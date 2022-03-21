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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Дефенса и Хустисия
1:0
Перерыв
Арсенал Саранди
0'
1:0
4' Пенальти
Adonis Frias

Ход матча

4'
Adonis Frias
1:0
36'
 
Alexander Diaz
Lucas Brochero
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Арсенал Саранди
1.66
3.94
5.50
Все Коэффициенты
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Коломбо
Родриго
13
Сото
Алексис
33
Tomas
Galvan
5
Facundo
Gutierrez
29
Пиццини
Франсиско
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
9
Miguel
Merentiel
1
Вернер
Аксель
18
Julian
Navas
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
3
Lucas
Suarez
II
15
Перес
Дамиан
11
Lucas
Brochero
30
Mauro
Pitton
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
27
Sebastian
Lomonaco
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Арсенал Саранди
5-4-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Арсенал Саранди

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 1 победа

11 матчей

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
0:1
С
0:3
С
2:0
ТМК
2:2
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
1:0
П
1:0
П
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Miguel Merentiel 4 0.57
Пиццини Франсиско 2 0.29
Carlos Rodolfo Rotondi 2 0.29
Walter Bou 1 0.14
Tomas Galvan 1 0.14
Agustin Fontana 1 0.14
Nicolas Tripicchio 1 0.14
Nazareno Colombo 1 0.14
Adonis Frias 1 (1) 0.14
Gabriel Hachen 0 0
Facundo Gutierrez 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Lomonaco 3 (1) 0.43
Facundo Kruspzky 1 0.14
Lucas Brochero 1 0.14
Joaquin Ibanez III 1 0.14
Alexander Diaz 1 0.14
Dardo Federico Miloc 0 0
Alejo Antilef 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adonis Frias 3 0
Сото Алексис 2 0
Facundo Gutierrez 2 0
Nazareno Colombo 0 1
Пиццини Франсиско 1 0
Agustin Fontana 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Walter Bou 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Raul Loaiza 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Suarez II 3 0
Gonzalo Goni 3 0
Franco Sergio Martinez 1 1
Dardo Federico Miloc 2 0
Lucas Brochero 2 0
Перес Дамиан 1 0
Mauro Pitton 1 0
Sebastian Lomonaco 1 0
Ignacio Gariglio 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
22%
1
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
4
80%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
3
20%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
5
33%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
3
38%
1
13%
31-45
4
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4
Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Ланус 2:1 Ривер Плейт - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Росарио Сентраль 3:0 Расинг Авельянеда - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Дефенса и Хустисия 3:3 Дефенса и Хустисия - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 3:0 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Банфилд 0:0
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2
Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Арсенал Саранди - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Ланус 1:0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 1:0 7 5 1 1 14 - 10 16
2. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
3. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
4. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
8. Аргентинос Хуниорс 6 2 2 2 7 - 7 8
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 7 1 3 3 6 - 14 6
11. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
4. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
11. Велес Сарсфилд 6 1 3 2 3 - 4 6
12. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
14. Арсенал Саранди 0:1 7 1 3 3 7 - 9 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Дефенса и Хустисия 1:0 3 2 1 0 6 - 4 7
5. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
8. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 3 5
9. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
10. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 4 - 2 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 0:1 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 1:0 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
5. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
5. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Велес Сарсфилд 3 0 1 2 0 - 3 1
14. Арсенал Саранди 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0
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Дефенса и Хустисия
Ничья
Арсенал Саранди
1.66
3.94
5.50
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Дефенса и Хустисия
Арсенал Саранди

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