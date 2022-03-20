Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Конец матча
39' Желтая карточкаПолента Диего
54' Желтая карточкаЛеонардо Рамос
71' Желтая карточкаJuan Ignacio Nardoni
77' Желтая карточкаRodrigo Aliendro
86' Желтая карточкаLucas Esquivel
Ход матча
39'
54'
77'
86'
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Колон
Унион Санта-Фе
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
15 матчей
13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|3
|0.43
|Luis Miguel Rodriguez
|2 (1)
|0.29
|Cristian Bernardi
|1
|0.14
|Facundo Garces
|1
|0.14
|Facundo Farias
|1
|0.14
|Rafael Delgado
|0
|0
|Абила Рамон
|0
|0
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алвес Хонатан
|2
|0.29
|Полента Диего
|1
|0.14
|Enzo Roldan
|1
|0.14
|Mauro Luna Diale
|1 (1)
|0.14
|Корвалан Клаудио
|0
|0
|Daniel Juarez
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rafael Delgado
|3
|0
|Rodrigo Aliendro
|2
|0
|Joaquin Novillo
|2
|0
|Luis Miguel Rodriguez
|1
|0
|Лертора Федерико
|1
|0
|Jonathan Sandoval
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juan Ignacio Nardoni
|2
|1
|Emanuel Britez
|2
|0
|Алвес Хонатан
|2
|0
|Полента Диего
|1
|0
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Леонардо Рамос
|1
|0
|Sebastian Emanuel Moyano
|1
|0
|Franco Calderon
|1
|0
|Federico Vera
|1
|0
|Gaston Gonzalez2
|1
|0
|Daniel Juarez
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Leonel Bucca
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1
Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|7
|4
|3
|0
|13 - 4
|15
|2.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|3.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|5.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|6.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|8.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|1:0
|4
|2
|2
|0
|9 - 4
|8
|3.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|9.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0