1:0
11' ПенальтиКершбаум Роман
30' Желтая карточкаTin Plavotic
55' Желтая карточкаLeo Mikic
2:0
71' ПенальтиКершбаум Роман
Ход матча
11'
1:0
30'
55'
71'
2:0
31
Лейте
Луан
25
Эбнер
Томас
18
Водганел
Ян
32
Хаас
Кристоф
24
Tin
Plavotic
12
Байич
Анте
22
Нутц
Штефан
21
Leo
Mikic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лейте ЛуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Эбнер ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Водганел ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Ганда ЙосефПолузащитник
-
10 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Херцог Андреас
- Основной состав
-
32 Хаас КристофВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Байич АнтеПолузащитник
-
22 Нутц ШтефанПолузащитник
-
21 Leo MikicПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сатин МуратПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Robert Ibertsberger
История личных встреч
Адмира
Рид
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
90%
5 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
32 матча
18.8%
40.6%
40.6%
6 побед 13 ничьих 13 побед
Первый тайм
18.8%
56.3%
24.9%
6 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.6%
53.1%
31.3%
5 побед 17 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Адмира
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Адмира - Аустрия Вена 1:2 Альтах - Адмира 0:2 Адмира - ЛАСК 0:3 Хартберг - Адмира 1:1
Адмира - Хорн 3:0 Адмира - Винер Виктория 6:0 Адмира - Блау-Вайс 2:3 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Адмира - Мархфельд Маннсдорф 4:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Штурм - Адмира 1:1 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Адмира - Рид 1:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Адмира - Сваровски Тироль 0:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Адмира - Альтах 2:0 ЛАСК - Адмира 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2
Рид
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рид - Штурм 2:2 Рид - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Рид - Сваровски Тироль 3:2
Вольфсбергер - Рид 2:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Рид - Амштеттен 5:2 Рид - Джуниорс ОО 6:0 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Рид - Форвертс Штайр 1:1 Рид - Альтах 2:1 ЛАСК - Рид 1:0 Рид - Рапид Вена 2:2 Рид - Хартберг 1:0 Адмира - Рид 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм - Рид 1:2 Аустрия Вена - Рид 4:1 Штурм - Рид 1:0 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1