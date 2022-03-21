Аргентина: Лига професиональ 2022
1:0
Перерыв
1:0
4' ПенальтиAdonis Frias
Ход матча
4'
1:0
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
10
Walter
Bou
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
-
33 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
15 Raul Loaiza
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Julian NavasЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
29 Edwin Torres
-
-
-
21 Leonel Picco
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Арсенал Саранди
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа
11 матчей
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Miguel Merentiel
|4
|0.57
|Пиццини Франсиско
|2
|0.29
|Carlos Rodolfo Rotondi
|2
|0.29
|Walter Bou
|1
|0.14
|Tomas Galvan
|1
|0.14
|Agustin Fontana
|1
|0.14
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.14
|Nazareno Colombo
|1
|0.14
|Adonis Frias
|1 (1)
|0.14
|Gabriel Hachen
|0
|0
|Facundo Gutierrez
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Lomonaco
|3 (1)
|0.43
|Facundo Kruspzky
|1
|0.14
|Lucas Brochero
|1
|0.14
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.14
|Alexander Diaz
|1
|0.14
|Dardo Federico Miloc
|0
|0
|Alejo Antilef
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adonis Frias
|3
|0
|Сото Алексис
|2
|0
|Facundo Gutierrez
|2
|0
|Nazareno Colombo
|0
|1
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Agustin Fontana
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Walter Bou
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Raul Loaiza
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Suarez II
|3
|0
|Gonzalo Goni
|3
|0
|Franco Sergio Martinez
|1
|1
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Lucas Brochero
|2
|0
|Перес Дамиан
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Sebastian Lomonaco
|1
|0
|Ignacio Gariglio
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2
Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 10
|16
|2.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|3.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|4.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|8.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|11.
|Велес Сарсфилд
|6
|1
|3
|2
|3 - 4
|6
|12.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Арсенал Саранди
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|5.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|0:1
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|1:0
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|9.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Велес Сарсфилд
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0