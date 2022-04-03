Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Сегодняшная посещаемость составляет 44156 болельщиков

94' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

94' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

93' Матч остановлен

93' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Матч возобновлен

92' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Бенеш Ласло бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Так близко к голу! Ли Чхэ-Сон II имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Янн Зоммер!

90' Буркардт Джонатан имел все шансы забить, но Янн Зоммер сделал отличный сейв!

88' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Матч возобновлен

86' Стах Антон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Видмер Сильван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Эмболо Брель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Матч возобновлен

81' Носс Конор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Онисиво Карим имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!

75' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Носс Конор наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

75' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Г О О О О Л - Онисиво Карим забивает с правой ноги!

73' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Эмболо Брель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Ли Чхэ-Сон II бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой

72' Нойхаус Флориан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Буркардт Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

65' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Эмболо Брель имеет отличный шанс забить, но вратарь спасает ворота!

60' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Майнц вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

58' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

57' Матч возобновлен

57' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

54' Майнц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Штиндль Ларс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Майнц выполняет удар от ворот.

53' Эмболо Брель нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

52' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' Хак Александер бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

52' Игрок из команды Майнц вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

52' Матч возобновлен

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Видмер Сильван из команды Майнц сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

51' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Онисиво Карим наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

49' Гинтер Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Должен был быть гол! Буркардт Джонатан имел отличный шанс, но Янн Зоммер не дал голу состоятся!

48' ШТАНГА! Сантиметров не хватило - Баррейро Леандро пробил чуть мимо штанги!

48' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Эмболо Брель выносит мяч и сбавляет давление на ворота