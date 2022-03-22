Аргентина: Лига професиональ 2022
0:1
Перерыв
24' Желтая карточкаJesus Soraire
0:1
32' ГолРиано Клаудио
Ход матча
24'
32'
0:1
24
Renzo
Tesuri
18
Ramiro
Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ramiro RuizПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
21 Martin Garay
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
15 Лаба МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Renzo LopezНападающий
- Нападающий
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Augusto Lotti
|1
|0.14
|Андрада Федерико
|1
|0.14
|Alexis Doldan
|0
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|2
|0.29
|Pablo Arganaraz
|1
|0.14
|Риано Клаудио
|1
|0.14
|Мартинес Алекс
|1
|0.14
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.14
|Капроф Хуан
|0
|0
|Рамирес Иван
|0
|0
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|3
|0
|Ramiro Carrera
|3
|0
|Guillermo Acosta
|2
|0
|Marcelo Ortiz
|2
|0
|Renzo Tesuri
|2
|0
|Nicolas Thaller
|2
|0
|Ромеро Гастон
|1
|0
|Augusto Lotti
|1
|0
|Martin Garay
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Renzo Lopez
|3
|0
|Franco Sbutoni
|2
|0
|Jesus Soraire
|2
|0
|Риано Клаудио
|1
|0
|Лаба Матиас
|1
|0
|Рамос Гонсало
|1
|0
|Francisco Grahl
|1
|0
|Мартинес Алекс
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Pablo Arganaraz
|1
|0
|Fabio Pereyra
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
50%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
3
23%
2
33%
61-75
2
15%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:2
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Лухан 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Викториано Аренас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Claypole 0:0
Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Экскурсионистас 0:0 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Линьерс - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 8:1 Сентраль Кордоба Росарио - Унион Санта-Фе 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Викториано Аренас 3:1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|13.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|14.
|Тальерес Кордоба
|6
|0
|2
|4
|1 - 5
|2
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|4.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Годой Крус
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|14.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1:0
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|6.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|10.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1