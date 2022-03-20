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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Индепендьенте Авельянеда
1:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
0:1
3' Гол
Ауче Габриэль
37' Желтая карточка
Чанкалай Томас
51' Желтая карточка
Carlos Alcaraz
1:1
56' Гол
Lucas Gonzalez
80' Желтая карточка
Matias Rojas II
1:2
86' Гол
Enzo Copetti
87' Желтая карточка
Enzo Copetti
88' Желтая карточка
Fernando Prado
90'+7
1
Соса
Себастьян
19
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
21
Carlos
Benavidez
8
Damian
Batallini
7
Роа
Андрес
Фелипе
11
Gaston
Togni
18
Бенегас
Леандро
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
7
Ауче
Габриэль
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
50%
5.6%
8 побед 9 ничьих 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

34 матча

41.2%
20.6%
38.2%
14 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

29.4%
47.1%
23.5%
10 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

23.5%
44.1%
32.4%
8 побед 15 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:0
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:2
С
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
ТМК
0:3
П
3:0
П
0:0
П
1:1
ТМК
1:3
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
1:0
ТМК
0:2
П
2:1
ТМ(
3:0
П
2:0
ТМ(
0:0
П
2:0
П
4:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
4:0
ПА
0:0
TPDV
0:0
ПА
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 1 0.14
Gaston Togni 1 0.14
Joaquin Laso 1 0.14
Роа Андрес Фелипе 1 0.14
Lucas Gonzalez 1 0.14
Carlos Benavidez 1 0.14
Alan Sonora 1 0.14
Tomas Pozzo 1 0.14
Rodrigo Marquez 1 0.14
Lucas Rodriguez I 0 0
Lucas Daniel Romero 0 0
Damian Batallini 0 0
Sergio Barreto 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ауче Габриэль 3 0.43
Enzo Copetti 3 0.43
Leonel Ariel Miranda 2 0.29
Carlos Alcaraz 2 0.29
Мура Факундо 1 0.14
Кардона Эдвин 1 (1) 0.14
Javier Correa 1 0.14
Мартинес Маурисио 1 0.14
Чанкалай Томас 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 1 1
Инсаурральде Хуан 2 0
Leandro Miguel Fernandez 2 0
Lucas Daniel Romero 2 0
Carlos Benavidez 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Lucas Rodriguez I 1 0
Damian Batallini 1 0
Gaston Togni 1 0
Баккья Ренсо 1 0
Виго Алекс 1 0
Alan Sonora 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Alcaraz 3 0
Инсуа Эмилиано 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Enzo Copetti 2 0
Чанкалай Томас 2 0
Jonathan David Gomez 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Matias Rojas II 1 0
Морено Анибал 1 0
Juan Caceres 1 0
Fernando Prado 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
2
40%
1
10%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
50%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
22%
1
7%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
3
33%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
2
40%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Ланус 3:1 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 4:0 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Росарио Сентраль - Расинг Авельянеда 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Платенсе 0:1 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 2:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
3. Ривер Плейт 6 4 1 1 13 - 4 13
4. Дефенса и Хустисия 6 4 1 1 13 - 10 13
5. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
6. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
7. Ньюэллс Олд Бойз 6 3 1 2 9 - 8 10
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
11. Химнасия Ла-Плата 6 1 2 3 5 - 13 5
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 6 4 1 1 11 - 8 13
2. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
3. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
4. Бока Хуниорс 6 3 2 1 8 - 6 11
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 6 2 1 3 6 - 8 7
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
11. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
12. Арсенал Саранди 6 1 3 2 7 - 8 6
13. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
14. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 3 2 1 0 10 - 3 7
5. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
6. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
7. Дефенса и Хустисия 2 1 1 0 5 - 4 4
8. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
9. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
10. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
5. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
6. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
7. Ньюэллс Олд Бойз 3 1 1 1 4 - 6 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
4. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 4 - 3 4
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Чанкалай Томас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ауче Габриэль бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда онлайн

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