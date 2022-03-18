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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Альдосиви
3:1
Конец матча
Патронато Парана
0'
7' Желтая карточка
Барриос Лукас
1:0
8' Пенальти
Каутеруссио Мартин
2:0
22' Гол
Каутеруссио Мартин
31' Желтая карточка
Rufino Lucero
2:1
33' Пенальти
Барриос Лукас
35' Желтая карточка
Juan Guasone
35' Желтая карточка
Edwin Mosquera
56' Вторая желтая карточка
Juan Guasone
3:1
57' Гол
Martin Santiago Silva I
76' Желтая карточка
Mario Lopez
90'+6
25
Девекки
Хосе
4
Rufino
Lucero
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
70
Edwin
Mosquera
33
Leandro
Maciel
39
Matias
Morello
29
Braian
Martinez
7
Каутеруссио
Мартин
9
Martin
Santiago
Silva
I
34
Matias
Mansilla
22
Raul
Lozano
5
Мосевич
Леонель
27
Juan
Guasone
28
Facundo
Cobos
19
Mauro
Ortiz
15
Fabio
Vazquez
7
Nicolas
Castro1
21
Sebastian
Medina
18
Барриос
Лукас
50
Diego
Garcia
VI
Альдосиви
4-4-2
Патронато Парана
4-4-2

История личных встреч

Альдосиви
Патронато Парана

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
0:2
ЛП
2:0
КДМЭП
0:1
С
1:1
С
0:0
П
1:1
НБ
1:0
НБ
3:0
НБ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 5 (1) 0.71
Matias Pisano 1 0.14
Мели Сесар 1 0.14
Martin Santiago Silva I 1 0.14
Edwin Mosquera 0 0
Leandro Maciel 0 0
Rufino Lucero 0 0
Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мосевич Леонель 1 0.14
Nicolas Castro1 1 0.14
Барриос Лукас 1 (1) 0.14

Карточки

Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Valentini 2 1
Mario Lopez 2 0
Emanuel Iniguez 2 0
Fernando Roman Villalba 2 0
Rufino Lucero 2 0
Jonathan Zacaria 1 0
Девекки Хосе 1 0
Мели Сесар 1 0
Edwin Mosquera 1 0
Matias Morello 1 0
Valentin Mancini 1 0
Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Guasone 2 1
Gabriel Gudino 3 0
Мосевич Леонель 3 0
Барриос Лукас 2 0
Carlos Quintana 1 0
Fabio Vazquez 1 0
Facundo Cobos 1 0
Raul Lozano 1 0
Nicolas Castro1 1 0
Tiago Banega 1 0
Sebastian Medina 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
33%
2
20%
16-30
1
33%
1
10%
31-45
1
33%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
3
25%
1-15
1
14%
2
17%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
2
29%
3
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Альдосиви
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2
Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 0:3 Сентраль Кордоба Росарио - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Ньюэллс Олд Бойз - Альдосиви 0:0 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сармиенто - Альдосиви 3:0 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Альдосиви - Химнасия Ла-Плата 1:3 Велес Сарсфилд - Альдосиви 3:2
Патронато Парана
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0
Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ривер Плейт - Патронато Парана 5:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Росарио Сентраль - Патронато Парана 3:2 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 0:0 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 0:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
2. Унион Санта-Фе 6 4 1 1 6 - 3 13
3. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Расинг Авельянеда 6 3 3 0 12 - 4 12
5. Сармиенто 6 3 2 1 8 - 7 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Банфилд 6 2 2 2 10 - 7 8
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 0:4 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Тигре 4:0 7 3 3 1 9 - 3 12
3. Колон 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
8. Росарио Сентраль 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 8 - 8 7
10. Ланус 6 1 3 2 6 - 6 6
11. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
12. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Барракас Централь 6 2 0 4 7 - 11 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 0:4 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Сан-Лоренсо 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 4:0 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
6. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
7. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
8. Ланус 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Индепендьенте Авельянеда 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Барракас Централь 2 1 0 1 2 - 3 3
12. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 8 - 4 5
4. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
5. Банфилд 3 1 1 1 4 - 4 4
6. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Атлетико Платенсе 0:4 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4:0 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
9. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
10. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
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