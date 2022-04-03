Германия: Бундеслига 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Боруссия Парк Зрители: 44156
10' Желтая карточкаЭмболо Брель
28' Желтая карточкаГинтер Маттиас
1:0
33' ГолЭмболо Брель
40' Желтая карточкаБаррейро Леандро
1:1
73' ГолОнисиво Карим
Ход матча
10'
28'
33'
1:0
40'
73'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 10
-
3 Угловые 7
-
5 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 20
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
30
Эльведи
Нико
17
Коне
Куадио
13
Штиндль
Ларс
14
Плеа
Алассан
36
Эмболо
Брель
16
Бель
Штефан
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Коне КуадиоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Янчке ТониЗащитник
- Защитник
-
43 Галь ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Носс КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Немет ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульНападающий
-
38 Бобциен БенНападающий
-
Главный тренер: Свенссон Бо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия М
Майнц
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
31.3%
13 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
28 матчей
50%
21.4%
28.6%
14 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
46.4%
25%
8 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
46.4%
35.7%
17.9%
13 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хофманн Йонас
|8
|0.3
|Плеа Алассан
|7 (1)
|0.26
|Эмболо Брель
|5
|0.19
|Нойхаус Флориан
|4
|0.15
|Бенсебаини Рами
|3 (1)
|0.11
|Штиндль Ларс
|2
|0.07
|Закария Денис
|2
|0.07
|Тюрам Маркус
|2
|0.07
|Коне Куадио
|2
|0.07
|Скалли Джозеф
|1
|0.04
|Лайнер Штефан
|1
|0.04
|Гинтер Маттиас
|1
|0.04
|Эльведи Нико
|1
|0.04
|Нец Лука
|0
|0
|Херрманн Патрик
|0
|0
|Зоммер Янн
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|9 (1)
|0.33
|Онисиво Карим
|4
|0.15
|Ли Чхэ-Сон II
|4
|0.15
|Ингвартсен Маркус
|4 (1)
|0.15
|Хак Александер
|3
|0.11
|Ньякат Мусса
|3 (2)
|0.11
|Видмер Сильван
|2
|0.07
|Бутьюс Жан-Поль
|2
|0.07
|Стах Антон
|1
|0.04
|Аарон Мартин
|1
|0.04
|Штёгер Кевин
|1
|0.04
|Салаи Адам
|1
|0.04
|Бель Штефан
|1
|0.04
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.04
|Лукоки Андерсон
|1
|0.04
|Бюргзорг Делано
|1
|0.04
|Кор Доминик
|0
|0
|Баррейро Леандро
|0
|0
|Небель Пауль
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штиндль Ларс
|7
|0
|Коне Куадио
|7
|0
|Бенсебаини Рами
|5
|0
|Бейер Джордан
|5
|0
|Закария Денис
|4
|0
|Скалли Джозеф
|4
|0
|Эмболо Брель
|3
|0
|Зоммер Янн
|2
|0
|Лайнер Штефан
|2
|0
|Плеа Алассан
|2
|0
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|Эльведи Нико
|2
|0
|Тюрам Маркус
|2
|0
|Вольф Ханнес
|2
|0
|Херрманн Патрик
|1
|0
|Крамер Кристоф
|1
|0
|Фридрих Марвин
|1
|0
|Нойхаус Флориан
|1
|0
|Беннеттс Кинан
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ади Хюттер
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|7
|2
|Бель Штефан
|7
|0
|Хак Александер
|5
|1
|Свенссон Бо
|5
|0
|Стах Антон
|5
|0
|Аарон Мартин
|4
|0
|Штёгер Кевин
|3
|0
|Бутьюс Жан-Поль
|3
|0
|Ли Чхэ-Сон II
|3
|0
|Баррейро Леандро
|3
|0
|Небель Пауль
|3
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|Салаи Адам
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Ньякат Мусса
|1
|0
|Тауэр Никлас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
13
15 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 17
4
17%
0
0%
1-15
3
13%
3
23%
16-30
8
33%
2
15%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
3
13%
3
23%
61-75
2
8%
4
31%
76-90
Пропущено
22
22
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
5
23%
3
14%
1-15
3
14%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
4
18%
7
32%
46-60
2
9%
5
23%
61-75
3
14%
1
5%
76-90
Забито
14
27
10 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 10
17 Не забивали 15
4
29%
7
26%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
5
36%
3
11%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
1
7%
3
11%
61-75
3
21%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
29
9
12 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 3
13 Не пропускали 7
1
3%
0
0%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
5
17%
2
22%
31-45
3
10%
1
11%
46-60
2
7%
4
44%
61-75
12
41%
2
22%
76-90
Забито
38
40
25 В 1-м тайме 18
13 Во 2-м тайме 22
14 Забивали первыми 14
4 Не забивали 5
8
21%
7
18%
1-15
4
11%
6
15%
16-30
13
34%
5
13%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
4
11%
6
15%
61-75
5
13%
12
30%
76-90
Пропущено
51
31
25 В 1-м тайме 11
26 Во 2-м тайме 20
13 Пропускали первыми 12
24 Не пропускали 19
6
12%
3
10%
1-15
9
18%
3
10%
16-30
10
20%
5
16%
31-45
7
14%
8
26%
46-60
4
8%
9
29%
29%
61-75
15
29%
29%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Герта 2:0 Штуттгарт - Боруссия М 3:2 Боруссия М - Вольфсбург 2:2 Боруссия Д - Боруссия М 6:0
