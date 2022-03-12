0:0
Конец матча
Стадион: Кэшпойнт Арена
11' Желтая карточкаНимага Бакари
20' Желтая карточкаКрижман Санди
29' Красная карточкаТурнвальд Мануэль
57' Желтая карточкаДиарра Юба
90' Желтая карточкаFelix Strauss
Ход матча
11'
20'
57'
90'
90'
13
Касали
Тино
12
Бишоф
Ной
32
Диарра
Юба
10
Ниманн
Ноэль
28
Хайль
Юрген
77
Афдияй
Донис
24
Тадич
Дарио
- Основной состав
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бишоф НойПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Оденаль ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Диарра ЮбаПолузащитник
-
10 Ниманн НоэльПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Хайль ЮргенПолузащитник
-
77 Афдияй ДонисПолузащитник
-
24 Тадич ДариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Штурм ФилиппПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Kurt Russ
История личных встреч
Альтах
Хартберг
22 матча
86.4%
13.6%
19 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.3%
4.5%
18.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
86.4%
9.1%
4.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
31 матч
61.3%
19.4%
19.3%
19 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.8%
29%
16.2%
17 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
61.3%
9.7%
29%
19 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Альтах
(20 матчей)
5%
20%
75%
1 победа 4 ничьи 15 поражений
Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 Альтах - Адмира 0:2 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2
Люцерн - Альтах 2:2 Альтах - Санкт-Галлен 1:4 Рид - Альтах 2:1 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Альтах - Штурм 0:1 Альтах - Сваровски Тироль 0:3 Рапид Вена - Альтах 1:0 Нюрнберг - Альтах 2:0 Альтах - Хартберг 0:2 ЛАСК - Альтах 0:1 Альтах - Ред Булл Зальцбург 1:1 Адмира - Альтах 2:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Аустрия Вена - Альтах 0:0 Альтах - Рид 1:1 Альтах - Вадуц 1:3
Хартберг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Хартберг - Сваровски Тироль 0:1 Рид - Хартберг 2:1 Штурм - Хартберг 3:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0
Хартберг - Адмира 1:1 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Хартберг - Львов 0:0 Хартберг - Шлёнск 1:2 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Хартберг - ЛАСК 2:1 Рид - Хартберг 1:0 Хартберг - Браво 1:1 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Блау-Вайс - Хартберг 2:3 Альтах - Хартберг 0:2 Хартберг - Рапид Вена 1:1 Сваровски Тироль - Хартберг 2:2 Хартберг - Капфенберг 1:0 Хартберг - Штурм 3:2