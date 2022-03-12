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  3. Австрия: Бундеслига. Борьба за выживание
Альтах
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Хартберг
0'
11' Желтая карточка
Нимага Бакари
20' Желтая карточка
Крижман Санди
29' Красная карточка
Турнвальд Мануэль
35'

Ход матча

11'
Нимага Бакари
 
16'
Турнвальд Мануэль
Райтер Доминик
 
20'
Крижман Санди
 
29'
Турнвальд Мануэль
 
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Хартберг
3.30
3.38
2.26
Все Коэффициенты
13
Касали
Тино
4
Felix
Strauss
18
Цвишенбруггер
Ян
37
Нанизаямо
Микаэль
16
Шрайнер
Эммануэль
27
Хаудум
Штефан
42
Нимага
Бакари
10
Райтер
Доминик
55
Гаудино
Джанлука
12
Бишоф
Ной
30
Крижман
Санди
1
Свете
Рене
29
Фаркаш
Патрик
16
Зоннляйтнер
Марио
5
Гольнер
Манфред
14
Клем
Кристиан
32
Диарра
Юба
10
Ниманн
Ноэль
11
Matija
Horvat
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
Альтах
4-2-3-1
Хартберг
4-1-4-1

История личных встреч

Альтах
Хартберг

22 матча

86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.3%
4.5%
18.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

31 матч

61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

61.3%
9.7%
29%
19 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Б
0:2
Б
1:2
ББЗВ
2:1
ББЗВ
2:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
2:1
Б
3:3
ББЗВ
3:1
ББЗВ
0:1
Б
6:1
Б
2:1
ЭЛ
3:0
ЭЛ
2:2
ЭЛ
3:0
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:0
ЭЛ
0:0
ЭЛ
4:1
ЭЛ
1:0
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:2
ЭЛ
0:4
ЭЛ
1:2
ЭЛ
1:2
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
0:2
ЭЛ
4:0

Результаты последних матчей

Альтах
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2
Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0
Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2
Лучшие коэффициенты
Альтах
Ничья
Хартберг
3.30
3.38
2.26
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Альтах 0:0 Хартберг онлайн

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