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  3. Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Аустрия Клагенфурт
1:2
Перерыв

Стадион:
Рапид Вена
0'
8' Желтая карточка
Martin Moormann
26' Желтая карточка
Turgay Gemicibasi
0:1
27' Гол
Грюлль Марко
0:2
35' Гол
Циммерманн Бернхард
1:2
41' Пенальти
Turgay Gemicibasi

Ход матча

8'
 
Martin Moormann
26'
Turgay Gemicibasi
 
27'
0:1
Грюлль Марко
(Петрович Деян)
35'
0:2
Циммерманн Бернхард
(Martin Moormann)
41'
Turgay Gemicibasi
1:2
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Рапид Вена
3.95
3.86
1.88
Все Коэффициенты
13
Менцель
Филлип
8
Kosmas
Gezos
37
Nicolas
Wimmer
63
Ivan
Saravanja
33
Шумахер
Тилль
14
Christopher
Cvetko
4
Patrick
Greil
81
Turgay
Gemicibasi
12
Alexander
Timossi
Andersson
32
Пинк
Маркус
7
Florian
Jaritz
45
Хедль
Никлас
22
Стойкович
Филип
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
16
Петрович
Деян
5
Любичич
Роберт
10
Демир
Юсуф
41
Циммерманн
Бернхард
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
Аустрия Клагенфурт
4-3-3
Рапид Вена
4-2-3-1

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

Б
3:0
Б
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2
Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Turgay Gemicibasi из команды Аустрия Клагенфурт забивает с точки!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Bernhard Zimmermann бьет в цель!
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Грюлль Марко бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Turgay Gemicibasi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    8'
    Martin Moormann получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аустрия Клагенфурт
Ничья
Рапид Вена
3.95
3.86
1.88
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аустрия Клагенфурт 1:2 Рапид Вена онлайн

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