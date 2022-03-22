Аргентина: Лига професиональ 2022
0:0
Первый тайм: 45'
32' Желтая карточкаLuciano Gomez
Ход матча
32'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
16 Gaston Veron
-
-
-
18 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
-
22 Лампе КарлосВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед
24 матча
29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|2
|0.29
|Gabriel Carabajal
|1
|0.14
|Kevin Mac Allister
|1
|0.14
|Thiago Nuss
|1
|0.14
|Matias Galarza
|1
|0.14
|David Zalazar
|1
|0.14
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Вера Фаусто
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|2
|0.29
|Luca Orellano
|1
|0.14
|Пратто Лукас
|0
|0
|Jose Florentin
|0
|0
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Miguel Angel Torren
|3
|0
|Cesar Florentin
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|1
|0
|Gabriel Carabajal
|1
|0
|Lucas Villalba
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|Nicolas Reniero
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Вера Фаусто
|1
|0
|David Zalazar
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хианетти Лаутаро
|1
|1
|Agustin Mulet
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Matias De los Santos II
|0
|1
|Julian Fernandez
|1
|0
|Инсуа Эмануэль
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Agustin Bouzat
|1
|0
|Касерес Сантьяго
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Ортега Франсиско
|1
|0
|Nicolas Garayalde
|1
|0
|Santiago Castro
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 4
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
67%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|6
|1
|1
|4
|3 - 12
|4
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|4.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|8.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|9.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|11.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|6.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|7.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|3
|1
|1
|1
|3 - 6
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|4.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|5.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|6.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|8.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|9.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|13.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1