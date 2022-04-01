Германия: Бундеслига 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай Зрители: 22012
5' Желтая карточкаЕккель Пауль
13' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
42' Желтая карточкаБекер Шеральдо
1:0
49' ГолАвонийи Тайво
55' Желтая карточкаТриммель Кристофер
62' Желтая карточкаХюберс Тимо
75' Желтая карточкаТилманн Ян
Ход матча
5'
13'
42'
49'
1:0
62'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
31
Кнохе
Робин
20
Швебе
Марвин
15
Килиан
Лука
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
13
Ут
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
-
10 Михель СвенНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
20 Швебе МарвинВратарь
- Защитник
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
- Защитник
-
14 Хектор ЙонасЗащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
-
23 Хорн ЯннесЗащитник
-
24 Шабо ЮлианЗащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
-
31 Острак ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Унион Берлин
Кёльн
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|12 (1)
|0.43
|Крузе Макс
|5 (3)
|0.18
|Прёмель Гриша
|4
|0.14
|Гисельман Нико
|3
|0.11
|Бекер Шеральдо
|2
|0.07
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.07
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0.07
|Харагути Генки
|1
|0.04
|Бехренс Кевин
|1
|0.04
|Баумгартль Тимо
|1
|0.04
|Триммель Кристофер
|1
|0.04
|Ощипка Бастиан
|0
|0
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Модест Антони
|15
|0.54
|Кайнц Флориан
|3
|0.11
|Ут Марк
|3
|0.11
|Андерссон Себастьян
|3
|0.11
|Скири Эйе
|3
|0.11
|Дуда Ондрей
|2
|0.07
|Эзкан Салих
|2
|0.07
|Лемперте Тим
|2
|0.07
|Шауб Луис
|1
|0.04
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.04
|Тилманн Ян
|1
|0.04
|Любичич Деян
|1
|0.04
|Хюберс Тимо
|1
|0.04
|Хектор Йонас
|0
|0
|Шмиц Бенно
|0
|0
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Острак Томаш
|0
|0
Карточки
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хедира Рани
|6
|0
|Фридрих Марвин
|4
|1
|Кнохе Робин
|5
|0
|Прёмель Гриша
|5
|0
|Еккель Пауль
|5
|0
|Триммель Кристофер
|4
|0
|Бекер Шеральдо
|4
|0
|Баумгартль Тимо
|4
|0
|Гисельман Нико
|3
|0
|Луте Андреас
|2
|0
|Мёхвальд Кевин
|2
|0
|Харагути Генки
|2
|0
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|Шефер Андраш
|2
|0
|Крузе Макс
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуда Ондрей
|5
|0
|Хюберс Тимо
|5
|0
|Тилманн Ян
|5
|0
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Шмиц Бенно
|4
|0
|Эзкан Салих
|4
|0
|Любичич Деян
|4
|0
|Кайнц Флориан
|2
|1
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Андерссон Себастьян
|3
|0
|Скири Эйе
|3
|0
|Модест Антони
|2
|0
|Ут Марк
|2
|0
|Хектор Йонас
|2
|0
|Мере Хорхе
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|2
|0
|Килиан Лука
|2
|0
|Шиндлер Кингсли
|1
|0
|Хорн Яннес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
2
10%
4
22%
76-90
Пропущено
13
23
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
23%
1
4%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
0
0%
10
43%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
4
31%
1
4%
76-90
Забито
17
21
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
4
24%
6
29%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
2
12%
10
48%
76-90
Пропущено
22
17
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
14%
6
35%
1-15
6
27%
2
12%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
5
23%
2
12%
76-90
Забито
37
39
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
6
16%
2
5%
1-15
7
19%
3
8%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
8
22%
9
23%
46-60
6
16%
4
10%
61-75
4
11%
14
36%
76-90
Пропущено
35
40
20 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 23
6
17%
7
18%
1-15
9
26%
4
10%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
4
11%
10
25%
46-60
2
6%
11
28%
61-75
9
26%
3
8%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1
Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1
Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1
Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|27
|20
|3
|4
|81 - 28
|63
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|27
|18
|3
|6
|67 - 38
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|27
|14
|6
|7
|66 - 41
|48
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|57 - 30
|45
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|27
|12
|9
|6
|43 - 29
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|27
|13
|5
|9
|49 - 40
|44
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|27
|10
|8
|9
|39 - 38
|38
|10.
|Майнц
|Заявка
|26
|11
|4
|11
|39 - 30
|37
|11.
|Бохум
|Заявка
|26
|9
|5
|12
|28 - 39
|32
|12.
|Вольфсбург
|Заявка
|27
|9
|4
|14
|29 - 42
|31
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|26
|8
|6
|12
|38 - 51
|30
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|26
|6
|8
|12
|29 - 44
|26
|15.
|Герта
|Заявка
|27
|7
|5
|15
|29 - 60
|26
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|35 - 50
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|27
|5
|10
|12
|22 - 38
|25
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|27
|3
|6
|18
|24 - 70
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|13
|11
|0
|2
|40 - 18
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|28 - 14
|27
|7.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|24 - 14
|25
|9.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|10.
|Байер Л
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|33 - 20
|23
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|23 - 21
|21
|12.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|13.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|14.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|15.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|16 - 17
|16
|16.
|Аугсбург
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|17 - 19
|16
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|13
|2
|7
|4
|12 - 17
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|39 - 16
|29
|2.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|7.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|22 - 15
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|15 - 23
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|13.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|14.
|Герта
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 33
|8
|15.
|Бохум
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|9 - 25
|8
|16.
|Штуттгарт
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|10 - 22
|8
|17.
|Майнц
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|11 - 22
|7
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|13
|0
|1
|12
|11 - 46
|1
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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Кёльн
Исход игры
Унион Берлин
57.1% (64)
Ничья
30.4% (34)
Кёльн
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.49% (49)
Меньше
50.51% (50)
Обе команды забьют
Да
77.78% (77)
Нет
22.22% (22)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
34.8% (39)
1:1 Ничья
25% (28)
1:0 Унион Берлин
15.2% (17)
1:2 Кёльн
6.3% (7)
2:0 Унион Берлин
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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