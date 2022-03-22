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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Аргентинос Хуниорс
1:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
32' Желтая карточка
Luciano Gomez
1:0
74' Гол
Вера Фаусто
86' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
90' Желтая карточка
Matias Galarza
90'+7
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
2
Miguel
Angel
Torren
6
Lucas
Villalba
5
Вера
Фаусто
7
Кабрера
Хавьер
15
Matias
Galarza
8
Gabriel
Carabajal
19
Luciano
Gomez
32
Nicolas
Reniero
9
Авалос
Габриэль
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
6
Matias
De
los
Santos
II
17
Хианетти
Лаутаро
3
Инсуа
Эмануэль
36
Nicolas
Garayalde
35
Касерес
Сантьяго
10
Luca
Orellano
11
Дженсон
Лукас
23
Agustin
Bouzat
12
Пратто
Лукас
Аргентинос Хуниорс
3-1-4-2
Велес Сарсфилд
4-2-3-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Велес Сарсфилд

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

90%
30%
9 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 11 побед

24 матча

29.2%
20.8%
50%
7 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

8.3%
50%
41.7%
2 победы 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

37.5%
16.7%
45.8%
9 побед 4 ничьи 11 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:2
С
2:0
С
0:0
С
1:1
П
1:0
П
0:3
П
0:1
П
2:1
П
2:0
П
0:1
П
3:0
П
0:2
ПА
3:1
КС
4:0
КС
0:0
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 2 0.29
Вера Фаусто 1 0.14
Gabriel Carabajal 1 0.14
Kevin Mac Allister 1 0.14
Thiago Nuss 1 0.14
Matias Galarza 1 0.14
David Zalazar 1 0.14
Кабрера Хавьер 0 0
Nicolas Reniero 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 2 0.29
Luca Orellano 1 0.14
Пратто Лукас 0 0
Jose Florentin 0 0

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Miguel Angel Torren 3 0
Kevin Mac Allister 2 0
Cesar Florentin 2 0
Кабрера Хавьер 1 0
Gabriel Carabajal 1 0
Lucas Villalba 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Luciano Gomez 1 0
Nicolas Reniero 1 0
Franco Moyano 1 0
Вера Фаусто 1 0
Matias Galarza 1 0
David Zalazar 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хианетти Лаутаро 1 1
Agustin Mulet 2 0
Valentin Gomez 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Julian Fernandez 1 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Agustin Bouzat 1 0
Касерес Сантьяго 1 0
Tomas Ezequiel Guidara 1 0
Ортега Франсиско 1 0
Nicolas Garayalde 1 0
Santiago Castro 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
3
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
2
67%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1
Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Аргентинос Хуниорс - Сан-Тельмо 2:1 Academia Santa Cruz - Аргентинос Хуниорс 2:1
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Аргентинос Хуниорс 2:0 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 2:1 Банфилд - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Арсенал Саранди 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Сармиенто - Велес Сарсфилд 0:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
4. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 7 1 3 3 6 - 14 6
11. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 6 1 1 4 3 - 12 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
4. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
8. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
9. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
10. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
11. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
12. Сентраль Кордоба Росарио 6 1 3 2 5 - 6 6
13. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
14. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 3 - 5 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
5. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
8. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
9. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Атлетико Тукуман 3 1 1 1 3 - 6 4
12. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
5. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
4. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
5. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
6. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
7. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
8. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
9. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
10. Сентраль Кордоба Росарио 3 0 3 0 2 - 2 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Лусиано Гомес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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