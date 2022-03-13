1:1
Перерыв
Стадион: Дженерали Арена
1:0
13' ГолДжуричин Марко
1:1
26' ГолЛиндль Михаэль
Ход матча
13'
1:0
26'
33
Галвао
Лукас
16
Келес
Джан
77
Дедич
Амар
11
Tai
Baribo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Галвао ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Келес ДжанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
18 Noah Ohio
-
-
35 Enis Safin
-
Главный тренер: Manfred Schmid
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Дедич АмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Tai BariboНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дутт Робин
История личных встреч
Аустрия Вена
Вольфсбергер
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
38 матчей
47.4%
18.4%
34.2%
18 побед 7 ничьих 13 побед
Первый тайм
23.7%
50%
26.3%
9 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.4%
26.3%
26.3%
18 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Адмира - Аустрия Вена 1:2 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Аустрия Вена - Хартберг 2:0 Альтах - Аустрия Вена 0:2
Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:1 Аустрия Вена - Градец Кралове 3:1 Аустрия Вена - Сочи 0:0 Аустрия Вена - Электра 8:3 Аустрия Вена - Маннсвёрт 21:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Сваровски Тироль - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Рид 4:1 Аустрия Вена - Адмира 2:2 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Хартберг - Аустрия Вена 3:4 Капфенберг - Аустрия Вена 1:1
Вольфсбергер
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Вольфсбергер - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 1:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0 Вольфсбергер - Рид 2:1
Вольфсбергер - Флоридсдорфер 4:2 Вольфсбергер - Богемианс-1905 1:1 Вольфсбергер - Шахтёр Донецк 1:4 Вольфсбергер - Лудогорец 3:3 Хартберг - Вольфсбергер 2:2 Вольфсбергер - Альтах 3:0 Адмира - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Вольфсбергер 5:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 СВ Лафниц - Вольфсбергер 3:5 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 ЛАСК - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:2 Зигендорф - Вольфсбергер 1:6