  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2021-2022

Германия: Бундеслига 2021-2022

2021-2022
Боруссия М
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Майнц
0'
10' Желтая карточка
Эмболо Брель
23'

Ход матча

10'
Эмболо Брель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 103
Боруссия М 79.6% (82)
X 16.5% (17)
Майнц 3.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Майнц
2.50
3.70
3.18
Все Коэффициенты
1
Зоммер
Янн
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
15
Бейер
Джордан
18
Лайнер
Штефан
32
Нойхаус
Флориан
17
Коне
Куадио
25
Бенсебаини
Рами
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
27
Центнер
Робин
16
Бель
Штефан
42
Хак
Александер
19
Ньякат
Мусса
30
Видмер
Сильван
8
Баррейро
Леандро
6
Стах
Антон
5
Бутьюс
Жан-Поль
3
Аарон
Мартин
11
Ингвартсен
Маркус
9
Онисиво
Карим
Боруссия М
3-4-2-1
Майнц
3-5-2

История личных встреч

Боруссия М
Майнц

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

28 матчей

50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
3:1
Б
1:3
Б
0:1
Б
4:0
Б
0:0
ТМК
0:3
Б
1:1
Б
1:2
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
3:1
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:0
Б2
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хофманн Йонас 8 0.3
Плеа Алассан 7 (1) 0.26
Эмболо Брель 4 0.15
Нойхаус Флориан 4 0.15
Бенсебаини Рами 3 (1) 0.11
Штиндль Ларс 2 0.07
Закария Денис 2 0.07
Тюрам Маркус 2 0.07
Коне Куадио 2 0.07
Скалли Джозеф 1 0.04
Лайнер Штефан 1 0.04
Гинтер Маттиас 1 0.04
Эльведи Нико 1 0.04
Нец Лука 0 0
Херрманн Патрик 0 0
Зоммер Янн 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 9 (1) 0.33
Ли Чхэ-Сон II 4 0.15
Ингвартсен Маркус 4 (1) 0.15
Онисиво Карим 3 0.11
Хак Александер 3 0.11
Ньякат Мусса 3 (2) 0.11
Видмер Сильван 2 0.07
Бутьюс Жан-Поль 2 0.07
Стах Антон 1 0.04
Аарон Мартин 1 0.04
Штёгер Кевин 1 0.04
Салаи Адам 1 0.04
Бель Штефан 1 0.04
Сен-Жюст Джеремая 1 0.04
Лукоки Андерсон 1 0.04
Бюргзорг Делано 1 0.04
Кор Доминик 0 0
Баррейро Леандро 0 0
Небель Пауль 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штиндль Ларс 7 0
Коне Куадио 7 0
Бенсебаини Рами 5 0
Бейер Джордан 5 0
Закария Денис 4 0
Скалли Джозеф 4 0
Зоммер Янн 2 0
Лайнер Штефан 2 0
Плеа Алассан 2 0
Эльведи Нико 2 0
Эмболо Брель 2 0
Тюрам Маркус 2 0
Вольф Ханнес 2 0
Херрманн Патрик 1 0
Крамер Кристоф 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Фридрих Марвин 1 0
Нойхаус Флориан 1 0
Беннеттс Кинан 1 0
Нец Лука 1 0
Ади Хюттер 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 7 2
Бель Штефан 7 0
Хак Александер 5 1
Свенссон Бо 5 0
Стах Антон 5 0
Аарон Мартин 4 0
Штёгер Кевин 3 0
Бутьюс Жан-Поль 3 0
Ли Чхэ-Сон II 3 0
Небель Пауль 3 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Лукоки Андерсон 2 0
Баррейро Леандро 2 0
Салаи Адам 1 0
Центнер Робин 1 0
Ньякат Мусса 1 0
Тауэр Никлас 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
12
14 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
3
25%
16-30
7
30%
2
17%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
2
17%
61-75
2
9%
4
33%
76-90

Пропущено

21
21
13 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
5
24%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
5
24%
2
10%
31-45
4
19%
7
33%
46-60
1
5%
5
24%
61-75
3
14%
1
5%
76-90

Забито

14
27
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 14
4
29%
7
26%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
5
36%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
3
21%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

29
9
12 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
1
3%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
2
22%
31-45
3
10%
1
11%
46-60
2
7%
4
44%
61-75
12
41%
2
22%
76-90

Забито

37
39
24 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
8
22%
7
18%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
12
32%
5
13%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
4
11%
5
13%
61-75
5
14%
12
31%
76-90