Боруссия М - Аугсбург 3:2 Арминия - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:2 Ганновер 96 - Боруссия М 3:0 Боруссия М - Байер Л 1:2 Боруссия М - Виктория Кёльн 2:3 Бавария - Боруссия М 1:2 Хоффенхайм - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Айнтрахт Фр 2:3 РБ Лейпциг - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Фрайбург 0:6 Кёльн - Боруссия М 4:1 Боруссия М - Гройтер Фюрт 4:0 Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Бохум 2:1 Боруссия М - Бавария 5:0
Майнц
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Майнц - Арминия 4:0 Майнц - Боруссия Д 0:1 Унион Берлин - Майнц 3:1 Майнц - Байер Л 3:2
Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 2:0 Майнц - Айнтрахт Фр 0:1 Гройтер Фюрт - Майнц 2:1 Бохум - Майнц 3:1 Майнц - Бохум 1:0 РБ Лейпциг - Майнц 4:1 Айнтрахт Фр - Майнц 1:0 Майнц - Герта 4:0 Бавария - Майнц 2:1 Майнц - Вольфсбург 3:0 Штуттгарт - Майнц 2:1 Майнц - Кёльн 1:1 Майнц - Боруссия М 1:1 Арминия - Майнц 1:2 Майнц - Арминия 3:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|28
|21
|3
|4
|85 - 29
|66
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|28
|18
|3
|7
|68 - 42
|57
|3.
|Байер Л
|Заявка
|28
|15
|6
|7
|68 - 42
|51
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|61 - 31
|48
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|28
|12
|9
|7
|44 - 33
|45
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|28
|13
|5
|10
|50 - 42
|44
|7.
|Унион Берлин
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|34 - 38
|41
|8.
|Кёльн
|Заявка
|28
|10
|10
|8
|38 - 41
|40
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|28
|10
|9
|9
|39 - 38
|39
|10.
|Майнц
|Заявка
|27
|11
|5
|11
|40 - 31
|38
|11.
|Бохум
|Заявка
|27
|10
|5
|12
|30 - 40
|35
|12.
|Боруссия М
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|39 - 52
|31
|13.
|Вольфсбург
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|29 - 45
|31
|14.
|Аугсбург
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|32 - 44
|29
|15.
|Штуттгарт
|Заявка
|28
|6
|9
|13
|36 - 51
|27
|16.
|Герта
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|30 - 62
|26
|17.
|Арминия
|Заявка
|28
|5
|11
|12
|23 - 39
|26
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|24 - 70
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|11
|1
|2
|42 - 12
|34
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|11
|0
|3
|41 - 22
|33
|3.
|Майнц
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|28 - 8
|30
|4.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|35 - 15
|29
|5.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|19 - 14
|28
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|29 - 16
|27
|7.
|Байер Л
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|35 - 21
|26
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|21 - 17
|25
|9.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|25 - 18
|25
|10.
|Бохум
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 14
|24
|11.
|Боруссия М
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|24 - 22
|22
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|20 - 19
|19
|13.
|Герта
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|20 - 27
|18
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|25 - 28
|18
|15.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 19
|17
|16.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 17
|17
|17.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|13 - 24
|14
|18.
|Арминия
|Заявка
|14
|2
|8
|4
|13 - 18
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|43 - 17
|32
|2.
|Байер Л
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|33 - 21
|25
|3.
|Боруссия Д
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|27 - 20
|24
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 21
|22
|5.
|Фрайбург
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|19 - 15
|20
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|26 - 16
|19
|7.
|Хоффенхайм
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 26
|17
|8.
|Кёльн
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|17 - 24
|15
|9.
|Вольфсбург
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|15 - 26
|14
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 24
|13
|11.
|Арминия
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|12.
|Бохум
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|11 - 26
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|12 - 25
|10
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|14
|1
|6
|7
|11 - 23
|9
|15.
|Боруссия М
|Заявка
|13
|2
|3
|8
|15 - 30
|9
|16.
|Майнц
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 23
|8
|17.
|Герта
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 35
|8
|18.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|14
|0
|2
|12
|11 - 46
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Майнц
Исход игры
Боруссия М
79.6% (82)
Ничья
16.5% (17)
Майнц
3.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.75% (64)
Меньше
37.25% (38)
Обе команды забьют
Да
74.51% (76)
Нет
25.49% (26)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
46.6% (48)
1:0 Боруссия М
14.6% (15)
1:1 Ничья
12.6% (13)
3:1 Боруссия М
6.8% (7)
2:0 Боруссия М
5.8% (6)
3:2 Боруссия М
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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