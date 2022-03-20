РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 27'
Стадион: ВТБ Арена
27' Желтая карточкаЩетинин Кирилл
Ход матча
27'
74
Фомин
Даниил
15
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Фомин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Защитник
-
15 Сазонов СабаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Карпин Валерий
История личных встреч
Динамо Москва
Ростов
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фомин Даниил
|8 (5)
|0.36
|Шиманьски Себастиан
|6
|0.27
|Грулёв Вячеслав
|6
|0.27
|Захарян Арсен
|5
|0.23
|Тюкавин Константин
|5
|0.23
|Макаров Денис
|3
|0.14
|Смолов Фёдор
|3
|0.14
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0.09
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.05
|Моро Никола
|1
|0.05
|Ордец Иван
|1
|0.05
|Варела Гильермо
|0
|0
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|Нжи Клинтон Муа
|0
|0
|Гладышев Ярослав
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полоз Дмитрий
|9 (4)
|0.43
|Глебов Данил
|4
|0.19
|Комличенко Николай
|4 (1)
|0.19
|Соу Али
|3
|0.14
|Хасимото Кэнто
|2
|0.1
|Алмквист Понтус
|2
|0.1
|Терентьев Денис
|1
|0.05
|Байрамян Хорен
|1
|0.05
|Баштуш Бартоломеу
|1
|0.05
|Осипенко Максим
|1
|0.05
|Тугарев Роман
|0
|0
|Фольмер Кирилл
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Сухомлинов Данила
|0
|0
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Варела Гильермо
|5
|1
|Захарян Арсен
|5
|0
|Фомин Даниил
|4
|0
|Грулёв Вячеслав
|4
|0
|Скопинцев Дмитрий
|4
|0
|Шиманьски Себастиан
|4
|0
|Евгеньев Роман
|2
|1
|Ордец Иван
|3
|0
|Лашальт Диего
|3
|0
|Макаров Денис
|3
|0
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|Моро Никола
|2
|0
|Игбун Сильвестр
|1
|0
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0
|Тюкавин Константин
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баштуш Бартоломеу
|4
|0
|Сухомлинов Данила
|4
|0
|Мелёхин Виктор
|4
|0
|Терентьев Денис
|3
|0
|Байрамян Хорен
|3
|0
|Осипенко Максим
|3
|0
|Калинин Игорь
|3
|0
|Хаджикадунич Деннис
|3
|0
|Песьяков Сергей
|2
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Поярков Николай
|2
|0
|Алмквист Понтус
|2
|0
|Глебов Данил
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|Мамаев Павел
|1
|0
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|Хасимото Кэнто
|1
|0
|Соу Али
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Щетинин Кирилл
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
16%
4
29%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
1
5%
4
29%
76-90
Пропущено
10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
10%
2
11%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
6
33%
76-90
Забито
21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
4
25%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90
Пропущено
13
21
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
8%
4
19%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
7
33%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
5
38%
3
14%
76-90
Забито
40
30
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
13%
4
13%
1-15
9
23%
6
20%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
9
23%
5
17%
46-60
4
10%
4
13%
61-75
7
18%
7
23%
76-90
Пропущено
23
39
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
2
9%
6
15%
1-15
5
22%
5
13%
16-30
4
17%
10
26%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
3
13%
5
13%
61-75
8
35%
9
23%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Ростов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2
Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|22
|14
|6
|2
|53 - 23
|48
|2.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|22
|13
|4
|5
|40 - 23
|43
|3.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|22
|13
|3
|6
|32 - 18
|42
|4.
|Сочи
|Заявка
|22
|12
|2
|8
|35 - 24
|38
|5.
|Краснодар
|Заявка
|21
|10
|6
|5
|34 - 21
|36
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|21
|9
|7
|5
|31 - 25
|34
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|28 - 23
|32
|8.
|Ахмат
|Заявка
|22
|10
|1
|11
|29 - 30
|31
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|24 - 31
|27
|10.
|Рубин
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|29 - 39
|25
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|20 - 32
|24
|12.
|Ростов
|0:0 Заявка
|21
|5
|7
|9
|32 - 37
|22
|13.
|Урал
|Заявка
|22
|4
|8
|10
|13 - 22
|20
|14.
|Арсенал Тула
|Заявка
|22
|5
|5
|12
|24 - 46
|20
|15.
|Уфа
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 31
|18
|16.
|Химки
|Заявка
|22
|3
|9
|10
|19 - 37
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|36 - 13
|31
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 6
|23
|3.
|Ахмат
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|20 - 15
|21
|4.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 10
|21
|5.
|Сочи
|Заявка
|11
|7
|0
|4
|24 - 12
|21
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 13
|19
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 10
|18
|8.
|Краснодар
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|13 - 7
|17
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|15 - 14
|15
|10.
|Рубин
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|12 - 15
|13
|12.
|Уфа
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|12 - 13
|12
|13.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|10 - 14
|10
|15.
|Урал
|Заявка
|11
|1
|6
|4
|5 - 9
|9
|16.
|Ростов
|0:0 Заявка
|10
|2
|2
|6
|17 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Москва
|0:0 Заявка
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|15 - 12
|19
|3.
|Краснодар
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|21 - 14
|19
|4.
|Сочи
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|11 - 12
|17
|5.
|Зенит
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|6.
|Локомотив Москва
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|13 - 12
|15
|7.
|Крылья Советов
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 13
|14
|8.
|Ростов
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|15 - 17
|14
|9.
|Нижний Новгород
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 15
|13
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 17
|12
|11.
|Рубин
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|14 - 26
|11
|12.
|Урал
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 13
|11
|13.
|Ахмат
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|14.
|Химки
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 23
|8
|15.
|Арсенал Тула
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|12 - 31
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|7 - 18
|6
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Ростов
Исход игры
Динамо Москва
82.7% (115)
Ничья
10.1% (14)
Ростов
7.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
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1:2 Ростов
1.4% (2)
3:2 Динамо Москва
1.4% (2)
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