Аргентина: Лига професиональ 2022
3:1
Конец матча
7' Желтая карточкаБарриос Лукас
1:0
8' ПенальтиКаутеруссио Мартин
2:0
22' ГолКаутеруссио Мартин
31' Желтая карточкаRufino Lucero
2:1
33' ПенальтиБарриос Лукас
35' Желтая карточкаJuan Guasone
35' Желтая карточкаEdwin Mosquera
56' Вторая желтая карточкаJuan Guasone
3:1
57' ГолMartin Santiago Silva I
76' Желтая карточкаMario Lopez
Ход матча
8'
22'
31'
33'
2:1
35'
35'
56'
57'
76'
25
Девекки
Хосе
22
Raul
Lozano
27
Juan
Guasone
19
Mauro
Ortiz
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Риос АндресПолузащитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
- Защитник
-
27 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
-
19 Mauro OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Franco LeysПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Delfino
История личных встреч
Альдосиви
Патронато Парана
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|5 (1)
|0.71
|Matias Pisano
|1
|0.14
|Мели Сесар
|1
|0.14
|Martin Santiago Silva I
|1
|0.14
|Edwin Mosquera
|0
|0
|Leandro Maciel
|0
|0
|Rufino Lucero
|0
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мосевич Леонель
|1
|0.14
|Nicolas Castro1
|1
|0.14
|Барриос Лукас
|1 (1)
|0.14
Карточки
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Valentini
|2
|1
|Mario Lopez
|2
|0
|Emanuel Iniguez
|2
|0
|Fernando Roman Villalba
|2
|0
|Rufino Lucero
|2
|0
|Jonathan Zacaria
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Мели Сесар
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
|Matias Morello
|1
|0
|Valentin Mancini
|1
|0
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Guasone
|2
|1
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Мосевич Леонель
|3
|0
|Барриос Лукас
|2
|0
|Carlos Quintana
|1
|0
|Fabio Vazquez
|1
|0
|Facundo Cobos
|1
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Nicolas Castro1
|1
|0
|Tiago Banega
|1
|0
|Sebastian Medina
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Альдосиви
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2
Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2
Патронато Парана
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0
Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|2.
|Унион Санта-Фе
|6
|4
|1
|1
|6 - 3
|13
|3.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Расинг Авельянеда
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Сармиенто
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Банфилд
|6
|2
|2
|2
|10 - 7
|8
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|0:4
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|11.
|Сан-Лоренсо
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|Тигре
|4:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Колон
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|8.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|10.
|Ланус
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|11.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|12.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Барракас Централь
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|0:4
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|13.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|4:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|5.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|6.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|7.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|8.
|Ланус
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Барракас Централь
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|12.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|1
|2
|0
|8 - 4
|5
|4.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|5.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Атлетико Платенсе
|0:4
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Тигре
|4:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|10.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0