  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професиональ 2022

Аргентина: Лига професиональ 2022

2022
Тальерес Кордоба
1:1
Второй тайм: 55'
Годой Крус
0'
22' Желтая карточка
Franco Negri
1:0
25' Гол
Мендез Начо
1:1
40' Гол
Salomon Rodriguez
55'

Ход матча

22'
 
Franco Negri
25'
Мендез Начо
(Hector Fertoli)
1:0
40'
1:1
Salomon Rodriguez
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Годой Крус
2.50
3.18
3.14
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
21
Angelo
Martino
8
Мендез
Начо
18
Rodrigo
Villagra
7
Diego
Valoyes
32
Matias
Esquivel
10
Hector
Fertoli
19
Джиротти
Федерико
12
Juan
Espinola
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
24
Guillermo
Luis
Ortiz
31
Franco
Negri
32
Gonzalo
Abrego
5
Nelson
Acevedo
15
Juan
Pintado
33
Ezequiel
Bullaude
11
Martin
Ojeda
20
Salomon
Rodriguez
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Годой Крус

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

8 матчей

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:0
ЛП
0:2
ЛП
1:1
С
0:5
С
1:0
С
2:1
П
1:0
НБ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендез Начо 1 0.14
Джиротти Федерико 1 0.14
Hector Fertoli 0 0
Enzo Hernan Diaz 0 0
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Martin Ojeda 4 (2) 0.57
Ezequiel Bullaude 3 0.43
Salomon Rodriguez 3 0.43
Gianluca Ferrari 1 0.14
Guillermo Luis Ortiz 0 0
Nelson Acevedo 0 0
Tomas Badaloni 0 0
Elias Sebastian Lopez 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enzo Hernan Diaz 4 1
Джиротти Федерико 3 1
Ramiro Hernandez 2 1
Рафа II 2 0
Эррера Гидо 1 0
Angelo Martino 1 0
Олива Кристиан 1 0
Gaston Americo Benavidez 1 0
Rodrigo Garro 1 0
Francisco Alvarez1 1 0
Matias Esquivel 1 0
Emerson Batalla 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Roberto Ramirez 1 1
Guillermo Luis Ortiz 2 0
Nelson Acevedo 2 0
Gianluca Ferrari 2 0
Matias Ramirez 0 1
Elias Sebastian Lopez 0 1
Franco Negri 1 0
Juan Pintado 1 0
Leonel Gonzalez 1 0
Salomon Rodriguez 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90

Забито

1
11
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
100%
4
36%
76-90

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
20%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2
Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 7 4 3 0 14 - 5 15
2. Дефенса и Хустисия 7 4 2 1 14 - 11 14
3. Унион Санта-Фе 7 4 2 1 6 - 3 14
4. Ривер Плейт 7 4 1 2 13 - 5 13
5. Ньюэллс Олд Бойз 7 4 1 2 10 - 8 13
6. Банфилд 7 3 2 2 11 - 7 11
7. Аргентинос Хуниорс 7 3 2 2 8 - 7 11
8. Сармиенто 7 3 2 2 9 - 9 11
9. Атлетико Платенсе 7 2 1 4 6 - 10 7
10. Химнасия Ла-Плата 7 1 3 3 6 - 14 6
11. Сан-Лоренсо 7 1 3 3 5 - 7 6
12. Атлетико Тукуман 7 1 1 5 3 - 13 4
13. Патронато Парана 7 1 1 5 4 - 11 4
14. Тальерес Кордоба 1:1 7 0 3 4 2 - 6 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 7 4 2 1 9 - 6 14
2. Эстудиантес Ла Плата 7 4 2 1 12 - 9 14
3. Тигре 7 3 3 1 9 - 3 12
4. Колон 7 3 3 1 9 - 5 12
5. Альдосиви 7 3 1 3 8 - 7 10
6. Уракан 7 3 1 3 8 - 8 10
7. Сентраль Кордоба Росарио 7 2 3 2 6 - 6 9
8. Барракас Централь 7 3 0 4 9 - 12 9
9. Годой Крус 1:1 7 2 3 2 11 - 12 9
10. Росарио Сентраль 7 2 1 4 6 - 9 7
11. Индепендьенте Авельянеда 7 1 4 2 9 - 10 7
12. Арсенал Саранди 7 1 4 2 8 - 9 7
13. Ланус 7 1 3 3 6 - 7 6
14. Велес Сарсфилд 7 1 3 3 3 - 5 6

