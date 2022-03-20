Очень жёстко сфолил Щетинин на Лаксальте, после чего получил заслуженную жёлтую карточку.

Возможно, пенальти. Кажется, что опасно сыграл Комличенко в штрафной.

Пенальти не будет! Так решил Павел Кукуян.

Грулёв неплохо прострелил в штрафную, но Осипенко так просто не пройдёшь.

24' Подача с углового завершилась дальним ударом Моро, который был заблокирован.

23' Подача Захаряна была опасной, поэтому Песьяков переправил мяч за лицевую.

22' Сфолил Мелёхин, после чего был назначен штрафной.

21' Очень размеренно свою атаку готовит команда Валерия карпина.

19' Череда ошибок на половине поля "Динамо" приводит к опасной контратаке хозяев, но прерывает её Тугарев.

17' Комличенко увидел забегание Тугарева, но пас оказался вообще не точным.

16' Прорывался Грулёв по флангу, но остановил его юный Мелёхин.

15' Уверенно смотрятся ростовчане, учитывая средний возраст команды.

14' Отвечает сразу же "Ростов" забегом Тугарева, который прервал Шунин.

13' Опасно! С района одиннадцатиметровой отметки нанёс удар низом Фомин, но мяч прошёл совсем рядом со штангой!

12' Шиманьский нашёл Захаряна в штрафной своей передачей, но защитник "Ростова" разобрался, выбив мяч.

11' Очень жёсткая игра сегодня, но даёт судья играть.

10' На матче, к слову, присутствует и Евгений Савин, который теперь вкладывает исключительно свои деньги в "Красаву".

9' Отлично вышли "динамовцы" из-под прессинга и в пару передач вывели Тюкавина на пространство, но тот не справился с центральным защитником.

8' Странно, что "Динамо" пока вообще ничего не предлагает гостям.

7' Классно укротил мяч Полоз и выполнил подачу, но адресата она не нашла.

6' А вот и первый удар! Правда, у Фомина совсем не получился выстрел.

5' Выжидательную позицию заняло "Динамо", не особо желая бежать в атаку на первых минутах.

4' Да, молодой состав "Ростова" имеет шансы отобрать очки у не менее молодого "Динамо".

3' Кстати, на матче присутствует Юрий Павлович Сёмин.

2' Активно начинает "Ростов", взяв мяч под контроль.