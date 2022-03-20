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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Колон
0:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
39' Желтая карточка
Полента Диего
54' Желтая карточка
Леонардо Рамос
71' Желтая карточка
Juan Ignacio Nardoni
77' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
86' Желтая карточка
Lucas Esquivel
90'+6
1
Леонардо
Буриан
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
28
Andrew
Teuten
29
Rodrigo
Aliendro
9
Lucas
Beltrain
10
Luis
Miguel
Rodriguez
77
Santiago
Mele
22
Emanuel
Britez
2
Franco
Calderon
23
Полента
Диего
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
30
Juan
Ignacio
Nardoni
28
Juan
Portillo
15
Gaston
Gonzalez2
7
Mauro
Luna
Diale
33
Леонардо
Рамос
Колон
3-4-3
Унион Санта-Фе
4-4-2

История личных встреч

Колон
Унион Санта-Фе

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

15 матчей

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

26.7%
46.7%
26.6%
4 победы 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

История матчей

ЛП
3:0
ЛП
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1
П
1:1
П
0:2
П
1:0
П
0:3
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
2:0
ПА
2:2
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Beltrain 3 0.43
Luis Miguel Rodriguez 2 (1) 0.29
Cristian Bernardi 1 0.14
Facundo Garces 1 0.14
Facundo Farias 1 0.14
Rafael Delgado 0 0
Абила Рамон 0 0
Rodrigo Aliendro 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 2 0.29
Полента Диего 1 0.14
Enzo Roldan 1 0.14
Mauro Luna Diale 1 (1) 0.14
Корвалан Клаудио 0 0
Daniel Juarez 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rafael Delgado 3 0
Rodrigo Aliendro 2 0
Joaquin Novillo 2 0
Luis Miguel Rodriguez 1 0
Лертора Федерико 1 0
Jonathan Sandoval 1 0
Facundo Garces 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Ignacio Nardoni 2 1
Emanuel Britez 2 0
Алвес Хонатан 2 0
Полента Диего 1 0
Корвалан Клаудио 1 0
Леонардо Рамос 1 0
Sebastian Emanuel Moyano 1 0
Franco Calderon 1 0
Federico Vera 1 0
Gaston Gonzalez2 1 0
Daniel Juarez 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Kevin Zenon 1 0
Leonel Bucca 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1
Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Росарио Сентраль 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 3:4 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:2 Альдосиви - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Патронато Парана 2:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1:0 7 4 3 0 13 - 4 15
2. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
3. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
5. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
6. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
7. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
11. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
3. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
4. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 6 2 1 3 6 - 8 7
10. Индепендьенте Авельянеда 0:1 7 1 4 2 8 - 9 7
11. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
12. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 1:0 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 0:1 4 1 2 1 4 - 4 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 1:0 4 2 2 0 9 - 4 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
6. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 0:1 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Полента Диего получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Корвалан Клаудио уходит с поля. Лукас Эскивель выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Колон 0:0 Унион Санта-Фе онлайн

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