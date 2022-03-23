Аргентина: Лига професиональ 2022
2:1
Конец матча
23' Желтая карточкаFranco Negri
1:0
25' ГолМендез Начо
1:1
40' ГолSalomon Rodriguez
58' Желтая карточкаEzequiel Bullaude
67' Желтая карточкаGianluca Ferrari
67' Желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
2:1
77' ГолDiego Valoyes
90' Желтая карточкаMatias Godoy
90' Вторая желтая карточкаGuillermo Luis Ortiz
90' Желтая карточкаNestor Breitenbruch
Ход матча
23'
25'
1:0
40'
67'
77'
2:1
90'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
31
Franco
Negri
15
Juan
Pintado
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
38 Matias Godoy
-
36 Ignacio Lago
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Juan PintadoПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
-
-
-
19 Manuel Llano
-
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Flores
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Годой Крус
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
8 матчей
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендез Начо
|1
|0.14
|Diego Valoyes
|1
|0.14
|Джиротти Федерико
|1
|0.14
|Hector Fertoli
|0
|0
|Олива Кристиан
|0
|0
|Enzo Hernan Diaz
|0
|0
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Martin Ojeda
|4 (2)
|0.57
|Ezequiel Bullaude
|3
|0.43
|Salomon Rodriguez
|3
|0.43
|Gianluca Ferrari
|1
|0.14
|Guillermo Luis Ortiz
|0
|0
|Nelson Acevedo
|0
|0
|Franco Negri
|0
|0
|Tomas Badaloni
|0
|0
|Elias Sebastian Lopez
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enzo Hernan Diaz
|4
|1
|Джиротти Федерико
|3
|1
|Ramiro Hernandez
|2
|1
|Рафа II
|2
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Angelo Martino
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Gaston Americo Benavidez
|1
|0
|Matias Godoy
|1
|0
|Rodrigo Garro
|1
|0
|Francisco Alvarez1
|1
|0
|Matias Esquivel
|1
|0
|Emerson Batalla
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Luis Ortiz
|3
|1
|Gianluca Ferrari
|3
|0
|Roberto Ramirez
|1
|1
|Nelson Acevedo
|2
|0
|Matias Ramirez
|0
|1
|Elias Sebastian Lopez
|0
|1
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Franco Negri
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Ezequiel Bullaude
|1
|0
|Leonel Gonzalez
|1
|0
|Salomon Rodriguez
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
8
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
67%
2
25%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
67%
4
33%
76-90
Пропущено
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
17%
61-75
1
17%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2
Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 0:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:1 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Уракан 1:0 Ланус - Тальерес Кордоба 3:3 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 0:2 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 2:0
Годой Крус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2
Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|7
|4
|3
|0
|14 - 5
|15
|2.
|Дефенса и Хустисия
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Унион Санта-Фе
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|4.
|Ривер Плейт
|7
|4
|1
|2
|13 - 5
|13
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|6.
|Банфилд
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|8.
|Сармиенто
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|9.
|Атлетико Платенсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|7
|1
|3
|3
|6 - 14
|6
|11.
|Сан-Лоренсо
|7
|1
|3
|3
|5 - 7
|6
|12.
|Тальерес Кордоба
|7
|1
|2
|4
|3 - 6
|5
|13.
|Атлетико Тукуман
|7
|1
|1
|5
|3 - 13
|4
|14.
|Патронато Парана
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|3.
|Тигре
|7
|3
|3
|1
|9 - 3
|12
|4.
|Колон
|7
|3
|3
|1
|9 - 5
|12
|5.
|Альдосиви
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Уракан
|7
|3
|1
|3
|8 - 8
|10
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|8.
|Барракас Централь
|7
|3
|0
|4
|9 - 12
|9
|9.
|Годой Крус
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|10.
|Росарио Сентраль
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|7
|1
|4
|2
|9 - 10
|7
|12.
|Арсенал Саранди
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|13.
|Ланус
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|14.
|Велес Сарсфилд
|7
|1
|3
|3
|3 - 5
|6
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Санта-Фе
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|Сармиенто
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|3.
|Расинг Авельянеда
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|4.
|Ривер Плейт
|4
|2
|1
|1
|10 - 4
|7
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|7.
|Атлетико Платенсе
|4
|2
|0
|2
|4 - 3
|6
|8.
|Дефенса и Хустисия
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Банфилд
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|11.
|Тальерес Кордоба
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|Атлетико Тукуман
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Патронато Парана
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|14.
|Сан-Лоренсо
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эстудиантес Ла Плата
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|Альдосиви
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|3.
|Тигре
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|4.
|Колон
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Барракас Централь
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|6.
|Арсенал Саранди
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Уракан
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Велес Сарсфилд
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|9.
|Ланус
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|Индепендьенте Авельянеда
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|11.
|Бока Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Росарио Сентраль
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Годой Крус
|3
|0
|2
|1
|4 - 6
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дефенса и Хустисия
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|2.
|Расинг Авельянеда
|4
|2
|2
|0
|10 - 5
|8
|3.
|Банфилд
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|5.
|Ривер Плейт
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|6.
|Сан-Лоренсо
|4
|1
|2
|1
|2 - 2
|5
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|8.
|Сармиенто
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|9.
|Патронато Парана
|4
|1
|0
|3
|4 - 9
|3
|10.
|Унион Санта-Фе
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|11.
|Атлетико Платенсе
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Тальерес Кордоба
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|14.
|Атлетико Тукуман
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бока Хуниорс
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|2.
|Годой Крус
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|4.
|Эстудиантес Ла Плата
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|5.
|Тигре
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|6.
|Колон
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|7.
|Росарио Сентраль
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Уракан
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|9.
|Барракас Централь
|4
|1
|0
|3
|5 - 8
|3
|10.
|Альдосиви
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|12.
|Ланус
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|13.
|Арсенал Саранди
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1