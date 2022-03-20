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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
0:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Ростов
0'
27' Желтая карточка
Щетинин Кирилл
27'
1
Шунин
Антон
4
Паршивлюк
Сергей
5
Бальбуэна
Фабиан
24
Евгеньев
Роман
93
Лашальт
Диего
8
Моро
Никола
20
Грулёв
Вячеслав
53
Шиманьски
Себастиан
74
Фомин
Даниил
47
Захарян
Арсен
70
Тюкавин
Константин
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
92
Мелёхин
Виктор
55
Осипенко
Максим
45
Сильянов
Александр
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
19
Байрамян
Хорен
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
7
Полоз
Дмитрий
Динамо Москва
4-1-4-1
Ростов
4-3-3

История личных встреч

Динамо Москва
Ростов

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 8 (5) 0.36
Шиманьски Себастиан 6 0.27
Грулёв Вячеслав 6 0.27
Захарян Арсен 5 0.23
Тюкавин Константин 5 0.23
Макаров Денис 3 0.14
Смолов Фёдор 3 0.14
Бальбуэна Фабиан 2 0.09
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Ордец Иван 1 0.05
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 9 (4) 0.43
Глебов Данил 4 0.19
Комличенко Николай 4 (1) 0.19
Соу Али 3 0.14
Хасимото Кэнто 2 0.1
Алмквист Понтус 2 0.1
Терентьев Денис 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Баштуш Бартоломеу 1 0.05
Осипенко Максим 1 0.05
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 5 0
Фомин Даниил 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Моро Никола 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Терентьев Денис 3 0
Байрамян Хорен 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Комличенко Николай 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
16%
4
29%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
1
5%
4
29%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
10%
2
11%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
6
33%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
4
25%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
8%
4
19%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
7
33%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Забито

40
30
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
13%
4
13%
1-15
9
23%
6
20%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
9
23%
5
17%
46-60
4
10%
4
13%
61-75
7
18%
7
23%
76-90

