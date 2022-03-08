  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Майнц
 
Позже

Стадион:
Боруссия Д
Прогнозы 43
Майнц 2.3% (1)
X 11.6% (5)
Боруссия Д 86% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
Боруссия Д
4.05
4.02
1.94
Все Коэффициенты

История личных встреч

Майнц
Боруссия Д

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 5 ничьих 12 побед

26 матчей

19.2%
15.4%
65.4%
5 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
6 побед 6 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

Б
3:1
Б
1:3
Б
1:1
Б
0:2
ТМК
0:2
Б
0:4
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:2
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
4:2
Б
2:0
Б
4:2
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:1
Б
0:2
Б
1:0
Б
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 0.29
Ли Чхэ-Сон II 4 0.17
Онисиво Карим 3 0.13
Хак Александер 3 0.13
Ингвартсен Маркус 3 0.13
Видмер Сильван 2 0.08
Бутьюс Жан-Поль 2 0.08
Ньякат Мусса 2 (1) 0.08
Стах Антон 1 0.04
Аарон Мартин 1 0.04
Штёгер Кевин 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Бель Штефан 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Лукоки Андерсон 1 0.04
Бюргзорг Делано 1 0.04
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 16 (3) 0.64
Ройс Марко 9 0.36
Брандт Юлиан 5 0.2
Мален Дониэлл 4 0.16
Геррейро Рафаэль 4 (1) 0.16
Азар Торган 4 0.16
Беллингхем Джуд 3 0.12
Тиггес Штеффен 3 0.12
Джан Эмре 3 (3) 0.12
Мёнье Тома 2 0.08
Дауд Махмуд 2 0.08
Вольф Мариус 2 0.08
Джованни Рейна 2 0.08
Хуммельс Матс 1 0.04
Мукоко Юссуфа 1 0.04
Шульц Нико 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 2
Хак Александер 5 1
Бель Штефан 6 0
Свенссон Бо 5 0
Аарон Мартин 4 0
Стах Антон 4 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Тауэр Никлас 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллингхем Джуд 7 0
Дауд Махмуд 5 1
Хуммельс Матс 4 0
Мёнье Тома 4 0
Холанн Эрлинг 3 0
Розе Марко 1 1
Витсель Аксель 2 0
Ройс Марко 2 0
Джан Эмре 2 0
Шульц Нико 2 0
Брандт Юлиан 2 0
Аканджи Мануэль 2 0
Вольф Мариус 2 0
Загаду Дан-Аксель 2 0
Понграчич Марин 2 0
Азар Торган 1 0
Геррейро Рафаэль 1 0
Мален Дониэлл 1 0
Мукоко Юссуфа 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
23
12 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
6
26%
1
4%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
3
13%
6
26%
31-45
3
13%
4
17%
46-60
1
4%
4
17%
61-75
7
30%
6
26%
76-90

Пропущено

8
21
2 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 11
0
0%
4
19%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
2
25%
4
19%
31-45
1
13%
5
24%
46-60
4
50%
3
14%
61-75
1
13%
3
14%
76-90

Забито

12
40
5 В 1-м тайме 18
7 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 13
15 Не забивали 12
0
0%
6
15%
1-15
3
25%
6
15%
16-30
2
17%
6
15%
31-45
1
8%
6
15%
46-60
2
17%
6
15%
61-75
4
33%
10
25%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 0
11 Не пропускали 9
3
14%
1
6%
1-15
3
14%
3
17%
16-30
2
10%
2
11%
31-45
7
33%
3
17%
46-60
5
24%
3
17%
61-75
1
5%
6
33%
76-90

Забито

35
63
17 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 36
13 Забивали первыми 18
4 Не забивали 2
6
17%
7
11%
1-15
6
17%
8
13%
16-30
5
14%
12
19%
31-45
4
11%
10
16%
46-60
3
9%
10
16%
61-75
11
31%
16
25%
76-90

