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  3. Швеция: Суперэттан
Эргрюте
2:2
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
18' Гол
Абрахам Саргон
53' Желтая карточка
Баффо Джозеф
2:0
58' Гол
Абрахам Саргон
63' Желтая карточка
Юханссон Андреас
67' Желтая карточка
Карлссон Каспер
75' Желтая карточка
Карим Садат
75' Желтая карточка
Хаглинд-Сангре Маркус
2:1
86' Гол
Йоханссон Александр
2:2
90' Гол
Боман Микаэль
90'+7
1
Молин
Сикстен
3
Азулай
Джонатан
2
Брорссон
Арвид
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
21
Раскай
Анель
6
Eric
Nohlgren
8
Беркрот
Никлас
7
Абрахам
Саргон
14
Полсон
Дэниел
9
Зелькович
Айдин
1
Нильссон
Малькольм
2
Боаки
Томас
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
21
Бенгтссон
Андреас
11
Кроон
Самуэль
15
Карлссон
Каспер
16
Ахльстранд
Эрик
7
Лундевалль
Симон
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
Эргрюте
3-4-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Хальмстад

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 7 побед

14 матчей

50%
50%
7 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
1:0
С
0:3
С
3:1
С
1:3
С
1:2
С
2:0
К
4:0
С
2:0
С
1:2
ТМС
0:1
ТМК
0:1
КШ
2:1
А
2:1
А
2:1

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2
Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2 Вернаму - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Акрополис 3:1 Сундсвалль - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Норрбю 2:2 Эстер - Эргрюте 0:0 Mjoelby AI/FF - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Браге 1:1 Норрбю - Эргрюте 2:1
Хальмстад
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1
Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 1:3 Хельсинборг - Хальмстад 0:1 Мальмё - Хальмстад 0:0 Хальмстад - Хаммарбю 0:0 Хальмстад - Эльфсборг 0:1 Юргорден - Хальмстад 1:0 Хальмстад - АИК 1:0 Хальмстад - Эребру 1:1 Хеккен - Хальмстад 2:3 Дегерфорс - Хальмстад 2:1 Хальмстад - Эстерсунд 1:1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Абрахам Саргон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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