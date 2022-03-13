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  3. Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Аустрия Вена
1:1
Перерыв

Стадион:
Вольфсбергер
0'
1:0
13' Гол
Джуричин Марко
1:1
26' Гол
Линдль Михаэль

Ход матча

6'
 
Яшич Адис
Лочошвили Лука
13'
Джуричин Марко
1:0
26'
1:1
Линдль Михаэль
(Верницниг Кристофер)
Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Вольфсбергер
2.32
3.54
3.20
Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
66
Мартинс
Марвин
46
Хандль
Йоханнес
33
Галвао
Лукас
29
Зуттнер
Маркус
5
Мартель
Эрик
23
Браунёдер
Маттиас
16
Келес
Джан
10
Грюнвальд
Александр
25
Хускович
Муарем
92
Джуричин
Марко
31
Кофлер
Александр
77
Дедич
Амар
22
Баумгартнер
Доминик
44
Лочошвили
Лука
27
Новак
Михаэль
16
Ляйтгеб
Марио
24
Верницниг
Кристофер
30
Тафернер
Маттойс
10
Линдль
Михаэль
18
Рёчер
Торстен
11
Tai
Baribo
Аустрия Вена
4-2-3-1
Вольфсбергер
4-1-2-1-2

История личных встреч

Аустрия Вена
Вольфсбергер

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

38 матчей

47.4%
18.4%
34.2%
18 побед 7 ничьих 13 побед

Первый тайм

23.7%
50%
26.3%
9 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Б
1:0
Б
1:0
БE
1:2
БE
3:0
Б
3:5
Б
3:2
Б
1:1
Б
3:0
БЧГ
2:0
БЧГ
1:1
Б
2:3
Б
1:0
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
4:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:2
КОС
0:3
Б
1:1
Б
1:0
Б
0:2
Б
4:0
Б
3:1
Б
0:0
Б
1:0
Б
1:4
КА
1:2
Б
0:4
Б
3:6
Б
1:1
Б
0:1

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1
Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6
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Лучшие коэффициенты
Аустрия Вена
Ничья
Вольфсбергер
2.32
3.54
3.20
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Где смотреть матч Аустрия Вена 1:1 Вольфсбергер онлайн

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