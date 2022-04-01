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Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Унион Берлин
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 22012
Кёльн
0'
5' Желтая карточка
Еккель Пауль
13' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
42' Желтая карточка
Бекер Шеральдо
1:0
49' Гол
Авонийи Тайво
55' Желтая карточка
Триммель Кристофер
62' Желтая карточка
Хюберс Тимо
75' Желтая карточка
Тилманн Ян
90'+5

Ход матча

5'
Еккель Пауль
 
13'
 
Эхизибуэ Кингсли
42'
Бекер Шеральдо
 
46'
 
Тилманн Ян
Эхизибуэ Кингсли
49'
Авонийи Тайво
1:0
55'
Триммель Кристофер
 
62'
 
Хюберс Тимо
67'
 
Шабо Юлиан
Кайнц Флориан
68'
 
Лемперте Тим
Любичич Деян
72'
Фогльзаммер Андреас
Бекер Шеральдо
 
75'
 
Тилманн Ян
75'
Рюэрсон Юлиан
Харагути Генки
 
83'
 
Шауб Луис
Ут Марк
83'
 
Хорн Яннес
Хюберс Тимо
88'
Бехренс Кевин
Авонийи Тайво
 
89'
Мёхвальд Кевин
Прёмель Гриша
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 18 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 112
Унион Берлин 57.1% (64)
X 30.4% (34)
Кёльн 12.5% (14)
0
выиграет Кёльн, со счетом 1:2
Сейчас гораздо более импонирует стабильный и уверенный футбол набравшего уверенный ход амбициозного Кельна,... Ещё
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости
19
Рённов
Фредерик
3
Еккель
Пауль
31
Кнохе
Робин
25
Баумгартль
Тимо
28
Триммель
Кристофер
24
Харагути
Генки
8
Хедира
Рани
21
Прёмель
Гриша
23
Гисельман
Нико
27
Бекер
Шеральдо
14
Авонийи
Тайво
20
Швебе
Марвин
19
Эхизибуэ
Кингсли
15
Килиан
Лука
4
Хюберс
Тимо
14
Хектор
Йонас
28
Скири
Эйе
6
Эзкан
Салих
7
Любичич
Деян
13
Ут
Марк
11
Кайнц
Флориан
9
Андерссон
Себастьян
Унион Берлин
3-5-2
Кёльн
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Берлин
Кёльн

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:2
Б
2:1
Б
1:2
ТМС
1:2
Б
1:2
Б
2:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
1:2
Б2
4:0
Б2
2:0
Б2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 12 (1) 0.43
Крузе Макс 5 (3) 0.18
Прёмель Гриша 4 0.14
Гисельман Нико 3 0.11
Бекер Шеральдо 2 0.07
Фогльзаммер Андреас 2 0.07
Рюэрсон Юлиан 2 0.07
Харагути Генки 1 0.04
Бехренс Кевин 1 0.04
Баумгартль Тимо 1 0.04
Триммель Кристофер 1 0.04
Ощипка Бастиан 0 0
Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Модест Антони 15 0.54
Кайнц Флориан 3 0.11
Ут Марк 3 0.11
Андерссон Себастьян 3 0.11
Скири Эйе 3 0.11
Дуда Ондрей 2 0.07
Эзкан Салих 2 0.07
Лемперте Тим 2 0.07
Шауб Луис 1 0.04
Шиндлер Кингсли 1 0.04
Тилманн Ян 1 0.04
Любичич Деян 1 0.04
Хюберс Тимо 1 0.04
Хектор Йонас 0 0
Шмиц Бенно 0 0
Кцихос Рафаэль 0 0
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Острак Томаш 0 0

Карточки

Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хедира Рани 6 0
Фридрих Марвин 4 1
Кнохе Робин 5 0
Прёмель Гриша 5 0
Еккель Пауль 5 0
Триммель Кристофер 4 0
Бекер Шеральдо 4 0
Баумгартль Тимо 4 0
Гисельман Нико 3 0
Луте Андреас 2 0
Мёхвальд Кевин 2 0
Харагути Генки 2 0
Рюэрсон Юлиан 2 0
Шефер Андраш 2 0
Крузе Макс 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуда Ондрей 5 0
Хюберс Тимо 5 0
Тилманн Ян 5 0
Кцихос Рафаэль 4 0
Шмиц Бенно 4 0
Эзкан Салих 4 0
Любичич Деян 4 0
Кайнц Флориан 2 1
Стеффен Баумгарт 3 0
Андерссон Себастьян 3 0
Скири Эйе 3 0
Модест Антони 2 0
Ут Марк 2 0
Хектор Йонас 2 0
Мере Хорхе 2 0
Эхизибуэ Кингсли 2 0
Килиан Лука 2 0
Шиндлер Кингсли 1 0
Хорн Яннес 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
18
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
4
20%
1
6%
1-15
4
20%
2
11%
16-30
3
15%
5
28%
31-45
4
20%
3
17%
46-60
3
15%
3
17%
61-75
2
10%
4
22%
76-90

Пропущено

13
23
7 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 16
2 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 12
3
23%
1
4%
1-15
3
23%
2
9%
16-30
1
8%
4
17%
31-45
0
0%
10
43%
46-60
2
15%
5
22%
61-75
4
31%
1
4%
76-90