Пропущено

29
39
10 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 23
10 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 20
3
10%
5
13%
1-15
3
10%
5
13%
16-30
4
14%
6
15%
31-45
8
28%
8
21%
46-60
9
31%
6
15%
61-75
2
7%
9
23%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0
Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2 Майнц - Аугсбург 4:1 Боруссия Д - Майнц 3:1
Боруссия Д
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Боруссия Д - Арминия 1:0 Аугсбург - Боруссия Д 1:1 Глазго Рейнджерс - Боруссия Д 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0
Боруссия Д - Глазго Рейнджерс 2:4 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Боруссия Д - Байер Л 2:5 Хоффенхайм - Боруссия Д 2:3 Санкт-Паули - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Фрайбург 5:1 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 2:3 Герта - Боруссия Д 3:2 Боруссия Д - Гройтер Фюрт 3:0 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Бешикташ 5:0 Боруссия Д - Бавария 2:3 Вольфсбург - Боруссия Д 1:3 Спортинг Л - Боруссия Д 3:1 Боруссия Д - Штуттгарт 2:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 26 19 3 4 77 - 28 60
2. Боруссия Д Заявка 25 17 2 6 65 - 37 53
3. Байер Л Заявка 26 13 6 7 64 - 41 45
4. Хоффенхайм Заявка 26 13 5 8 49 - 37 44
5. РБ Лейпциг Заявка 26 13 5 8 57 - 30 44
6. Фрайбург Заявка 26 12 8 6 43 - 29 44
7. Кёльн Заявка 26 10 9 7 37 - 39 39
8. Унион Берлин Заявка 26 10 8 8 33 - 34 38
9. Айнтрахт Фр Заявка 26 10 7 9 39 - 38 37
10. Майнц Заявка 24 10 4 10 35 - 29 34
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 37 32
12. Вольфсбург Заявка 26 9 4 13 29 - 40 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 36 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 25 6 8 11 27 - 41 26
15. Арминия Заявка 26 5 10 11 22 - 34 25
16. Герта Заявка 26 6 5 15 26 - 60 23
17. Штуттгарт Заявка 26 5 8 13 32 - 48 23
18. Гройтер Фюрт Заявка 26 3 5 18 24 - 70 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
2. Бавария Заявка 13 10 1 2 38 - 12 31
3. РБ Лейпциг Заявка 13 9 1 3 35 - 15 28
4. Майнц Заявка 12 8 3 1 24 - 7 27
5. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
6. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
7. Унион Берлин Заявка 13 7 4 2 18 - 14 25
8. Кёльн Заявка 13 7 3 3 20 - 16 24
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 12 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Вольфсбург Заявка 13 5 2 6 14 - 17 17
13. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
14. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
15. Герта Заявка 13 4 3 6 17 - 27 15
16. Штуттгарт Заявка 13 4 3 6 22 - 26 15
17. Гройтер Фюрт Заявка 13 3 4 6 13 - 24 13
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 13 6 4 3 31 - 21 22
3. Айнтрахт Фр Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
4. Боруссия Д Заявка 12 6 2 4 25 - 19 20
5. Фрайбург Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
6. Хоффенхайм Заявка 13 5 2 6 21 - 23 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 13 3 6 4 17 - 23 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 13 3 4 6 15 - 20 13
11. Арминия Заявка 13 3 3 7 10 - 17 12
12. Аугсбург Заявка 13 2 4 7 10 - 22 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 13 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Майнц - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 марта 2022, осталось 2 дня 15 часов.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Майнц 2.3% (1)
    X 11.6% (5)
    Боруссия Д 86% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Боруссия Д
    4.05
    4.02
    1.94
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Майнц - Боруссия Д онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Майнц - Боруссия Д

    Исход игры
    Майнц
    2.3% (1)
    Ничья
    11.6% (5)
    Боруссия Д
    86% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.09% (31)
    Меньше
    27.91% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Боруссия Д
    51.2% (22)
    1:3 Боруссия Д
    16.3% (7)
    0:2 Боруссия Д
    14% (6)
    1:1 Ничья
    9.3% (4)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет для тебя!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     