1:0
Первый тайм: 39'
1:0
19' ГолEzequiel Bullaude
Ход матча
19'
31
Franco
Negri
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Juan PintadoПолузащитник
-
36 Bruno Sosa
-
-
-
-
-
-
-
19 Manuel Llano
-
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
-
12 Баккья РенсоВратарь
-
19 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Tomas Pozzo
-
32 Ayrton Costa
-
10 Alan Sonora
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Годой Крус
Индепендьенте Авельянеда
14 матчей
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
5 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
20 матчей
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
25%
75%
5 побед 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тальерес Кордоба 0:2 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Банфилд 2:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Тигре 1:0 Годой Крус - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Годой Крус - Расинг Авельянеда 3:3
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 4:1 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Годой Крус 1:4 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ланус 0:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 1:1