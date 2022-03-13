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  3. Австрия: Бундеслига. Чемпионская группа
Ред Булл Зальцбург
0:0
Первый тайм: 17'

Стадион:
Штурм
0' 17'
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Штурм
1.48
4.74
6.70
Все Коэффициенты
18
Кён
Филипп
43
Кристенсен
Расмус
22
Соле
Умар
39
Вебер
Максимилиан
17
Ульмер
Андреас
21
Шушич
Лука
13
Зайвальд
Николас
7
Капальдо
Николас
11
Ааронсон
Бренден
9
Адаму
Чуквубике
27
Адейеми
Карим
27
Зибенхандль
Йорг
22
Газибегович
Юсуф
42
David
Affengruber2
5
Вютрих
Грегори
44
Данте
Амаду
25
Хирлендер
Штефан
4
Горенц-Станкович
Йон
8
Прасс
Александр
15
Ньянгбо
Догбол
9
Хёйлунн
Расмус
13
Янтшер
Якоб
Ред Булл Зальцбург
4-3-1-2
Штурм
4-3-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Штурм

40 матчей

90%
10%
36 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

65%
30%
5%
26 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.5%
17.5%
33 победы 7 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

61.9%
38.1%
0 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 12 ничьих 9 побед

61 матч

59%
23%
18%
36 побед 14 ничьих 11 побед

Первый тайм

42.6%
41%
16.4%
26 побед 25 ничьих 10 побед

Второй тайм

54.1%
31.1%
14.8%
33 победы 19 ничьих 9 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:3
БЧГ
1:3
БЧГ
3:1
К
0:4
Б
2:1
Б
1:3
Б
5:2
Б
1:5
Б
2:0
Б
1:1
БЧГ
1:2
БЧГ
3:1
Б
0:0
Б
1:2
К
1:0
Б
4:1
Б
2:4
Б
5:0
Б
1:0
Б
1:0
Б
0:1
Б
0:1
Б
3:1
Б
1:1
Б
0:0
К
0:1
Б
3:1
Б
2:3
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
2:3
Б
1:2
Б
1:4
Б
1:0
Б
1:1
Б
3:0
Б
1:1
Б
3:2
Б
0:2
Б(M
2:2
Б(M
0:0
Б(M
2:1
Б(M
1:1
Б(M
0:3
Б(M
2:1
Б(M
2:0
Б(M
0:0
Б(M
0:2
Б(M
3:0
К
2:0
Б(M
0:0
Б(M
4:2
Б(M
2:0
Б(M
2:1
Б(M
3:1
Б(M
2:2
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:1

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бавария - Ред Булл Зальцбург 7:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 4:0 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Вольфсбергер 2:0
Ред Булл Зальцбург - Бавария 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 1:2 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 3:1 Ред Булл Зальцбург - СВ Лафниц 3:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 1:2 Рид - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Амштеттен 6:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 5:0 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 2:1 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:1 Лилль - Ред Булл Зальцбург 1:0 Ред Булл Зальцбург - Адмира 0:0 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Рид - Ред Булл Зальцбург 2:2
Штурм
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Рид - Штурм 2:2 Штурм - Хартберг 3:0 Штурм - Рапид Вена 2:2 Сваровски Тироль - Штурм 2:2
Штурм - Браво 0:1 Штурм - Мура 0:2 Штурм - Горица 1:0 Штурм - Радомлье 2:4 Динамо Загреб - Штурм 4:3 Штурм - Фехервар 0:2 Аустрия Клагенфурт - Штурм 0:3 Штурм - Монако 1:1 Штурм - Адмира 1:1 Альтах - Штурм 0:1 Аустрия Вена - Штурм 2:1 ПСВ - Штурм 2:0 Штурм - ЛАСК 3:3 Реал Сосьедад - Штурм 1:1 Штурм - Вольфсбергер 0:3 Штурм - Рид 1:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ред Булл Зальцбург
Ничья
Штурм
1.48
4.74
6.70
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Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 0:0 Штурм онлайн

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