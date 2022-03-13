1:3
Конец матча
Стадион: Вёртерзе-Штадион
8' Желтая карточкаMartin Moormann
26' Желтая карточкаTurgay Gemicibasi
0:1
27' ГолГрюлль Марко
0:2
35' ГолЦиммерманн Бернхард
1:2
41' ПенальтиTurgay Gemicibasi
1:3
49' ГолДемир Юсуф
53' Вторая желтая карточкаTurgay Gemicibasi
63' Желтая карточкаNicolas Wimmer
68' Желтая карточкаСтойкович Филип
Ход матча
27'
0:1
35'
41'
49'
1:3
63'
68'
32
Пинк
Маркус
45
Хедль
Никлас
10
Демир
Юсуф
27
Грюлль
Марко
38
Дрёйф
Ферди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Реп РайкоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Демир ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Грюлль МаркоПолузащитник
-
38 Дрёйф ФердиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
-
13 Шик ТорстенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Фельдхофер Фердинанд
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Рапид Вена
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Аустрия Клагенфурт - Рид 1:1 Аустрия Клагенфурт - Альтах 2:0 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 2:2
Рид - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Табор Сежана 2:2 Аустрия Клагенфурт - Рогашка 5:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:0 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:2 Аустрия Клагенфурт - Адмира 3:3 Вайц - Аустрия Клагенфурт 1:4 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:1 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Рид - Аустрия Клагенфурт 1:1 Альтах - Аустрия Клагенфурт 0:4 Сент-Йоханн - Аустрия Клагенфурт 1:2 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:1
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 3:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:2 Витесс - Рапид Вена 2:0 Штурм - Рапид Вена 2:2
Рапид Вена - Витесс 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Рапид Вена - Хартберг 1:2 Рапид Вена - Тренчин 1:0 Рапид Вена - Теплице 1:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2 Рапид Вена - Краковия 2:1 Рапид Вена - Форвертс Штайр 2:4 Рапид Вена - СВ Лафниц 4:0 Адмира - Рапид Вена 1:2 Генк - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Аустрия Вена 1:1 Рид - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Рапид Вена - Альтах 1:0 Вольфсбергер - Рапид Вена 4:1