман 2 0.1
Глушенков Максим 2 0.1
Зиньковский Антон 1 0.05
Пиняев Сергей 1 0.05
Чернов Никита 1 0.05
Игнатьев Иван 1 0.05
Бегич Сильвие 1 0.05
Барач Матео 1 0.05
Горшков Юрий 0 0
Бейл Гленн 0 0

Карточки

Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прохин Данила 7 0
Заика Кирилл 5 0
Нобоа Кристиан 3 1
Терехов Сергей 4 0
Родригао 4 0
Барач Матео 2 1
Бурмистров Никита 3 0
Попов Ивелин 3 0
Юсупов Артур 3 0
Касьерра Матео 3 0
Юрганов Игорь 1 1
Джанаев Сослан 2 0
Маргасов Тимофей 2 0
Цаллагов Ибрагим 1 0
Дуганджич Марко 1 0
Адамов Денис 1 0
Мелкадзе Георгий 1 0
Ангбан Викторьен 1 0
Дркушич Ваня 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иванисеня Дмитрий 5 1
Горшков Юрий 4 0
Пруцев Данил 4 0
Чернов Никита 3 0
Ежов Роман 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Якуба Денис 2 0
Зиньковский Антон 2 0
Бейл Гленн 2 0
Сергеев Иван 2 0
Бегич Сильвие 2 0
Солдатенков Александр 2 0
Глушенков Максим 2 0
Ломаев Иван 2 0
Витюгов Максим 2 0
Божин Сергей 1 0
Цыпченко Дмитрий 1 0
Костанза Фернандо 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
8
13 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 2
9 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
5
23%
2
25%
1-15
6
27%
3
38%
16-30
2
9%
1
13%
31-45
2
9%
2
25%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
5
23%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
1
11%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
4
44%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
2
22%
4
36%
76-90

Забито

11
15
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
14 Не забивали 12
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
1
9%
5
33%
46-60
5
45%
2
13%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
8%
2
17%
1-15
2
17%
2
17%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
1
8%
46-60
3
25%
4
33%
61-75
1
8%
2
17%
76-90

Забито

33
23
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 10
5 Не забивали 5
6
18%
2
9%
1-15
6
18%
4
17%
16-30
3
9%
4
17%
31-45
3
9%
7
30%
46-60
7
21%
2
9%
61-75
8
24%
4
17%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
2
10%
3
13%
1-15
3
14%
2
9%
16-30
4
19%
3
13%
31-45
6
29%
3
13%
46-60
3
14%
6
26%
61-75
3
14%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Сочи
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Химки - Сочи 0:0 Ростов - Сочи 0:1 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Сочи - Арсенал Тула 2:0
Сочи - Кайрат 2:1 Сочи - ФК Кубань 1:0 Динамо Москва - Сочи 2:1 КАМАЗ - Сочи 1:2 Сочи - Балтика 1:0 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Сочи - Томь 4:0 Сочи - Спартак Москва 3:0 Сочи - Краснодар 1:2 Урал - Сочи 1:1 Сочи - Рубин 1:2 Сочи - ЦСКА Москва 4:1 Арсенал Тула - Сочи 1:2 Локомотив Москва - Сочи 2:1 Сочи - Ростов 3:2 Зенит - Сочи 1:2
Крылья Советов
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Крылья Советов - Зенит 1:1 Крылья Советов - Арсенал Тула 2:2 Химки - Крылья Советов 3:7 Рубин - Крылья Советов 5:0
Крылья Советов - Академия Пандев 0:0 Крылья Советов - Радник Сурдулица 2:0 Крылья Советов - Целе 1:1 Крылья Советов - Щегед 2:0 Крылья Советов - Рубин 2:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 0:1 Нижний Новгород - Крылья Советов 0:0 Крылья Советов - Урал 1:1 Химки - Крылья Советов 0:4 Крылья Советов - Химки 3:0 Краснодар - Крылья Советов 0:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 ЦСКА Москва - Крылья Советов 3:1 Крылья Советов - Нижний Новгород 2:0 Урал - Крылья Советов 1:1 Динамо Москва - Крылья Советов 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
10. Рубин Заявка 21 7 4 10 28 - 33 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
14. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
7. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
9. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
10. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
11. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
12. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сочи - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 3 часа 33 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Сочи 78.6% (33)
    X 16.7% (7)
    Крылья Советов 4.8% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сочи
    Ничья
    Крылья Советов
    1.96
    3.68
    4.31
    Все Коэффициенты
    Новости
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Сочи - Крылья Советов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Сочи - Крылья Советов

    Исход игры
    Сочи
    78.6% (33)
    Ничья
    16.7% (7)
    Крылья Советов
    4.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    63.41% (26)
    Нет
    36.59% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Сочи
    35.7% (15)
    1:0 Сочи
    23.8% (10)
    1:1 Ничья
    16.7% (7)
    2:0 Сочи
    9.5% (4)
    3:1 Сочи
    4.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     