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  3. Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Адмира
1:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Рид
0'
1:0
11' Пенальти
Кершбаум Роман
30' Желтая карточка
Tin Plavotic
35'

Ход матча

11'
Кершбаум Роман
1:0
30'
 
Tin Plavotic
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Рид
2.38
3.34
3.06
Все Коэффициенты
1
Ляйтнер
Андреас
15
Цвиршиц
Штефан
31
Лейте
Луан
4
Бауэр
Себастьян
37
Лукачевич
Леонардо
12
Малишек
Лукас
25
Эбнер
Томас
86
Stefano
Surdanovic
8
Кершбаум
Роман
18
Водганел
Ян
9
Мустафа
Сулиман
32
Хаас
Кристоф
10
Висмейер
Юлиан
2
Майзль
Лука
24
Tin
Plavotic
25
Сивалд
Феликс
37
Nikola
Stosic
4
Цигль
Марсель
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
45
Nene
Dorgeles
Адмира
4-2-3-1
Рид
4-2-3-1

История личных встреч

Адмира
Рид

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

32 матча

18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед

Первый тайм

18.8%
56.3%
24.9%
6 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.6%
53.1%
31.3%
5 побед 17 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:2
Б
2:1
ББЗВ
0:0
ББЗВ
0:2
Б
0:0
Б
3:1
ТМК
0:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
2:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:0
ТМК
5:1
Б
1:1
Б
3:1
Б
1:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:4
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:1
Б
0:2
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
1:1

Результаты последних матчей

Адмира
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1
Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2
Рид
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2
Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Tin Plavotic получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Кершбаум Роман из команды Адмира забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Адмира
Ничья
Рид
2.38
3.34
3.06
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Адмира 1:0 Рид онлайн

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