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 4 4 0 0 5 - 1 12
2. Сармиенто 4 2 2 0 7 - 5 8
3. Расинг Авельянеда 3 2 1 0 4 - 0 7
4. Ривер Плейт 4 2 1 1 10 - 4 7
5. Аргентинос Хуниорс 4 2 1 1 5 - 2 7
6. Ньюэллс Олд Бойз 3 2 0 1 5 - 2 6
7. Атлетико Платенсе 4 2 0 2 4 - 3 6
8. Дефенса и Хустисия 3 1 2 0 6 - 5 5
9. Химнасия Ла-Плата 3 1 2 0 4 - 3 5
10. Банфилд 3 1 1 1 6 - 3 4
11. Атлетико Тукуман 4 1 1 2 3 - 7 4
12. Тальерес Кордоба 1:1 4 0 2 2 2 - 4 2
13. Сан-Лоренсо 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Патронато Парана 3 0 1 2 0 - 2 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 4 3 0 1 7 - 5 9
2. Альдосиви 4 2 1 1 5 - 3 7
3. Тигре 3 2 1 0 6 - 1 7
4. Колон 3 2 1 0 5 - 2 7
5. Барракас Централь 3 2 0 1 4 - 4 6
6. Арсенал Саранди 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Уракан 4 2 0 2 6 - 6 6
8. Велес Сарсфилд 3 1 2 0 3 - 1 5
9. Ланус 4 1 2 1 3 - 2 5
10. Индепендьенте Авельянеда 4 1 2 1 5 - 5 5
11. Бока Хуниорс 3 1 1 1 3 - 3 4
12. Росарио Сентраль 4 1 0 3 3 - 6 3
13. Сентраль Кордоба Росарио 3 1 0 2 3 - 4 3
14. Годой Крус 1:1 3 0 2 1 4 - 6 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дефенса и Хустисия 4 3 0 1 8 - 6 9
2. Расинг Авельянеда 4 2 2 0 10 - 5 8
3. Банфилд 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Ньюэллс Олд Бойз 4 2 1 1 5 - 6 7
5. Ривер Плейт 3 2 0 1 3 - 1 6
6. Сан-Лоренсо 4 1 2 1 2 - 2 5
7. Аргентинос Хуниорс 3 1 1 1 3 - 5 4
8. Сармиенто 3 1 0 2 2 - 4 3
9. Патронато Парана 4 1 0 3 4 - 9 3
10. Унион Санта-Фе 3 0 2 1 1 - 2 2
11. Атлетико Платенсе 3 0 1 2 2 - 7 1
12. Тальерес Кордоба 1:1 3 0 1 2 0 - 2 1
13. Химнасия Ла-Плата 4 0 1 3 2 - 11 1
14. Атлетико Тукуман 3 0 0 3 0 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бока Хуниорс 4 3 1 0 6 - 3 10
2. Годой Крус 1:1 4 2 1 1 7 - 6 7
3. Сентраль Кордоба Росарио 4 1 3 0 3 - 2 6
4. Эстудиантес Ла Плата 3 1 2 0 5 - 4 5
5. Тигре 4 1 2 1 3 - 2 5
6. Колон 4 1 2 1 4 - 3 5
7. Росарио Сентраль 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Уракан 3 1 1 1 2 - 2 4
9. Барракас Централь 4 1 0 3 5 - 8 3
10. Альдосиви 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Индепендьенте Авельянеда 3 0 2 1 4 - 5 2
12. Ланус 3 0 1 2 3 - 5 1
13. Арсенал Саранди 3 0 1 2 3 - 5 1
14. Велес Сарсфилд 4 0 1 3 0 - 4 1
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Salomon Rodriguez бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Мендез Начо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Франко Негри получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Годой Крус
2.50
3.18
3.14
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тальерес Кордоба 1:1 Годой Крус онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Тальерес Кордоба
Годой Крус

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 