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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Ланус
0:0
Первый тайм: 26'
Банфилд
0'
26' Желтая карточка
 26'

Ход матча

26'
 
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Банфилд
2.65
3.28
2.83
Все Коэффициенты
1
Fernando
Monetti
35
Braian
Aguirre
30
Kevin
Lomonaco
22
Весприни
Матиас
25
Alexandro
Bernabei
27
Angel
Gonzalez
II
34
Facundo
Perez
5
Tomas
Belmonte
20
Victor
Malcorra
42
Лопес
Хосе
Мануэль
9
Жозе
Густаво
Санд
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
44
Alejandro
Maciel
6
Лолло
Лусиано
17
Ian
Escobar
4
Matias
Romero1
5
Доминго
Николас
8
Giuliano
Galoppo
22
Juan
Alvarez2
9
Juan
Manuel
Cruz
11
Урси
Агустин
Ланус
4-4-2
Банфилд
4-3-3

История личных встреч

Ланус
Банфилд

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
75%
4 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

19%
57.1%
23.9%
4 победы 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
47.6%
23.8%
6 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:0
С
0:1
С
0:0
С
0:0
П
1:0
П
4:2
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
ПА
1:2
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
2:0
ПА
1:2
ПА
0:1
ПА
1:1
ПАК
0:5

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Хосе Мануэль 2 0.29
Весприни Матиас 2 0.29
Жозе Густаво Санд 1 0.14
Braian Aguirre 1 0.14
Victor Malcorra 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giuliano Galoppo 4 0.57
Урси Агустин 1 0.14
Juan Alvarez2 1 0.14
Juan Manuel Cruz 1 (1) 0.14
Ramiro Enrique 1 0.14
Gregorio Tanco 1 0.14
Датоло Хесус 1 (1) 0.14
Цвитанич Дарио 0 0
Matias Romero1 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tomas Belmonte 4 0
Alexandro Bernabei 3 0
Весприни Матиас 2 0
Лопес Хосе Мануэль 2 0
Lautaro Morales 2 0
Facundo Perez 2 0
Kevin Lomonaco 0 1
Паскини Николас 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Maldonado 3 0
Урси Агустин 3 0
Emanuel Coronel 1 1
Лолло Лусиано 2 0
Giuliano Galoppo 2 0
Болонья Энрике 1 0
Luciano Andres Abecasis 1 0
Доминго Николас 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Franco Quinteros 1 0
Matias Romero1 1 0
Ramiro Enrique 1 0
Lautaro Rios 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
33%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
17%
1
9%
1-15
2
33%
1
9%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0
Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0 Уракан - Ланус 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Патронато Парана - Ланус 3:2 Ланус - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Сан-Лоренсо - Ланус 1:3 Ланус - Банфилд 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 4:2 Ланус - Сентраль Кордоба Росарио 2:1 Арсенал Саранди - Ланус 1:0
Банфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1
Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Сармиенто - Банфилд 0:0 Банфилд - Альдосиви 0:2 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 0:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Годой Крус - Банфилд 2:1 Банфилд - Уракан 1:4 Ланус - Банфилд 1:1 Банфилд - Ривер Плейт 0:1 Колон - Банфилд 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
2. Унион Санта-Фе 6 4 1 1 6 - 3 13
3. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Расинг Авельянеда 6 3 3 0 12 - 4 12
5. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 9 - 8 10
7. Банфилд 0:0 7 2 3 2 10 - 7 9
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
11. Сан-Лоренсо 6 1 2 3 5 - 7 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
3. Колон 6 3 2 1 9 - 5 11
4. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 6 3 0 3 8 - 8 9
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 6 2 1 3 6 - 8 7
10. Индепендьенте Авельянеда 6 1 4 1 8 - 8 7
11. Ланус 0:0 7 1 4 2 6 - 6 7
12. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6
14. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Банфилд 0:0 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
13. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1
14. Сан-Лоренсо 2 0 0 2 3 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 2 2 0 0 5 - 2 6
5. Ланус 0:0 4 1 3 0 3 - 1 6
6. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
7. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
9. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
10. Индепендьенте Авельянеда 3 1 2 0 4 - 3 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Расинг Авельянеда 3 1 2 0 8 - 4 5
4. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
5. Банфилд 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
6. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 0:0 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    26'
    Лолло Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Банфилд
2.65
3.28
2.83
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ланус 0:0 Банфилд онлайн

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