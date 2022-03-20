Аргентина: Лига професиональ 2022
1:2
Конец матча
0:1
3' ГолАуче Габриэль
37' Желтая карточкаЧанкалай Томас
51' Желтая карточкаCarlos Alcaraz
1:1
56' ГолLucas Gonzalez
80' Желтая карточкаMatias Rojas II
1:2
86' ГолEnzo Copetti
87' Желтая карточкаEnzo Copetti
88' Желтая карточкаFernando Prado
Ход матча
3'
0:1
37'
51'
56'
80'
86'
1:2
87'
88'
19
Виго
Алекс
11
Gaston
Togni
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Tomas Pozzo
-
10 Alan Sonora
-
32 Ayrton Costa
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
11 Jose Gomez I
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
34 матча
41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бенегас Леандро
|1
|0.14
|Gaston Togni
|1
|0.14
|Joaquin Laso
|1
|0.14
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0.14
|Lucas Gonzalez
|1
|0.14
|Carlos Benavidez
|1
|0.14
|Alan Sonora
|1
|0.14
|Tomas Pozzo
|1
|0.14
|Rodrigo Marquez
|1
|0.14
|Lucas Rodriguez I
|0
|0
|Lucas Daniel Romero
|0
|0
|Damian Batallini
|0
|0
|Sergio Barreto
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ауче Габриэль
|3
|0.43
|Enzo Copetti
|3
|0.43
|Leonel Ariel Miranda
|2
|0.29
|Carlos Alcaraz
|2
|0.29
|Мура Факундо
|1
|0.14
|Кардона Эдвин
|1 (1)
|0.14
|Javier Correa
|1
|0.14
|Мартинес Маурисио
|1
|0.14
|Чанкалай Томас
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joaquin Laso
|1
|1
|Инсаурральде Хуан
|2
|0
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|Lucas Daniel Romero
|2
|0
|Carlos Benavidez
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|1
|0
|Damian Batallini
|1
|0
|Gaston Togni
|1
|0
|Баккья Ренсо
|1
|0
|Виго Алекс
|1
|0
|Alan Sonora
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Alcaraz
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Enzo Copetti
|2
|0
|Чанкалай Томас
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Matias Rojas II
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Juan Caceres
|1
|0
|Fernando Prado
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
3
33%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|3.
|Ривер Плейт
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|4.
|Дефенса и Хустисия
|6
|4
|1
|1
|13 - 10
|13
|5.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|6.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|6
|1
|2
|3
|5 - 13
|5
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|2.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|3.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|4.
|Бока Хуниорс
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|8.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Росарио Сентраль
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|11.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|12.
|Арсенал Саранди
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|13.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|1
|0
|10 - 3
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Дефенса и Хустисия
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|8.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|5.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|6.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|4.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|9.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0