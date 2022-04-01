Второй тайм

95' Обе команды могли выиграть сегодня, но Унион Берлин вырывает победу

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 22012 болельщиков

95' Ян Тильман нанес удар, но тот был заблокирован.

95' Рённов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

95' Шауб Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

94' Кнохе Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Шабо Юлиан делает скидку назад вдоль ворот

93' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

93' Еккель Пауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

93' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

91' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Триммель Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

90' Ян Тильман из команды Кёльн идет с мячом вперед на обострение...

90' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

89' Шабо Юлиан из команды Кёльн направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

88' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

88' Ян Тильман из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

87' Хектор Йонас из команды Кёльн делает заброс на партнера в штрафную, но он не сумел воспользоваться моментом.

86' Хорошую попытку сделал Авонийи Тайво . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Ян Тильман из команды Кёльн делает неудачный навес.

84' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

83' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Гисельман Нико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Шауб Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

82' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Кёльн выполняет удар от ворот.

80' Швебе Марвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Хюберс Тимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Триммель Кристофер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Швебе Марвин взял и забрал мяч на выходе

78' Плохо сыграл Скири Эйе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Игрок из команды Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

76' Кёльн выполняет удар от ворот.

76' Фогльзаммер Андреас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

75' Ян Тильман совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

75' Судья свистит. Ян Тильман атаковал сзади соперника. Это Харагути Генки заработал своей команде штрафной

75' Тим Лемперле из команды Кёльн фолит на Харагути Генки , но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

74' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Кёльн выполняет удар от ворот.

72' Прёмель Гриша оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Тактическая замена. Любичич Деян уходит с поля и его заменяет Тим Лемперле

65' Хорошую попытку сделал Бекер Шеральдо . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

64' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

63' Кёльн выполняет удар от ворот.

63' Гисельман Нико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

62' Хюберс Тимо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Кёльн выполняет удар от ворот.

60' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Килиан Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Рённов Фредерик взял и забрал мяч на выходе

58' Еккель Пауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Кёльн идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Хектор Йонас получил травму и медбригада забирает его с поля.

55' Хектор Йонас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Триммель Кристофер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

52' Унион Берлин вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

51' Унион Берлин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Г О О О О Л - Авонийи Тайво забивает ударом с правой ноги!

49' ШАНС! Авонийи Тайво вышел один на один с голкипером...

46' Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Ян Тильман