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Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Атлетико Тукуман
0:1
Перерыв
Сентраль Кордоба Росарио
0'
24' Желтая карточка
Jesus Soraire
0:1
32' Гол
Риано Клаудио

Ход матча

24'
 
Jesus Soraire
32'
0:1
Риано Клаудио
(Капроф Хуан)
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
3.10
3.15
2.44
Все Коэффициенты
1
Dante
Campisi
2
Marcelo
Ortiz
6
Bruno
Felix
Bianchi
27
Nicolas
Thaller
30
Gabriel
Risso
24
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
31
Ромеро
Гастон
18
Ramiro
Ruiz
10
Leonardo
Heredia
9
Augusto
Lotti
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
6
Franco
Sbutoni
12
Jonathan
Bay
8
Jesus
Soraire
15
Лаба
Матиас
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
9
Риано
Клаудио
7
Мартинес
Алекс
16
Капроф
Хуан
Атлетико Тукуман
4-4-2
Сентраль Кордоба Росарио
4-3-3

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
1:2
С
1:0
ПБ
3:2
ПБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Augusto Lotti 1 0.14
Андрада Федерико 1 0.14
Alexis Doldan 0 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 2 0.29
Pablo Arganaraz 1 0.14
Риано Клаудио 1 0.14
Мартинес Алекс 1 0.14
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.14
Капроф Хуан 0 0
Рамирес Иван 0 0

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 3 0
Ramiro Carrera 3 0
Guillermo Acosta 2 0
Marcelo Ortiz 2 0
Renzo Tesuri 2 0
Nicolas Thaller 2 0
Ромеро Гастон 1 0
Augusto Lotti 1 0
Martin Garay 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Renzo Lopez 3 0
Franco Sbutoni 2 0
Jesus Soraire 2 0
Риано Клаудио 1 0
Лаба Матиас 1 0
Рамос Гонсало 1 0
Francisco Grahl 1 0
Мартинес Алекс 1 0
Nicolas Linares 1 0
Pablo Arganaraz 1 0
Fabio Pereyra 1 0
Deian Veron 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
2
15%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
4. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 7 1 3 3 6 - 14 6
11. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 0:1 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 6 0 2 4 1 - 5 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
4. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Годой Крус 6 2 2 2 10 - 11 8
10. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
13. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
14. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 3 - 5 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
5. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
8. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
9. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Атлетико Тукуман 0:1 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 1 - 3 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
5. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 0:1 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 3 2 0 1 6 - 5 6
3. Сентраль Кордоба Росарио 1:0 4 1 3 0 3 - 2 6
4. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
6. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
10. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Риано Клаудио бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Хесус Сорайре получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
3.10
3.15
2.44
Все Коэффициенты
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Атлетико Тукуман
Сентраль Кордоба Росарио

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