Пропущено

50
30
25 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 18
6
12%
3
10%
1-15
9
18%
3
10%
16-30
10
20%
4
13%
31-45
7
14%
8
27%
46-60
3
6%
9
30%
61-75
15
30%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0
Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0
Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2
Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 28 21 3 4 85 - 29 66
2. Боруссия Д Заявка 28 18 3 7 68 - 42 57
3. Байер Л Заявка 28 15 6 7 68 - 42 51
4. РБ Лейпциг Заявка 28 14 6 8 61 - 31 48
5. Фрайбург Заявка 28 12 9 7 44 - 33 45
6. Хоффенхайм Заявка 28 13 5 10 50 - 42 44
7. Унион Берлин Заявка 28 11 8 9 34 - 38 41
8. Кёльн Заявка 28 10 10 8 38 - 41 40
9. Айнтрахт Фр Заявка 28 10 9 9 39 - 38 39
10. Майнц 0:0 Заявка 27 11 5 11 39 - 30 38
11. Бохум Заявка 27 10 5 12 30 - 40 35
12. Боруссия М 0:0 Заявка 27 8 7 12 38 - 51 31
13. Вольфсбург Заявка 28 9 4 15 29 - 45 31
14. Аугсбург Заявка 27 7 8 12 32 - 44 29
15. Штуттгарт Заявка 28 6 9 13 36 - 51 27
16. Герта Заявка 28 7 5 16 30 - 62 26
17. Арминия Заявка 28 5 11 12 23 - 39 26
18. Гройтер Фюрт Заявка 28 3 7 18 24 - 70 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 11 1 2 42 - 12 34
2. Боруссия Д Заявка 14 11 0 3 41 - 22 33
3. Майнц 0:0 Заявка 14 9 3 2 28 - 8 30
4. РБ Лейпциг Заявка 14 9 2 3 35 - 15 29
5. Унион Берлин Заявка 14 8 4 2 19 - 14 28
6. Хоффенхайм Заявка 14 8 3 3 29 - 16 27
7. Байер Л Заявка 14 8 2 4 35 - 21 26
8. Кёльн Заявка 14 7 4 3 21 - 17 25
9. Фрайбург Заявка 14 7 4 3 25 - 18 25
10. Бохум Заявка 13 7 3 3 19 - 14 24
11. Боруссия М 0:0 Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
12. Аугсбург Заявка 13 5 4 4 20 - 19 19
13. Герта Заявка 14 5 3 6 20 - 27 18
14. Штуттгарт Заявка 14 5 3 6 25 - 28 18
15. Вольфсбург Заявка 14 5 2 7 14 - 19 17
16. Айнтрахт Фр Заявка 14 4 5 5 16 - 17 17
17. Гройтер Фюрт Заявка 14 3 5 6 13 - 24 14
18. Арминия Заявка 14 2 8 4 13 - 18 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 14 10 2 2 43 - 17 32
2. Байер Л Заявка 14 7 4 3 33 - 21 25
3. Боруссия Д Заявка 14 7 3 4 27 - 20 24
4. Айнтрахт Фр Заявка 14 6 4 4 23 - 21 22
5. Фрайбург Заявка 14 5 5 4 19 - 15 20
6. РБ Лейпциг Заявка 14 5 4 5 26 - 16 19
7. Хоффенхайм Заявка 14 5 2 7 21 - 26 17
8. Кёльн Заявка 14 3 6 5 17 - 24 15
9. Вольфсбург Заявка 14 4 2 8 15 - 26 14
10. Унион Берлин Заявка 14 3 4 7 15 - 24 13
11. Арминия Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
12. Бохум Заявка 14 3 2 9 11 - 26 11
13. Аугсбург Заявка 14 2 4 8 12 - 25 10
14. Штуттгарт Заявка 14 1 6 7 11 - 23 9
15. Боруссия М 0:0 Заявка 13 2 3 8 15 - 30 9
16. Майнц 0:0 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
17. Герта Заявка 14 2 2 10 10 - 35 8
18. Гройтер Фюрт Заявка 14 0 2 12 11 - 46 2
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 103
Боруссия М 79.6% (82)
X 16.5% (17)
Майнц 3.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Майнц
2.50
3.70
3.18
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Боруссия М 0:0 Майнц онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Боруссия М 0:0 Майнц

Исход игры
Боруссия М
79.6% (82)
Ничья
16.5% (17)
Майнц
3.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (64)
Меньше
37.25% (38)
Обе команды забьют
Да
74.51% (76)
Нет
25.49% (26)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
46.6% (48)
1:0 Боруссия М
14.6% (15)
1:1 Ничья
12.6% (13)
3:1 Боруссия М
6.8% (7)
2:0 Боруссия М
5.8% (6)
3:2 Боруссия М
2.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Боруссия М
Майнц

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 