Забито

17
21
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
3
18%
2
10%
31-45
4
24%
6
29%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
2
12%
10
48%
76-90

Пропущено

22
17
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 11
3
14%
6
35%
1-15
6
27%
2
12%
16-30
4
18%
1
6%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
0
0%
6
35%
61-75
5
23%
2
12%
76-90

Забито

37
39
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 13
7 Не забивали 6
6
16%
2
5%
1-15
7
19%
3
8%
16-30
6
16%
7
18%
31-45
8
22%
9
23%
46-60
6
16%
4
10%
61-75
4
11%
14
36%
76-90

Пропущено

35
40
20 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 23
6
17%
7
18%
1-15
9
26%
4
10%
16-30
5
14%
5
13%
31-45
4
11%
10
25%
46-60
2
6%
11
28%
61-75
9
26%
3
8%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Берлин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Бавария - Унион Берлин 4:0 Унион Берлин - Штуттгарт 1:1 Вольфсбург - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Санкт-Паули 2:1
Унион Берлин - Майнц 3:1 Арминия - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Боруссия Д 0:3 Аугсбург - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Видзев Лодзь 0:0 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Герта - Унион Берлин 2:3 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Байер Л - Унион Берлин 2:2 Бохум - Унион Берлин 0:1 Унион Берлин - Фрайбург 0:0 Гройтер Фюрт - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Славия Прага 1:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 2:1 Айнтрахт Фр - Унион Берлин 2:1 Маккаби Хайфа - Унион Берлин 0:1
Кёльн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Зигбург - Кёльн 1:8 Кёльн - Боруссия Д 1:1 Байер Л - Кёльн 0:1 Кёльн - Хоффенхайм 0:1
Гройтер Фюрт - Кёльн 1:1 Кёльн - Айнтрахт Фр 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 3:1 Кёльн - Фрайбург 1:0 Кёльн - Шальке 04 2:2 Бохум - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:1 Кёльн - Бавария 0:4 Герта - Кёльн 1:3 Кёльн - Штуттгарт 1:0 Вольфсбург - Кёльн 2:3 Кёльн - Аугсбург 0:2 Арминия - Кёльн 1:1 Кёльн - Боруссия М 4:1 Майнц - Кёльн 1:1 Кёльн - Падерборн 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 27 20 3 4 81 - 28 63
2. Боруссия Д Заявка 27 18 3 6 67 - 38 57
3. Байер Л Заявка 27 14 6 7 66 - 41 48
4. РБ Лейпциг Заявка 27 13 6 8 57 - 30 45
5. Фрайбург Заявка 27 12 9 6 43 - 29 45
6. Хоффенхайм Заявка 27 13 5 9 49 - 40 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 27 10 8 9 39 - 38 38
10. Майнц Заявка 26 11 4 11 39 - 30 37
11. Бохум Заявка 26 9 5 12 28 - 39 32
12. Вольфсбург Заявка 27 9 4 14 29 - 42 31
13. Боруссия М Заявка 26 8 6 12 38 - 51 30
14. Аугсбург Заявка 26 6 8 12 29 - 44 26
15. Герта Заявка 27 7 5 15 29 - 60 26
16. Штуттгарт Заявка 27 6 8 13 35 - 50 26
17. Арминия Заявка 27 5 10 12 22 - 38 25
18. Гройтер Фюрт Заявка 27 3 6 18 24 - 70 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 13 11 0 2 40 - 18 33
3. Майнц Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 13 8 3 2 28 - 14 27
7. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
8. Фрайбург Заявка 13 7 4 2 24 - 14 25
9. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
10. Байер Л Заявка 13 7 2 4 33 - 20 23
11. Боруссия М Заявка 13 6 3 4 23 - 21 21
12. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
13. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
14. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
15. Айнтрахт Фр Заявка 13 4 4 5 16 - 17 16
16. Аугсбург Заявка 12 4 4 4 17 - 19 16
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 13 2 7 4 12 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 13 9 2 2 39 - 16 29
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
7. РБ Лейпциг Заявка 13 4 4 5 22 - 15 16
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 13 4 2 7 15 - 23 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
13. Боруссия М Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
14. Герта Заявка 13 2 2 9 9 - 33 8
15. Бохум Заявка 13 2 2 9 9 - 25 8
16. Штуттгарт Заявка 13 1 5 7 10 - 22 8
17. Майнц Заявка 12 2 1 9 11 - 22 7
18. Гройтер Фюрт Заявка 13 0 1 12 11 - 46 1
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Унион Берлин 57.1% (64)
X 30.4% (34)
Кёльн 12.5% (14)
0
выиграет Кёльн, со счетом 1:2
Сейчас гораздо более импонирует стабильный и уверенный футбол набравшего уверенный ход амбициозного Кельна,... Ещё
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Прогнозы на матч Унион Берлин 1:0 Кёльн

Исход игры
Унион Берлин
57.1% (64)
Ничья
30.4% (34)
Кёльн
12.5% (14)
Тотал 2.5
Больше
49.49% (49)
Меньше
50.51% (50)
Обе команды забьют
Да
77.78% (77)
Нет
22.22% (22)
Популярный счёт
2:1 Унион Берлин
34.8% (39)
1:1 Ничья
25% (28)
1:0 Унион Берлин
15.2% (17)
1:2 Кёльн
6.3% (7)
2:0 Унион Берлин
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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