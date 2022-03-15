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РОССИЯ: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Динамо Москва
 
Позже

Стадион:
Ростов
Прогнозы 40
Динамо Москва 97.5% (39)
X 2.5% (1)
Ростов 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Ростов
1.50
4.64
7.56
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Динамо Москва
Ростов

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
33.3%
6.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

52%
20%
28%
13 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

36%
36%
28%
9 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
К
4:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
7:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
К
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фомин Даниил 8 (5) 0.38
Шиманьски Себастиан 6 0.29
Грулёв Вячеслав 6 0.29
Захарян Арсен 5 0.24
Тюкавин Константин 5 0.24
Макаров Денис 3 0.14
Смолов Фёдор 3 0.14
Бальбуэна Фабиан 2 0.1
Скопинцев Дмитрий 1 0.05
Моро Никола 1 0.05
Ордец Иван 1 0.05
Варела Гильермо 0 0
Паршивлюк Сергей 0 0
Нжи Клинтон Муа 0 0
Гладышев Ярослав 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Полоз Дмитрий 9 (4) 0.45
Глебов Данил 4 0.2
Комличенко Николай 4 (1) 0.2
Соу Али 3 0.15
Хасимото Кэнто 2 0.1
Алмквист Понтус 2 0.1
Терентьев Денис 1 0.05
Байрамян Хорен 1 0.05
Баштуш Бартоломеу 1 0.05
Осипенко Максим 1 0.05
Тугарев Роман 0 0
Фольмер Кирилл 0 0
Гигович Армин 0 0
Сухомлинов Данила 0 0

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Варела Гильермо 5 1
Захарян Арсен 5 0
Фомин Даниил 4 0
Грулёв Вячеслав 4 0
Скопинцев Дмитрий 4 0
Шиманьски Себастиан 4 0
Евгеньев Роман 2 1
Ордец Иван 3 0
Лашальт Диего 3 0
Макаров Денис 3 0
Паршивлюк Сергей 2 0
Бальбуэна Фабиан 2 0
Моро Никола 2 0
Игбун Сильвестр 1 0
Нжи Клинтон Муа 1 0
Тюкавин Константин 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баштуш Бартоломеу 4 0
Сухомлинов Данила 4 0
Мелёхин Виктор 4 0
Терентьев Денис 3 0
Байрамян Хорен 3 0
Осипенко Максим 3 0
Калинин Игорь 3 0
Хаджикадунич Деннис 3 0
Песьяков Сергей 2 0
Комличенко Николай 2 0
Поярков Николай 2 0
Алмквист Понтус 2 0
Глебов Данил 2 0
Сильянов Александр 2 0
Лангович Андрей 2 0
Мамаев Павел 1 0
Полоз Дмитрий 1 0
Хасимото Кэнто 1 0
Соу Али 1 0
Голенков Егор 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Щетинин Кирилл 1 0
Норманн Матиас 1 0
Гигович Армин 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
3
16%
4
29%
1-15
5
26%
2
14%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
26%
1
7%
46-60
3
16%
1
7%
61-75
1
5%
4
29%
76-90

Пропущено

10
18
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
10%
2
11%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
10%
3
17%
61-75
3
30%
6
33%
76-90

Забито

21
16
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
4
25%
16-30
4
19%
2
13%
31-45
4
19%
4
25%
46-60
1
5%
3
19%
61-75
6
29%
3
19%
76-90

Пропущено

13
21
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 9
1
8%
4
19%
1-15
2
15%
3
14%
16-30
2
15%
7
33%
31-45
1
8%
2
10%
46-60
2
15%
2
10%
61-75
5
38%
3
14%
76-90

Забито

40
30
20 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
5
13%
4
13%
1-15
9
23%
6
20%
16-30
6
15%
4
13%
31-45
9
23%
5
17%
46-60
4
10%
4
13%
61-75
7
18%
7
23%
76-90