Пропущено

23
39
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
2
9%
6
15%
1-15
5
22%
5
13%
16-30
4
17%
10
26%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
3
13%
5
13%
61-75
8
35%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Ростов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2
Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 22 14 6 2 53 - 23 48
2. Динамо Москва 0:0 Заявка 22 13 4 5 40 - 23 43
3. ЦСКА Москва Заявка 22 13 3 6 32 - 18 42
4. Сочи Заявка 22 12 2 8 35 - 24 38
5. Краснодар Заявка 21 10 6 5 34 - 21 36
6. Локомотив Москва Заявка 21 9 7 5 31 - 25 34
7. Крылья Советов Заявка 21 9 5 7 28 - 23 32
8. Ахмат Заявка 22 10 1 11 29 - 30 31
9. Спартак Москва Заявка 22 7 6 9 24 - 31 27
10. Рубин Заявка 22 7 4 11 29 - 39 25
11. Нижний Новгород Заявка 22 6 6 10 20 - 32 24
12. Ростов 0:0 Заявка 21 5 7 9 32 - 37 22
13. Урал Заявка 22 4 8 10 13 - 22 20
14. Арсенал Тула Заявка 22 5 5 12 24 - 46 20
15. Уфа Заявка 22 3 9 10 19 - 31 18
16. Химки Заявка 22 3 9 10 19 - 37 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 12 10 1 1 36 - 13 31
2. ЦСКА Москва Заявка 11 7 2 2 17 - 6 23
3. Ахмат Заявка 12 7 0 5 20 - 15 21
4. Динамо Москва 0:0 Заявка 12 6 3 3 19 - 10 21
5. Сочи Заявка 11 7 0 4 24 - 12 21
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 11 2 6 3 12 - 13 12
13. Нижний Новгород Заявка 11 3 2 6 11 - 17 11
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 11 1 6 4 5 - 9 9
16. Ростов 0:0 Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва 0:0 Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 12 5 4 3 21 - 14 19
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Локомотив Москва Заявка 10 3 6 1 13 - 12 15
7. Крылья Советов Заявка 10 4 2 4 11 - 13 14
8. Ростов 0:0 Заявка 11 3 5 3 15 - 17 14
9. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
10. Спартак Москва Заявка 11 3 3 5 9 - 17 12
11. Рубин Заявка 12 3 2 7 14 - 26 11
12. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Химки Заявка 11 2 2 7 9 - 23 8
15. Арсенал Тула Заявка 12 2 1 9 12 - 31 7
16. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
  • — Вылет в ФНЛ
  • Первый тайм
  • 29'
    Грулёв неплохо прострелил в штрафную, но Осипенко так просто не пройдёшь.
  • 28'
    Пенальти не будет! Так решил Павел Кукуян.
  • Видеоповтор
    27'
    Пошёл Кукуян самостоятельно смотреть повтор.
  • Видеоповтор
    26'
    Возможно, пенальти. Кажется, что опасно сыграл Комличенко в штрафной.
  • Желтая карточка
    25'
    Очень жёстко сфолил Щетинин на Лаксальте, после чего получил заслуженную жёлтую карточку.
  • Угловой
    24'
    Подача с углового завершилась дальним ударом Моро, который был заблокирован.
  • 23'
    Подача Захаряна была опасной, поэтому Песьяков переправил мяч за лицевую.
  • 22'
    Сфолил Мелёхин, после чего был назначен штрафной.
  • 21'
    Очень размеренно свою атаку готовит команда Валерия карпина.
  • 19'
    Череда ошибок на половине поля "Динамо" приводит к опасной контратаке хозяев, но прерывает её Тугарев.
  • 17'
    Комличенко увидел забегание Тугарева, но пас оказался вообще не точным.
  • 16'
    Прорывался Грулёв по флангу, но остановил его юный Мелёхин.
  • 15'
    Уверенно смотрятся ростовчане, учитывая средний возраст команды.
  • 14'
    Отвечает сразу же "Ростов" забегом Тугарева, который прервал Шунин.
  • Опасный момент
    13'
    Опасно! С района одиннадцатиметровой отметки нанёс удар низом Фомин, но мяч прошёл совсем рядом со штангой!
  • 12'
    Шиманьский нашёл Захаряна в штрафной своей передачей, но защитник "Ростова" разобрался, выбив мяч.
  • 11'
    Очень жёсткая игра сегодня, но даёт судья играть.
  • 10'
    На матче, к слову, присутствует и Евгений Савин, который теперь вкладывает исключительно свои деньги в "Красаву".
  • 9'
    Отлично вышли "динамовцы" из-под прессинга и в пару передач вывели Тюкавина на пространство, но тот не справился с центральным защитником.
  • 8'
    Странно, что "Динамо" пока вообще ничего не предлагает гостям.
  • 7'
    Классно укротил мяч Полоз  и выполнил подачу, но адресата она не нашла.
  • 6'
    А вот и первый удар! Правда, у Фомина совсем не получился выстрел.
  • 5'
    Выжидательную позицию заняло "Динамо", не особо желая бежать в атаку на первых минутах.
  • 4'
    Да, молодой состав "Ростова" имеет шансы отобрать очки у не менее молодого "Динамо".
  • 3'
    Кстати, на матче присутствует Юрий Павлович Сёмин.
  • 2'
    Активно начинает "Ростов", взяв мяч под контроль.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    27'
    Щетинин Кирилл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Прогнозы на матч Динамо Москва 0:0 Ростов

Исход игры
Динамо Москва
82.7% (115)
Ничья
10.1% (14)
Ростов
7.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
61.4% (70)
Нет
38.6% (44)
Популярный счёт
2:1 Динамо Москва
35.3% (49)
2:0 Динамо Москва
15.8% (22)
1:0 Динамо Москва
15.1% (21)
1:1 Ничья
5% (7)
3:1 Динамо Москва
4.3% (6)
2:2 Ничья
2.9% (4)
1:2 Ростов
1.4% (2)
3:2 Динамо Москва
1.4% (2)
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