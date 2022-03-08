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  3. Аргентина: Лига професиональ
Тигре
1:0
Второй тайм: 51'
Колон
0'
16' Желтая карточка
Rafael Delgado
1:0
33' Гол
Кастро Алексис
44' Желтая карточка
Sebastian Prediger II
51'
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
19
Nicolas
Demartini
42
Фернандес
Игнасио
5
Sebastian
Prediger
II
16
Кастро
Алексис
9
Ijiel
Protti
32
Mateo
Retegui
27
Cristian
Zabala
1
Леонардо
Буриан
25
Jonathan
Sandoval
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
8
Brian
Farioli
14
Лертора
Федерико
29
Rodrigo
Aliendro
10
Luis
Miguel
Rodriguez
9
Lucas
Beltrain
35
Facundo
Farias
Тигре
4-3-3
Колон
4-3-3

История личных встреч

Тигре
Колон

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

20 матчей

35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

20%
60%
20%
4 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

КДЛС
3:2
КДЛС
0:0
С
2:2
С
3:1
П
2:1
П
1:4
П
0:1
П
1:0
П
1:0
П
3:2
П
2:2
П
1:1
ПА
2:1
ПА
3:0
ПА
1:0
ПА
2:2
ПА
5:1
ПА
2:1
ПА
2:2
ПАК
1:2

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1 Нуэва Чикаго - Тигре 2:4 Тигре - Чакарита Хуниорс 1:0 Атланта - Тигре 0:0 Тигре - Атлетико Митре 3:3 Годой Крус - Тигре 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Альварадо 1:0 Кильмес - Тигре 2:1 Дефенса и Хустисия - Тигре 0:0 Тигре - Агропекуарио 2:0 Депортиво Майпу - Тигре 0:4 Тигре - Темперлей 1:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Тигре 0:0
Колон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1
Бока Хуниорс - Колон 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 3:0 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Дефенса и Хустисия - Колон 1:1 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Расинг Авельянеда - Колон 1:2 Колон - Атлетико Платенсе 3:0 Патронато Парана - Колон 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Аргентинос Хуниорс - Колон 3:1 Колон - Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо - Колон 1:2 Колон - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Колон 1:0 Колон - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Колон 0:0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Себастьян Предигуер получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Кастро Алексис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Рафаэль Дельгадо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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