Пропущено

23
39
11 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 19
2
9%
6
15%
1-15
5
22%
5
13%
16-30
4
17%
10
26%
31-45
1
4%
4
10%
46-60
3
13%
5
13%
61-75
8
35%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арсенал Тула - Динамо Москва 1:4 Динамо Москва - Спартак Москва 0:2 Динамо Москва - Нижний Новгород 3:0 Химки - Динамо Москва 0:3
Рубин - Динамо Москва 2:2 Динамо Москва - Алания 2:2 Динамо Москва - Венсюссель 2:2 Динамо Москва - РФШ Рига 1:1 Динамо Москва - Сочи 2:1 Динамо Москва - Динамо Тбилиси 0:1 Динамо Москва - Партизан 2:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 Динамо Москва - Енисей 2:0 Динамо Москва - ЦСКА София 1:3 Динамо Москва - Команда Вооружённых сил Катара 12:0 Динамо Москва - Зенит 1:1 Динамо Москва - Уфа 2:0 Рубин - Динамо Москва 2:3 Динамо Москва - Арсенал Тула 5:1 Динамо Москва - Краснодар 1:0
Ростов
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Рубин - Ростов 1:2 Ростов - Сочи 0:1 Краснодар - Ростов 2:2 Мольде - Ростов 0:2
Ростов - Хёугесунн 0:2 Ростов - Линенсе 2:1 Хеккен - Ростов 0:0 Ростов - Штуттгарт 1:2 Ростов - Спарта Прага 0:2 Ростов - Урал 1:4 Зенит - Ростов 2:2 Ахмат - Ростов 2:0 Ростов - Уфа 2:2 Ростов - Рубин 5:1 Спартак Москва - Ростов 1:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Ростов - Арсенал Тула 4:0 Сочи - Ростов 3:2 Локомотив Москва - Ростов 1:2 Ростов - Ахмат 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 21 13 6 2 50 - 23 45
2. Динамо Москва Заявка 21 13 3 5 40 - 23 42
3. ЦСКА Москва Заявка 21 12 3 6 26 - 17 39
4. Сочи Заявка 21 12 2 7 33 - 21 38
5. Краснодар Заявка 20 10 5 5 33 - 20 35
6. Ахмат Заявка 21 10 1 10 27 - 27 31
7. Локомотив Москва Заявка 20 8 7 5 28 - 23 31
8. Крылья Советов Заявка 20 8 5 7 25 - 21 29
9. Спартак Москва Заявка 21 7 5 9 23 - 30 26
10. Рубин Заявка 21 7 4 10 28 - 33 25
11. Нижний Новгород Заявка 21 6 5 10 19 - 31 23
12. Ростов Заявка 20 5 6 9 32 - 37 21
13. Урал Заявка 21 4 8 9 13 - 21 20
14. Арсенал Тула Заявка 21 5 5 11 24 - 43 20
15. Уфа Заявка 21 3 8 10 18 - 30 17
16. Химки Заявка 21 2 9 10 18 - 37 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 11 9 1 1 33 - 13 28
2. Сочи Заявка 10 7 0 3 22 - 9 21
3. Ахмат Заявка 11 7 0 4 18 - 12 21
4. Динамо Москва Заявка 11 6 2 3 19 - 10 20
5. ЦСКА Москва Заявка 10 6 2 2 11 - 5 20
6. Локомотив Москва Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7. Крылья Советов Заявка 11 5 3 3 17 - 10 18
8. Краснодар Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
9. Спартак Москва Заявка 11 4 3 4 15 - 14 15
10. Рубин Заявка 10 4 2 4 15 - 13 14
11. Арсенал Тула Заявка 10 3 4 3 12 - 15 13
12. Уфа Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13. Нижний Новгород Заявка 10 3 1 6 10 - 16 10
14. Химки Заявка 11 1 7 3 10 - 14 10
15. Урал Заявка 10 1 6 3 5 - 8 9
16. Ростов Заявка 10 2 2 6 17 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Динамо Москва Заявка 10 7 1 2 21 - 13 22
2. ЦСКА Москва Заявка 11 6 1 4 15 - 12 19
3. Краснодар Заявка 11 5 3 3 20 - 13 18
4. Сочи Заявка 11 5 2 4 11 - 12 17
5. Зенит Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
6. Ростов Заявка 10 3 4 3 15 - 17 13
7. Нижний Новгород Заявка 11 3 4 4 9 - 15 13
8. Локомотив Москва Заявка 9 2 6 1 10 - 10 12
9. Рубин Заявка 11 3 2 6 13 - 20 11
10. Спартак Москва Заявка 10 3 2 5 8 - 16 11
11. Урал Заявка 11 3 2 6 8 - 13 11
12. Крылья Советов Заявка 9 3 2 4 8 - 11 11
13. Ахмат Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
14. Арсенал Тула Заявка 11 2 1 8 12 - 28 7
15. Уфа Заявка 11 1 3 7 7 - 18 6
16. Химки Заявка 10 1 2 7 8 - 23 5
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  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Премьер-Лиге
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 7 часов 3 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Динамо Москва 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Ростов 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Ростов
    1.50
    4.64
    7.56
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Ростов

    Исход игры
    Динамо Москва
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Ростов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (24)
    Меньше
    40% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    57.5% (23)
    Нет
    42.5% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Динамо Москва
    47.5% (19)
    2:0 Динамо Москва
    22.5% (9)
    1:0 Динамо Москва
    17.5% (7)
    3:2 Динамо Москва
    5% (2)
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